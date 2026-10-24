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Rychlý kvíz o českých exprezidentech: Za znalce se mohou považovat pouze lidé se skóre nad 8/10

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Tento kvíz ukáže, jestli se vyznáte v historii našich prezidentů. Prověřte své znalosti jejich kariéry, politických rozhodnutí i událostí, které ovlivnily české dějiny.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Jiří Jiroutek / Creative Commons / Attribution 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:21

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