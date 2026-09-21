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Rychlí a zběsilí: Diesel si postavil hlavu kvůli Walkerovi, auta zabavily úřady a vyčerpání bylo jen naoko

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Při natáčení snímku Rychlí a zběsilí si hlavní hvězda nadiktovala přísné podmínky a vládní úřady zabavily vzácná auta. Herci navíc čelili skutečnému strachu.
Rychlí a zběsilí

Rychlí a zběsilí

Zdroj: FOTO:Universal Pictures / distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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