Rychlí a zběsilí: Diesel si postavil hlavu kvůli Walkerovi, auta zabavily úřady a vyčerpání bylo jen naoko

Reklama
3 min
Rychlí a zběsilí: Diesel si postavil hlavu kvůli Walkerovi, auta zabavily úřady a vyčerpání bylo jen naokoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Při natáčení snímku Rychlí a zběsilí si hlavní hvězda nadiktovala přísné podmínky a vládní úřady zabavily vzácná auta. Herci navíc čelili skutečnému strachu.
Rychlí a zběsilí
Zdroj: FOTO:Universal Pictures / distr. TV Nova
Reklama
Obchodník se smrtí: Neohlášené hromadění zbraní na českém území a spolupráce s obchodníky na černém trhu
Highlander: Lambert téměř neviděl, meče napájely autobaterie a filmařům unikla chyba po milostné scéně
Natáčení fantasy filmu Highlander zkomplikoval špatný zrak hlavní hvězdy i alergie padoucha. Během tvorby...
Love Island znovu zamíchal páry. Vanesa si vybrala zadaného a druhý den přišla studená sprcha
Jedenáctá epizoda reality show Love Island přináší dramatické vyřazování. Jeden z účastníků opouští vilu a...
Show Jana Krause: Italské manželství Anny Polívkové, influencerství jako nemoc a nástrahy podzimního houbaření
Herečka Anna Polívková, youtuber Karel Kovář a Miss Sophia Maria Osako v Show Jana Krause. Odkrývají...
Pondělní díl Ulice: Adéla to přežene s alkoholem, Matouš přespí u Žofky a Sonina výhrůžka Jirkovi
Pondělní Ulice odstartuje Lumírovým dohledem, Soňa se opře do Jirky, Adéla to přežene s alkoholem a Matouš...
Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...Všechny články tohoto autora →
Nejlevnější nové auto v Česku dnes vyjde na 339 900 Kč. Dacia Sandero tak spolkne 6,54 průměrné hrubé mzdy
Centrum Extra: Auto
dnes, 17:22
4 min
Schick má víc gólů než Kane a v Bundeslize mu nikdo nestačí. Český fandy ale musí mrzet jedna věc
SportyŽivě
dnes, 17:22
3 min
Harmon Rabb z JAGu slaví 66. David James Elliott zestárl, svůj seriálový šarm ale neztratil ani po 30 letech
ReadZone
dnes, 17:18
3 min
Cuketa z mrazáku chutná jako houba a rozpadá se na talíři. Jedna chyba při zmrazení za to může a dělá ji skoro každý
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 17:17
2 min
Muž havaroval u Plumlova opilý na elektrokoloběžce. Hrozí mu vězení
Hanácká Drbna
dnes, 17:16
1 min
Reklama
Obchodník se smrtí: Neohlášené hromadění zbraní na českém území a spolupráce s obchodníky na černém trhu
V Telce
dnes, 17:10
3 min
Letadla už byla ve vzduchu. USA kvůli banální chybě málem rozpoutaly válku s Čínou
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:09
Kdo je nová profesorka McGonagallová? Herečka se zázemím v divadle se na svou roli těší
Kinobox.cz
dnes, 17:05
3 min
Nechceš další večerní rutinu o sedmi krocích. Zkus malý rituál, který po tobě nic nechce
Poudree.cz
dnes, 17:05
3 min
Rodačka z Chebu, herečka Daniela Kolářová, dnes slaví 80 let
Karlovarská Drbna
dnes, 17:02
3 min
Reklama
Solární panely jsou zbytečné bez jedné věci. Ušetří spoustu peněz a Češi ji kupují jako vzteklí
NESPECHEJ.cz
dnes, 17:00
4 min
Nedvědova dcera na Instagramu naznačila, co si myslí o otcově nové ženě. Na svatbu s Rolins pak vůbec nedorazila
SportyŽivě
dnes, 16:55
3 min
Potěšil mě sparťan na radaru, říká Šenkeřík. Vypíchl i parádu v Olomouci
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 16:55
Rychlí a zběsilí: Diesel si postavil hlavu kvůli Walkerovi, auta zabavily úřady a vyčerpání bylo jen naoko
V Telce
dnes, 16:54
3 min
Drahá nafta svádí k podtáčení motoru. Každý ušetřený litr vyjde na dvojnásobek
ChytřeNaTo.cz
dnes, 16:47
6 min
Reklama
Mladou matku zabil ve videopůjčovně a zmizel. O 20 let později vznikla jeho nová podobizna
kroniQa
dnes, 16:44
3 min
Trumpovi agenti postřelili kurýra a odvezli ho z nemocnice. „Chtějí se zbavit svědků,“ protestují kritici
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:44
Slovenskou tenistku přirovnávají ke Kurnikovové. Za vyhrané peníze si kupuje něco, co byste nečekali
SportyŽivě
dnes, 16:43
3 min
Slovenský obránce jedním pasem zdemoloval obranu Realu Madrid. Hancko nastartoval obrat v madridském derby
SportyŽivě
dnes, 16:35
3 min
Zaplatí to stát? Banky poskytnou bezúročné úvěry na energetické renovace
Trade-off
dnes, 16:34
2 min
Reklama
Highlander: Lambert téměř neviděl, meče napájely autobaterie a filmařům unikla chyba po milostné scéně
V Telce
dnes, 16:32
4 min
Co je černá díra a co se děje uvnitř?
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
3 min
Kdo udělá s platební kartou toto, přijde o úspory. Policie varuje před novým zákeřným podvodem
FAJNTIP.cz
dnes, 16:30
3 min
Kreider sebral Slafkovskému místo v první lajně Montrealu. Juraj odpověděl gólem a trenér vysvětlil, proč je to v pořádku
SportyŽivě
dnes, 16:29
4 min
Denia ještě nezačal a už mu padají hráči. Ze Slavie hlásí problémy další dva reprezentanti, sraz visí na vlásku
SportyŽivě
dnes, 16:27
4 min
Reklama
Vláda řekla, o kolik příští rok vzrostou důchody. Mnoho seniorů mluví o zradě a ponížení
Byznys trendy
dnes, 16:23
1 min
Podzimní sklizeň na talíři: Houbová směs s fazolkami, která voní lesem a sytí jako pořádný oběd
Cooky.cz
dnes, 16:21
5 min
Aktualizace Windows 11 vypíná zvuk a mikrofon na řadě počítačů. Chyba uznána, ale oprava zatím neexistuje
Mobify.cz
dnes, 16:20
4 min
Češi by měli zkontrolovat zásoby ve spíži. Na trhu se objevily hned dva závadné druhy rýže
Trendy svět
dnes, 16:17
1 min
Sagan v 36 letech předvedl tělo, které zahanbí i aktivní profíky. Trénuje s lahvemi vody mezi palmami v Kostarice
SportyŽivě
dnes, 16:17
3 min
Reklama
Sto kilometrů v podvozku autobusu. Maročan prchal do Španělska kuriózním způsobem
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:12
Nejstaršímu kandidátovi na jihu Čech je 94 let. Žen v komunálkách je jen třetina
Budějcká Drbna
dnes, 16:07
2 min
Soud v Liberci v kauze dopravního podniku uložil další čtyři peněžité tresty
Liberecká Drbna
dnes, 16:02
2 min
Zběsilé honičky se dvěma zdrogovanými řidiči. Na svědomí toho měli ještě více
Plzeňská Drbna
dnes, 16:02
1 min
Zákeřně škodí v Česku celé roky. Podzim je ideální čas, jak se s nimi vypořádat.
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:00
5 min
Reklama
Mrkev uložená do bedýnky s vlhkým pískem vydrží křupavá až do jara. Většina zahrádkářů ale udělá chybu ještě před uložením
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:00
3 min
Putin udělal historickou změnu. „Režim je nervózní,“ míní expert. Bude mobilizace?
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:00
Klíčový krok k proměně Hollywoodu. Paramount se dohodl na urovnání žaloby bránící koupi Warner Bros.
HN.cz
dnes, 15:59
Odborník na výživu prozradil, jak často konzumovat vejce, aby nedošlo k poškození zdraví
Zdravestravovani.eu
dnes, 15:52
3 min
Nejděsivější dělo na frontě budí hrůzu i u vlastní posádky. Brutální rázová vlna zabíjí vše v okolí
Zbrojopis
dnes, 15:51
5 min
Reklama
Reklama
Trumpovi agenti postřelili kurýra a odvezli ho z nemocnice. „Chtějí se zbavit svědků,“ protestují kritici
Byt plný Nedvědových tajemství změnil majitele. Fotbalista za něj inkasoval 42,6 milionu
Podzim ukáže svou tvář. Bude to horší, než se čekalo, varují meteorologové
Čepici na uši po svatém Matouši, radili staří hospodáři. Teplotní extrémy z Klementina jim dávají za pravdu
Stačilo prodloužit výdech a lidé začali víc riskovat. Mozek přitom nezapomněl na možné ztráty
Reklama
Reklama