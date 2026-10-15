Rychlíky přes Hradec mají převzít žluté vlaky. České dráhy s námitkami neuspěly

České dráhy se pokusily zvrátit výsledek soutěže na linku R10, po které jezdí rychlíky Hradečan a Krakonoš. Zpochybnily cenu, za kterou chce RegioJet spojení mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem provozovat. Podle nich je mimořádně nízká. Ministerstvo dopravy však jejich námitky odmítlo.
„Námitky byly rozhodnutím Ministerstva dopravy odmítnuty,“ potvrdil deníku Zdopravy.cz mluvčí ministerstva František Jemelka.
RegioJet tak má k převzetí linky blíž, definitivně rozhodnuto ale stále není. České dráhy se ještě mohou obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dokud běží příslušná lhůta, smlouvu s vítězem nelze podepsat.
Rozdíl mezi nabídkami obou dopravců je výrazný. České dráhy požadovaly za kilometr provozu 102,42 koruny, RegioJet nabídl 70,40 koruny. Zakázka počítá s rozsahem 1,865 milionu kilometrů ročně. Nová smlouva má platit šest let s možností prodloužení o další dva roky.
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Proti změně dopravce se mezitím postavila i část cestujících a zaměstnanců železnice. Petice nazvaná Zachování linky R10 v rukou Českých drah, kterou v září založil Martin Ráž, má nyní necelé tři tisíce podpisů.
Její autor upozorňuje především na návaznost služeb, zkušenosti zaměstnanců a budoucnost lidí, kteří dnes provoz zajišťují. Podmínky soutěže totiž novému dopravci neukládají povinnost pracovníky Českých drah převzít.
„Změna dopravce proto není pouze otázkou výměny loga na vlaku,“ stojí v petici. Podle jejího autora se může dotknout také údržby, technického zázemí a organizace práce.
Ministerstvo dopravy už dříve Hradecké Drbně sdělilo, že cena nebyla jediným hodnoticím kritériem. Posuzovaly se také kvalitativní parametry nabídek. Dopravce musí zajistit klimatizované soupravy s wi-fi, zásuvkami, informačním systémem a občerstvením. Základní kapacita má být nejméně 300 míst.
„Nižší požadovaná kompenzace nemůže vést ke snížení kvality pod úroveň stanovenou zadávacími podmínkami,“ řekla redakci mluvčí ministerstva Alena Mühl. Za neplnění požadavků by dopravci hrozily sankce.
RegioJet slibuje, že jeho nástup přinese pohodlnější cestování. Majitel společnosti Radim Jančura nyní pro Zdopravy.cz uvedl, že firma během příštího roku modernizuje interiéry všech vozů třídy Low cost, kterou následně přejmenuje na Economy. Změny se mají týkat také klimatizace a centrálních zdrojů energie.
„Servis zde bude jako v našich vlacích IC, tedy celý vlak bude jídelní vůz. Dnes je zde jen vozík. Bude to skok o úroveň výše, na to dávám své slovo,“ řekl Jančura.
Další vývoj nyní závisí i na tom, zda České dráhy využijí možnost obrátit se na antimonopolní úřad. Plánovaný začátek provozu RegioJetu na lince zůstává v prosinci 2028.