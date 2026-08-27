Rychlé řezy „Amerika na plechu“ – z talířů tento dezert zmizí dřív, než stihnu uvařit kávu. Jsou vážně vynikající

Když vás přepadne neodolatelná chuť na poctivé čokoládové pohlazení, nemá smysl dělat kompromisy. Čokoládové řezy s arašídovým máslem jsou naprostou ódou na požitkářství. Zapomeňte na obyčejné vysušené piškoty. Tento dekadentní moučník v sobě snoubí to nejlepší z vláčného brownies a jemného světlého koláče, které na povrchu proplétá lehce slaný, zkaramelizovaný arašídový krém. Výsledkem je nádherný mramorový efekt, který vypadá úchvatně na pohled a na jazyku vytváří čisté blaho.
Kombinace hořké čokolády a arašídového másla je ikonickou legendou, která vzala svět útokem v USA už v první polovině 20. století. Právě spojení sladké, hluboké čokoládové chuti se slanějšími tóny arašídů vytváří takzvaný kontrastní chuťový efekt, kterému lidský mozek jednoduše nedokáže odolat. Použití rozpuštěné hořké, mléčné i bílé čokolády přímo v těstech navíc zaručí, že řezy zůstanou neuvěřitelně vláčné, hutné a šťavnaté i druhý den po upečení.
Tenhle fantastický recept nabízí spoustu možností k dalším kulinářským nápadům. Pokud milujete ještě větší křupavost, můžete arašídové máslo posypat nasekanými praženými arašídy, lískovými oříšky nebo hrubou mořskou solí. Skvěle se hodí i hrst čerstvých malin zapracovaná do světlého těsta, protože jejich navinulost dokáže bohatou čokoládu dokonale osvěžit. Nakrájené na elegantní kostky představují tyto řezy naprostý trhák každé rodinné oslavy.
Máslo na tmavé těsto rozpusťte v menším hrnci a odstavte z plotny. Přidejte nalámanou hořkou a mléčnou čokoládu a míchejte, dokud se úplně nerozpustí. Směs nechte několik minut zchladnout.
Do vlažné čokoládové směsi vmíchejte cukr. Mouku prosejte s kakaem a práškem do pečiva a postupně ji zapracujte do čokoládového základu. Nakonec po jednom přidejte vejce a promíchejte, aby vzniklo hladké těsto.
Na světlé těsto rozpusťte máslo a odstavte ho z plotny. Přidejte nalámanou bílou čokoládu a míchejte, dokud se úplně nerozpustí, potom nechte směs zchladnout. Vejce krátce prošlehejte s cukrem a vanilkovým cukrem a vmíchejte zchladlou čokoládovou směs.
Mouku prosejte s práškem do pečiva a zlehka ji vmíchejte do světlého základu. Těsto by mělo být hladké a o něco hustší než běžné palačinkové těsto. Pracujte jen tak dlouho, aby se všechny suroviny spojily.
Plech nebo obdélníkovou formu vyložte pečicím papírem. Nejprve do ní rovnoměrně rozetřete tmavé těsto a potom na něj opatrně naneste světlé těsto. Arašídové máslo rozdělte navrch v menších nepravidelných kopečcích.
Povrch můžete lehce projet špejlí nebo nožem, aby se arašídové máslo částečně propojilo se světlým těstem. Není potřeba vytvářet pravidelný vzor, protože nepravidelné tahy budou po upečení vypadat přirozeně. Formu vložte do trouby předehřáté na 180 °C.
Čokoládové řezy pečte přibližně 35 minut. Povrch by měl být pevný, ale uvnitř mohou zůstat lehce vláčné, protože během chladnutí ještě zpevní. Upečené řezy nechte úplně vychladnout a potom je nakrájejte na čtverce nebo obdélníky.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová