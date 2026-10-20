Rychlý jablečný koláč z listového těsta je díky pudinku krásně jemný a piškoty doplňují jeho strukturu

Listové těsto se v kuchyni zase hlásí o slovo. Tentokrát ne naslano, ale jako rychlý koláč na celý plech. Hodí se přesně pro ty situace, kdy se někdo ozve, že se staví, nebo když se doma začne nenápadně kroužit kolem linky a padne otázka, jestli není něco ke kávě či čaji. Vrstva piškotů a horký vanilkový pudink tady odvedou překvapivě dost práce. Moučník zůstane vláčný, přitom se nerozpadá v ruce a po vychladnutí jde nakrájet na pěkné řezy.
Na přípravě není nic složitého, i když hotový koláč vypadá o něco pracněji.
Listové těsto zkrátí celý postup, jablka pustí šťávu a během pečení změknou, piškoty ji částečně zachytí. Díky tomu spodní plát nebývá těžký a mokrý. Podobně ho peču už dlouho. Když mám po ruce , nasekám jich trochu do jablek. U vlašské ořechy kyselejších jablek zase přidám vanilkový cukr. Nejlepší je podle mě v den upečení, jakmile úplně vychladne. Je měkký, ale pořád drží tvar, což se u těchto plechových koláčů docela počítá.
Můj tip: Nastrouhaná jablka nemačkám zbytečně moc. Jen pokud jsou opravdu plná šťávy, trochu je vezmu v dlaních nebo je nechám chvilku v cedníku. Když se z nich dostane ven všechno, koláč pak ztratí vláčnost. A to by byla škoda. Recept na rychlý jablečný koláč z listového těsta
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 30 minut Počet porcí: 12 až 16 kousků Celkový čas: zhruba 50 minut Ingredience pro přípravu 2 balení listového těsta 1 velké balení dětských piškotů 1 kg jablek 2 balení vanilkového pudinku 1 l mléka 4 až 6 lžic cukru podle kyselosti jablek a chuti 1 až 2 lžičky mleté skořice 1 ks vejce na potření 1 lžíce cukru do pudinku navíc, pokud ho chcete sladší Postup přípravy jablečného koláče z listového těsta
1. Plech vyložte
pečicím papírem a troubu nastavte na 180 °C. Než připravíte vrstvy, bude akorát vyhřátá. První plát listového těsta rozválejte, případně ho jen lehce roztáhněte podle plechu, a přeneste na dno.
2. Na těsto rozložte
piškoty. Nemusí být srovnané jako podle pravítka, tohle není cukrářská soutěž. Stačí, když zakryjí většinu plochy, aby měly kam vsáknout šťávy z jablek.
3.
Jablka oloupejte, zbavte jadřinců a nastrouhejte nahrubo. V míse je promíchejte s cukrem a skořicí. Pokud jsou hodně vodnatá, jen je lehce zmáčkněte v rukou nebo je nechte pár minut okapat. Úplně suchá být nemají.
4. Jablečnou směs rozprostřete na piškoty. Dejte si chvíli práci hlavně s rohy a kraji plechu, ať není jedna část nízká a druhá zbytečně nacpaná.
5. Na jablka přijde ještě jedna slabší vrstva
piškotů. Možná to vypadá jako drobnost navíc, ale při krájení je to znát. Ovoce se tolik nemísí s pudinkem a řezy se méně sesouvají.
6. Z
1 litru mléka a 2 vanilkových pudinků uvařte hustší pudink. Držte se návodu na sáčku, jen množství cukru přizpůsobte tomu, jak sladký koláč chcete. Horký pudink nalijte na piškoty a rychle rozetřete stěrkou, protože začne poměrně brzy tuhnout. Nahoru položte druhé listové těsto
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7. Když někde přesahuje, zahněte ho nebo upravte rukama; když kousek chybí, těsto lehce natáhněte. Povrch několikrát propíchněte
vidličkou, aby měla pára kudy unikat a horní plát se při pečení zbytečně nezvedal.
8. Těsto potřete rozšlehaným
vejcem. Po upečení díky tomu zezlátne a koláč už není potřeba nijak zvlášť zdobit.
9. Pečte ve vyhřáté troubě asi
30 minut při 180 °C. Správný čas poznáte podle zlatého povrchu a křehce vypadajících okrajů. Ke konci pečení je lepší na plech občas mrknout, protože každá trouba peče trochu jinak, někdy i dost svéhlavě. Foto: Cooky.cz, Koláč upečte dozlatova.
10. Hotový koláč nechte alespoň
20 až 30 minut odpočinout. Vlažný už nakrájet jde, studený drží ještě jistěji. Do druhého dne vydrží v lednici bez problémů, jen je třeba počítat s tím, že listové těsto už nebude tak křupavé jako krátce po upečení. Foto: Cooky.cz, Upečený koláč nechte cca půl hodiny odpočinout. Rady proč v tomhle koláči fungují právě piškoty a pudink Pokud máte kyselejší jablka, přidejte klidně ještě lžíci cukru. Sladká jablka naopak žádné velké doslazování nepotřebují. Koláč nekrájejte hned po vytažení z trouby. Horký pudink je ještě měkký a řezy by se zbytečně rozjížděly. Do jablečné vrstvy se hodí hrst vlašských ořechů nebo rozinek, pokud chcete výraznější chuť. Jablečný koláč z listového těsta se v domácnostech peče v různých podobách už dlouho. Tahle vrstvená verze je oblíbená hlavně proto, že je rychlá a při skládání se s ní dobře pracuje. Někdo dává mezi pláty jen jablečnou náplň, jinde se přidává pudink. Tady mají smysl obě složky. Pudink náplň zjemní a podrží pohromadě, piškoty zachytí část vlhkosti z jablek i krému.
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