Rychlovarná konvice žere proud zbytečně. Nový systém ohřeje vodu za pár sekund a za měsíc ušetří stovky korun na elektřině

Podle odborné studie publikované letos v časopise Journal of Thermal Analysis and Calorimetry stačí na 0,5 litru vody zhruba 0,055 kWh a na celý litr asi 0,11 kWh. Samotný spotřebič pracuje poměrně efektivně; energie mizí hlavně v návyku. A právě na tenhle bod cílí dvě odlišné technologie, které se v roce 2026 prosazují na českém trhu: stolní instantní výdejníky horké vody a podlinkové mini průtokové ohřívače.
Kolik korun ročně proteče zbytečně ohřátou vodou z konvice
Abychom vyčíslili skutečný dopad, spočítali jsme několik scénářů s aktuální českou cenou elektřiny 6,05 Kč/kWh, vycházející z ceníku innogy platného od ledna 2026. Výsledky leckoho překvapí svou střízlivostí.
Scénář Objem v konvici Skutečná spotřeba Frekvence/den Měsíční „ztráta“ Šetrný uživatel 0,5 l 0,25 l (1 hrnek) 2× cca 8 Kč Běžná domácnost 0,5 l 0,25 l 8× cca 34 Kč Nehospodárný režim 1,0 l 0,25 l 15× cca 190 Kč
Slibované „stovky měsíčně“ tedy platí výhradně pro domácnosti, které opakovaně vaří celý litr kvůli jedinému hrnku. Při jednom až dvou čajích denně jde o jednotky korun. Klíčový závěr? Úspora nevzniká samotnou technologií, nýbrž odstraněním zbytečného objemu a opakovaného převařování.
Stolní dávkovače: tři sekundy k hrnku čaje za zlomek ceny espresso kávovaru
Kategorie stolních instantních výdejníků míří přesně tam, kde konvice selhává, tedy na přesné porce vroucí či teplé vody bez čekání. Princip je jednoduchý: studená voda protéká nerezovou komorou s odporovým topným tělesem, teplotní a průtokové senzory posílají data řídicímu čipu a ten v reálném čase reguluje výkon. Xiaomi slibuje ohřev za 3 sekundy, Philips a Tefal mluví o „sekundách“.
Na českém trhu se dnes pohybuje hned několik modelů:
Xiaomi Instant Hot Water Dispenser – od 1 462 Kč, teploty 45/75/95 °C, předdefinované porce 250/500/750 ml Tefal BR3508E0 – od 2 029 Kč, výrobce deklaruje až 25% úsporu oproti konvici (vlastní interní test, pozor: nejde o nezávislé měření) Domo DO524WK – od 2 365 Kč Philips ADD5906S – 2 364 až 3 499 Kč, nabízí 85 °C i plných 100 °C, filtrace snižující tvorbu vodního kamene údajně o polovinu
Pohotovostní spotřeba přitom nemusí být strašákem. Manuál výrobce Nedis uvádí u srovnatelného modelu pohotovostní příkon pouhých 0,7 W, v přepočtu zhruba 3 Kč měsíčně. Stolní dávkovač tedy nepálí elektřinu, když stojí na lince bez využití.
Podle nás představují tyto přístroje v roce 2026 nejtvrdší konkurenci klasické konvice. Čím menší a častější porce domácnost chystá, tím víc začíná přesné dávkování dávat ekonomický i praktický smysl.
Údržba a skryté náklady: co výrobci zmiňují drobným písmem
Představa, že nový spotřebič zbavuje povinnosti odvápňovat, je lákavá, a mylná. Tefal doporučuje odvápnění po každých 200 výdejních cyklech. ETA v manuálu předepisuje pravidelné čištění perlátoru, sprchové vložky i sítka na přívodu vody. Philips sází na vestavěnou filtraci, která má omezit usazování vodního kamene, a Xiaomi přidává funkci samočištění trubek. Žádný z těchto přístupů ovšem neznamená nulovou údržbu, mění se pouze její forma a frekvence.
Pořizovací cena rovněž stojí za srovnání. Standardní 1,7litrová konvice typu Gorenje K17TRDW vyjde na přibližně 1 019 Kč. Cenový skok ke stolnímu dávkovači činí minimálně 400 Kč, u prémiových modelů přes 2 000 Kč. Podlinkový ohřívač včetně montáže pak může překročit i 5 000 Kč. Čistě z úspory elektřiny se investice vrátí hlavně domácnostem, které konvici zapínají mnohokrát denně a pravidelně ohřívají výrazně víc vody, než skutečně využijí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková