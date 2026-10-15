Rychlé sýrové polštářky jsou ideální, když chcete slané pečivo bez zbytečně složité přípravy

Když je potřeba rychle dostat na stůl něco slaného, ať už pro rodinu, nebo pro návštěvu, která se ozvala na poslední chvíli, sahám často po sýrových polštářcích. Líbí se mi na nich, že nejsou pracné, nepotřebují žádný dlouhý seznam surovin a díky zůstávají uvnitř hezky měkké. Navrch trochu tavenému sýru sezamu, trouba nastavená na 170 °C a zhruba za 20 minut je hotové slané pečivo, které u nás mizí z talíře až podezřele rychle.
Výhoda je i v tom, že se dají podat pokaždé trochu jinak. Někdy je udělám k jen se zeleninou, jindy je postavím na stůl k večeři nebo k misce oliv. Těsto je pomazánce poddajné, nelepí se zbytečně zlostně na ruce a hlavně se na něj nemusí dlouho čekat.
Můj tip zní: Když nespěcháte úplně na minutu, nechte ho po zamíchání asi deset minut stát. Mouka si vezme vlhkost a polštářky se potom tvarují o poznání líp. Sýrové pečivo má v domácí kuchyni své pevné místo
Domácí sýrové polštářky jsou ale trochu jiná kapitola než mražené obalované kousky, které se hodí spíš jako předkrm nebo barová chuťovka. Tady se sýr zapracuje rovnou do těsta, takže výsledek připomíná spíš slané pečivo než smaženou sýrovou . To mi vyhovuje. Nic se nefrituje, byt pak není cítit olejem a na jeden plech se vejde jednohubku slušná dávka. Recept na slané sýrové polštářky
Doba přípravy: 15 minut Délka pečení v troubě: 20 minut Teplota pečení: 170 °C Počet porcí: přibližně 20 až 24 menších kousků Ingredience, které budeme potřebovat na přípravu 200 g taveného sýru 1 ks vejce 80 g rozpuštěného másla 10 g cukru 5 g soli 10 g prášku do pečiva 50 ml mléka 160 g hladké mouky sezam podle potřeby na posypání Postup přípravy domácích sýrových polštářků
1. Nejdřív si připravte všechny suroviny, ať potom nehledáte mouku s rukama od těsta. Troubu zapněte na
170 °C a plech vyložte pečicím papírem.
2. Do větší mísy dejte
tavený sýr, přidejte vejce a krátce promíchejte. Potom přilijte rozpuštěné máslo a mléko, směs se díky tomu snadněji spojí.
3. Přidejte
cukr, sůl a prášek do pečiva. Cukru je v receptu jen trochu, ale má smysl. Chuť sýra se jemně zakulatí a pečivo se při pečení lépe zabarví.
4. Nakonec do mísy zapracujte
hladkou mouku. Těsto má být měkké, ne však tekuté. Když působí moc řídké, přisypte lžíci mouky. Pokud je naopak hutné a špatně se spojuje, stačí přidat lžičku mléka.
5. Hotové těsto nechte chvíli odpočinout, stačí klidně
10 minut na kuchyňské lince. Suroviny se mezitím usadí a práce s těstem je potom klidnější. Zdroj: Gold Rival, Vyválení těsta.
6. Z těsta odebírejte menší kousky a tvarujte z nich polštářky nebo drobné podlouhlé bochánky. Nemusí vypadat jeden jako druhý, u domácího pečiva to nikomu nevadí.
Zdroj: Gold Rival, Krájení těsta na čtverce.
7. Pokládejte je na připravený plech s menšími rozestupy. Povrch můžete lehce potřít zbytkem
mléka nebo trochou rozšlehaného vejce, pokud chcete výraznější barvu. Zdroj: Gold Rival, Pečení polštářků v troubě.
8. Každý kousek posypte
sezamem. Na povrchu se při pečení rozvoní a přidá jemně oříškovou chuť, která se sýrovým těstem funguje velmi dobře.
9. Pečte v předehřáté troubě asi
20 minut, dokud nebudou sýrové polštářky na povrchu zlatavé. Trouby pečou různě, takže posledních pár minut je lepší na plech občas kouknout.
10. Po vytažení je nechte několik minut stát přímo na plechu. Podávat se dají vlažné i studené, samotné, s dipem nebo jako součást slaného pohoštění. V uzavřené dóze vydrží do druhého dne, i když u nás se k tomu moc často nedostanou.
Rady k pečení a proč se sýrové polštářky tak dobře hodí na pohoštění Pro výraznější chuť můžete do těsta přidat špetku mleté papriky nebo trochu sušeného česneku. Sezam se dá vyměnit za kmín, mák nebo za strouhaný tvrdý sýr nasypaný navrch. Chystáte-li polštářky pro návštěvu, udělejte je spíš menší. Lépe se berou do ruky a na míse vypadají úhledně. Domácí sýrové pečivo má ještě jednu praktickou výhodu, kterou doma oceňujeme opakovaně. Dá se připravit dopředu a vytáhnout ve chvíli, kdy se kolem stolu začne podezřele kroužit. A vůně upečeného sýra většinou zařídí zbytek.
Chcete-li křehčí povrch a pevnější tvar, dejte plech s vytvarovanými polštářky na
10 minut do lednice. Chladnější těsto se v troubě roztéká pomaleji a drží tvar o ně co lépe
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Zdroj a fotky: Se souhlasem
Gold Rival
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