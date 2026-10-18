Rychlé medové těsto a krém bez vaření: Tip na měkké medové řezy, které lze krásně krájet

Medové řezy se mi vybaví pokaždé, když někdo začne vyprávět o svatbě na slovenské vesnici. Pekly se i celé hromady plátů předem, aby do svatebního dne stihly změknout přesně tak, jak mají. V tomhle je ten recept pořád silný. je hotové rychle, krém ze Medové těsto zakysané smetany nevyžaduje žádné velké vaření a druhý den chutná moučník líp než hned po naplnění.
U nás doma se tyhle řezy berou jako
stará jistota. Nejsou to zákusky na efekt, žádná cukrářská vitrína. Spíš poctivý plechový moučník, který se dá dobře nakrájet, v lednici vydrží a většinou zmizí bez přemlouvání. U dětí i dospělých. Hlavní práci za vás navíc udělá čas. Pláty nasají krém, změknou a všechno se spojí do měkkého, příjemně vláčného řezu.
Můj tip zní: Jestli chcete mít řezy opravdu pěkné, nevyndávejte je na stůl moc brzy. Udělejte je večer, dejte do lednice a krájejte až další den. Ten rozdíl je poznat hned. Recept na vláčné medové řezy
Počet porcí: přibližně 16 až 20 řezů Ingredience, které budeme potřebovat Medové těsto 250 g hladké mouky 100 g krupicového cukru 180 g másla 250 g medu 1 1/2 lžičky jedlé sody 4 ks vajec 1 špetka soli Krém 750 g zakysané smetany 1 balení vanilkového pudinku bez vaření typu Creme Olé Postup přípravy lahodných medových řezů
1. Nachystejte si dva plechy, případně dva pečicí papíry stejné velikosti. Troubu zapněte na
180 °C. U medového těsta se vyplatí mít věci připravené dopředu, protože po zamíchání se roztírá lépe, dokud zbytečně nestojí.
2. Do menšího rendlíku dejte
máslo a med. Zahřívejte na mírném plameni, jen dokud se obojí nespojí. Stačí krátce, žádné dlouhé vaření. Potom rendlík odstavte a směs nechte zchladnout, aby nebyla horká.
3. V míse vyšlehejte
vejce s krupicovým cukrem do světlejší pěny. Nemusí být nadýchaná jako na dortový korpus, ale cukr by se měl pěkně rozpustit. Přilijte zchladlou medovo-máslovou směs a ještě krátce prošlehejte nebo promíchejte.
4. Vedle v misce promíchejte
hladkou mouku, jedlou sodu a sůl. Suchou směs přisypávejte po částech k tekutému základu. Těsto bude hustší, ale pořád roztíratelné.
5. Rozdělte těsto na dvě přibližně stejné části. Každou rozetřete stěrkou na pečicí papír do obdélníku, zhruba podle velikosti menšího plechu. Snažte se, aby vrstva byla všude podobně vysoká. Když je někde těsto výrazně silnější, peče se pak nerovnoměrně.
Pečení
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6. Pláty pečte postupně, nebo najednou, pokud to vaše trouba zvládne, asi
8 až 10 minut při 180 °C. Hotové jsou ve chvíli, kdy povrch jen lehce zezlátne. Nepřetahujte je zbytečně dlouho, po vychladnutí by byly tvrdší, než je potřeba.
7. Upečené pláty nechte úplně vychladnout. Pak jim opatrně seřízněte okraje, aby byly rovné.
Odřezky si schovejte. Rozdrobte je v ruce nebo přejeďte válečkem, budou se hodit na posypání hotového moučníku.
8. Na krém prošlehejte
zakysanou smetanu s vanilkovým pudinkem bez vaření. Je hotový za chvíli. Pokud se vám po zamíchání zdá volnější, nechte ho pár minut stát na lince, obvykle ještě trochu zpevní.
9. První plát položte na tác nebo zpátky na plech a potřete ho větší polovinou
krému. Přiklopte druhým plátem a jemně přitlačte, opravdu jen lehce. Na vršek rozetřete zbytek krému.
10. Povrch zasypte připravenými
drobečky z odřezků. Moučník zakryjte a uložte do lednice alespoň na 12 hodin, ideálně do druhého dne. Tehdy pláty změknou a řezy se budou krájet mnohem čistěji.
11. Podávejte vychlazené, nakrájené na menší kousky. V lednici vydrží přibližně
2 až 3 dny. Nejlepší bývají první a druhý den po rozležení, kdy jsou vláčné, ale pořád pěkně drží tvar. Rady a tipy proč medové řezy fungují i bez složitého krému Pro výraznější chuť sáhněte po tmavším medu. Řezy budou mít hlubší barvu a o něco plnější vůni. Pláty roztírejte pokud možno rovnoměrně. Silnější místa po upečení snadno zůstanou tužší. Na krájení se hodí delší nůž. Po každém řezu ho otřete, kousky pak vypadají úhledněji. Chystáte-li řezy na oslavu, udělejte je klidně den předem. U tohohle moučníku to není nouzové řešení, spíš správný postup. Tenhle recept je postavený na jednoduchých věcech. Med dá těstu chuť i barvu, jedlá soda mu pomůže lehce naskočit a zakysaná smetana se časem postará o změknutí upečených plátů. Nevaří se pudink, nehlídá se karamel, nic se složitě nezdobí. A upřímně, přesně takové recepty mají doma své místo.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková