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Rychlý jablečný koláč z listového těsta je díky pudinku krásně jemný a piškoty doplňují jeho strukturu

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Když potřebuji upéct něco sladkého bez dlouhého zadělávání těsta, sahám po tomhle jablečném koláči z listového těsta. Je rychlý, vystačí na celý plech a díky vrstvě piškotů a ještě teplému vanilkovému pudinku zůstává pěkně šťavnatý, ale ne rozmočený.
Obrázek k receptu s názvem Podzimní favorit: Jablečný koláč z listového těsta s piškoty a pudinkem, který zmizí ještě vlažný

Obrázek k receptu s názvem Podzimní favorit: Jablečný koláč z listového těsta s piškoty a pudinkem, který zmizí ještě vlažný

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Podzimní favorit: Jablečný koláč z listového těsta s piškoty a pudinkem, který zmizí ještě vlažný
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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