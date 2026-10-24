Rychlý kvíz o českých exprezidentech: Za znalce se mohou považovat pouze lidé se skóre nad 8/10

Tento kvíz ukáže, jestli se vyznáte v historii našich prezidentů. Prověřte své znalosti jejich kariéry, politických rozhodnutí i událostí, které ovlivnily české dějiny.
Prezidentský úřad zastávali v našich dějinách politici s velmi rozdílnými osudy. Někteří se zasloužili o vznik samostatného Československa, jiní stáli v čele země během války, komunistického režimu nebo návratu demokracie. Jejich jména zná téměř každý, ale vybavíte si také méně známé podrobnosti z jejich života a politické kariéry? Víte, čím se živili před nástupem do funkce, jak se dostali k moci nebo jaké zásadní události se odehrály během jejich působení? Připravili jsme deset otázek, které prověří vaše znalosti bývalých československých i českých prezidentů. Zkuste odpovídat bez nápovědy a zjistěte, jestli vás některá záludnost nepřekvapí.
Od Masaryka až po prezidenty samostatné České republiky
Dějiny našich prezidentů odrážejí zásadní proměny státu i celé společnosti. Tomáš Garrigue Masaryk stál u zrodu Československa a Edvard Beneš se významně podílel na jeho zahraniční politice. Později se v prezidentském úřadu vystřídali politici spojení s různými etapami moderních dějin, včetně nacistické okupace, komunistické vlády a událostí roku 1989. Každý z nich se musel vypořádat s jinými okolnostmi a výzvami.
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Po rozpadu Československa na konci roku 1992 pokračovala prezidentská tradice v samostatné České republice. Do jejího čela se postupně postavili Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman. Některé skutečnosti o jejich životě jsou všeobecně známé, jiné se snadno pletou nebo časem zapadnou. Právě na ty se zaměří náš kvíz. Uvidíte, jestli si pamatujete nejen jména prezidentů, ale také jejich profesní dráhu, důležitá rozhodnutí a historické souvislosti. Jděte na to!
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Hrad.cz, ČT24
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