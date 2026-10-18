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Rychlé medové těsto a krém bez vaření: Tip na měkké medové řezy, které lze krásně krájet

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Na medové řezy si vzpomenu pokaždé, když se mluví o svatbách na slovenské vesnici. Pekly se klidně celé desítky plátů dopředu, aby do velkého dne stihly změknout tak akorát. Právě v tom je kouzlo tohoto receptu. Medové těsto se upeče rychle, krém ze zakysané smetany je nenáročný a druhý den je moučník ještě lepší než čerstvě po naplnění.
Obrázek k receptu s názvem Retro legenda: Medové řezy neboli medovník s jemným krémem, který po odležení krásně změkne a chutná ještě lépe

Obrázek k receptu s názvem Retro legenda: Medové řezy neboli medovník s jemným krémem, který po odležení krásně změkne a chutná ještě lépe

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Retro legenda: Medové řezy neboli medovník s jemným krémem, který po odležení krásně změkne a chutná ještě lépe
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 04:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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