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Rychlé sýrové polštářky jsou ideální, když chcete slané pečivo bez zbytečně složité přípravy

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Když potřebuji rychle něco slaného na stůl pro rodinu nebo návštěvu, sahám po sýrových polštářcích. Jsou z pár běžných surovin, těsto je hotové za chvíli a díky tavenému sýru uvnitř zůstávají vláčné, zatímco povrch se v troubě pěkně zbarví dozlatova.
Obrázek k receptu s názvem Kdo jednou ochutná sýrové polštářky, bude je chtít péct znovu a znovu

Obrázek k receptu s názvem Kdo jednou ochutná sýrové polštářky, bude je chtít péct znovu a znovu

Zdroj: Zdroj: Gold Rival, Recept s názvem Kdo jednou ochutná sýrové polštářky, bude je chtít péct znovu a znovu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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