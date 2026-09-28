Rychlovarná konvice nebo hrnec na plynu: Měření ukázalo, co víc prodraží ohřev vody. Výsledek mnohé zaskočí

Ráno postavíte vodu na čaj a nejspíš vůbec neřešíte, jestli sáhnout po rychlovarné konvici, nebo dát hrnec na plynový sporák. Přitom právě v takových drobných zvycích se schovávají výdaje, které se za rok nasčítají do slušné částky. A když se pořádně změří, kolik energie oba způsoby doopravdy spotřebují, dopadne to jinak, než většina lidí čeká.
Konvice topí rovnou do vody, plyn zahřeje i kuchyň
Zásadní rozdíl mezi oběma způsoby je v tom, kam vlastně teče teplo. V rychlovarné konvici sedí topná spirála přímo ve vodě, takže skoro všechna energie jde tam, kam má. Účinnost se pohybuje kolem 80 až 90 procent a litr vody bývá hotový během zhruba dvou minut. Podobně úsporná je indukční deska, která rozehřeje rovnou dno hrnce.
Plynový plamen je na tom výrazně hůř. Oheň sice olizuje dno nádoby zespodu, jenže velká část horkých spalin uteče kolem stěn hrnce rovnou do vzduchu. Do vody se tak dostane jen zhruba 35 až 45 procent tepla, zbytek ohřeje kuchyň a strop nad sporákem. Z čistě energetického pohledu je plyn ze všech běžných způsobů ohřevu ten nejméně účinný.
Přečtěte si také: Ani trouba, ani mikrovlnka. Pizzu z minulého dne ohřejete nejlépe na 1 místě v kuchyni Plynový plamen ohřeje vodu jen zčásti, velká část tepla unikne kolem hrnce do kuchyně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Plyn je za kilowatthodinu levnější, jenže polovina tepla uteče
Tady přichází to, co většinu lidí zarazí. Když se podíváte jenom na ceník, plyn vypadá jako jasný vítěz. Za jednu kilowatthodinu u něj podle dodavatele a tarifu zaplatíte zhruba dvakrát méně než za elektřinu, takže se zdá, že vaření na sporáku musí vyjít mnohem levněji.
Cena za kilowatthodinu je ale jen půlka příběhu. Plynový sporák čerpá levnější energii, zároveň ale víc než polovinu z ní pošle mimo hrnec. Konvice pracuje s dražší elektřinou, skoro nic z ní ovšem nepromrhá. Úspornost jednoho spotřebiče a nízká cena paliva u druhého se tak navzájem hodně vyruší.
Přehledně oba způsoby ohřevu srovnává následující tabulka:
Parametr Rychlovarná konvice Plynový sporák Účinnost ohřevu vody 80 až 90 procent 35 až 45 procent Cena energie za kWh dražší (elektřina) zhruba dvakrát levnější než elektřina Kam jde teplo přímo do vody, skoro nic se neztratí velká část uteče kolem hrnce, ohřeje kuchyň a strop V praxi je rozdíl menší, než by účtenka slibovala Přečtěte si také: Ani cibule, ani česnek. Do guláše patří 1 koření, které Maďaři přidávají celá staletí
Právě proto výsledek měření překvapí. Konečný rozdíl v ceně za ohřátou vodu není zdaleka tak velký, jak by napovídal rozdíl v ceně samotné energie. Konvice je totiž zhruba dvakrát účinnější než plamen pod hrncem, takže plyn se opravdu vyplatí jen tehdy, když je za kilowatthodinu víc než dvakrát levnější než elektřina. Podle vašeho tarifu tak obě metody vyjdou skoro nastejno a vítěz se klidně obrátí podle toho, kolik zrovna platíte za proud a kolik za plyn. Žádný dramatický propad na účtu, kvůli kterému by se vyplatilo přebíhat od konvice ke sporáku, se nekoná.
Rychlovarná konvice si přitom nese pověst žrouta elektřiny, protože má vysoký příkon, běžně kolem 2000 wattů. Naplno ale běží jen ty dvě minuty, takže na ohřev jednoho hrnku spotřebuje jen zlomek kilowatthodiny. Na ohřev vody patří ke špičce v účinnosti a spousta domácností ji zbytečně považuje za drahou variantu.
Klíč k úspoře je množství vody a poklička
Ať už doma máte plyn, nebo jenom zásuvku, největší úspora se skrývá jinde než ve volbě spotřebiče. Nejvíc rozhoduje, kolik vody vůbec ohřejete. Kdo napustí konvici až po víčko kvůli jedinému hrnku kávy, platí za ohřev vody, kterou po nalití jednoho šálku jen odlije pryč.
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Když vaříte v hrnci, přiklopte ho pokličkou. Voda se dostane k varu rychleji a neuniká pára, která zbytečně odnáší teplo. Chystáte čaj pro celou rodinu? Ohřejte vody rovnou víc a co zbyde, slijte do termosky. Zůstane horká klidně až do večera.
Myslete i na vodní kámen. Nános usazenin na dně konvice prodlužuje dobu ohřevu a žene spotřebu nahoru, takže se pravidelné odvápnění na účtu za elektřinu vyplatí. Pár takových maličkostí ušetří za rok víc peněz než dlouhé dohadování, jestli je lepší konvice, nebo plyn.
Zdroje: https://zeptejsevedce.cz/dotazy-a-odpovedi/je-lepsi-ohrivani-vody-v-rychlovarne-konvici-nebo-na-plynovem-sporaku/, https://energozrouti.cz/clanek/rychlovarna-konvice-nebo-ohrev-na-indukci-test-ukazal-jasneho-zrouta, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/srovnani-ohrev-vody-uspora-spotreba-rychlovarna-konvice-indukcni-deska/, https://www.ctidoma.cz/clanek/zdravi-a-styl/jak-nejlevneji-ohrat-vodu-v-hrnci-nebo-v-konvici-70763, https://bydlimeutulne.cz/ohrivani-vody-v-rychlovarne-konvici-je-extremni-zatezi-pro-rodinny-rozpocet-rocni-utrata-vychazi-na-smutnou-sumu-penez/