Rychlý nepečený dezert z oplatků a sušenek – 2 druhy krémů, 20 minut práce a výsledek je dokonalý

Představte si ten moment, kdy po náročném týdnu rozkrojíte dezert, který na první pohled vypadá jako mistrovské dílo z exkluzivní francouzské cukrárny, a přitom vás jeho příprava nestála ani minutu strávenou u rozpálené trouby. Karamelový nepečený dort s čokoládou je přesně tím sladkým hříchem, do kterého se zamilujete ještě před prvním zakousnutím. Kombinace vláčných vrstev, křupavých akcentů, sametově jemného karamelového krému a lesklé čokoládové polevy vytváří na jazyku absolutní harmonii. Je to neodolatelná laskomina, která dokáže proměnit obyčejné odpoledne u kávy v nezapomenutelný kulinářský zážitek pro celou rodinu i vzácnou návštěvu.
Myšlenka nepečených dortů zasazených do vrstev sušenek a sladkých krémů má své kořeny v neforemných, ale geniálních moučnících zvaných „icebox cakes“, které pobláznily Ameriku už ve 30. letech minulého století s masovým rozšířením domácích chladniček. Postupem času si tento koncept osvojily cukrářské tradice po celém světě a dovedly ho k dokonalosti. Použití zkaramelizovaného salku a jemné zakysané smetany staví na oblíbených středoevropských chutích, které nám připomínají dětství, poctivé domácí poháry a babiččiny rodinné oslavy, kde karamel vždy platil za krále všech svátečních ingrediencí.
Obrovským půvabem tohoto nepečeného zázraku je jeho neskutečná tvárnost a prostor pro vlastní kreativitu. Místo tradičního finále se strouhaným kokosem můžete boky i vršek dezertu zasypat plátky opražených mandlí, nasekanými lískovými oříšky nebo drcenými pistáciemi, které dodají ještě více křupavosti. Pokud milujete kontrast chutí, zkuste do smetanové vrstvy schovat plátky zralých banánů či hrst čerstvých malin, jejichž příjemná acidita perfektně vyváží sladkost karamelu. Fantazii se meze nekladou a vytvořit si vlastní dokonalou verzi zvládne úplně každý.
Začněte s přípravou karamelového krému. Máslo šlehejte 2–3 minuty. Jakmile získá nadýchanou texturu, vešlehejte do něj zkaramelizované kondenzované mléko ve dvou dávkách.
Poznámka: Abyste dosáhli dokonalé textury krému, dbejte na to, aby mělo kondenzované mléko i máslo stejnou pokojovou teplotu.
Pokračujte s přípravou smetanového krému. Zakysanou smetanu vyšlehejte se ztužovačem šlehačky a moučkovým cukrem. Následně začněte s vrstvením dezertu.
Na dno formy na dezert položte první dortový oplatek, který potřete ¼ krému. Na krém pak naneste vrstvu světlých sušenek. Ty potřete ⅕ smetanového krému, který zakryjte tmavými sušenkami.
Tmavé sušenky pokryjte vrstvou smetanového krému, který zakryjte dalším dortovým oplatkem a postup opakujte. Vrstvení zakončete karamelovým krémem, který rozetřete i po stranách dezertu.
Tip: Pokud si nejste jistí, jak správně dort vrstvit, můžete se nechat vést jednoduchým postupem přípravy níže ve videu.
Nyní připravte polevu smícháním čokolády, smetany a rozpuštěním této směsi v mikrovlnce nebo vodní lázni.
Tip: Aby byla poleva lesklejší, můžete do ní vmíchat lžíci másla nebo oleje.
Polevou pokryjte dezert, který po stranách ozdobte strouhaným kokosem. Poté ho vložte na 2–3 hodiny do lednice a následně ho servírujte.
Tip: Karamelový nepečený dort můžete ozdobit také nasekanými ořechy.
Pokud máte svůj oblíbený recept na dezert či moučník, podělte se s námi o něj v naší FB skupině Dezerty, moučníky, sladké pečení: TOP recepty. Videopostup krok za krokem
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Zdroj receptu: Что ПРИГОТОВИТЬ?
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato