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Rychlíky přes Hradec mají převzít žluté vlaky. České dráhy s námitkami neuspěly

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Ministerstvo dopravy odmítlo námitky Českých drah proti vítězství RegioJetu v soutěži na rychlíky z Prahy přes Hradec do Trutnova. Žluté vlaky mají linku převzít v prosinci 2028. Smlouva ale zatím podepsaná být nemůže. Petici za zachování Českých drah podepsaly téměř tři tisíce lidí.
Rychlíky přes Hradec mají převzít žluté vlaky. České dráhy s námitkami neuspěly

Rychlíky přes Hradec mají převzít žluté vlaky. České dráhy s námitkami neuspěly

Zdroj: VagonWEB
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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