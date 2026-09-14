Rychle a zběsile: Tokijská jízda – Štáb natáčel bez povolení a Vin Diesel za krátký štěk získal Riddicka

Rychle a zběsile: Tokijská jízda, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile: Tokijská jízda, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile: Tokijská jízda, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile: Tokijská jízda, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile: Tokijská jízda, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile: Tokijská jízda, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile: Tokijská jízda, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile: Tokijská jízda, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova
Třetí díl populární automobilové série Rychle a zběsile s podtitulem Tokijská jízda přenesl diváky z amerických ulic do víru asijské metropole a představil nového hlavního hrdinu jménem Sean Boswell. Tvůrci ale museli řešit neobvyklé problémy hned v počátcích produkce. Japonské úřady filmařům totiž odmítly vydat oficiální povolení k natáčení a celý štáb si musel poradit po svém. Výsledek této obrovské improvizace nakonec veřejně ocenil i jeden z nejuznávanějších filmových režisérů současnosti. Útěk před zákonem do světa japonského driftu
Ústřední postavou akčního příběhu je outsider Sean Boswell, kterého ztvárnil herec Lucas Black. Zmíněný mladík vidí v nelegálních automobilových závodech únik před realitou a sešněrovanými společenskými konvencemi. Po vážné dopravní nehodě mu doma hrozí vězení a odjíždí proto žít k příbuznému do Tokia.
V novém atraktivním prostředí brzy proniká do komunity takzvaných drifterů a rychle se dostává do křížku s místním suverénním šampionem. Ten má navíc úzké vazby na mocnou japonskou mafii Jakuzu a celou situaci silně komplikuje Seanova náklonnost k jeho půvabné přítelkyni. V tokijských ulicích tak začíná souboj o respekt a holé přežití.
Lucas Black oslavil v době premiéry dvacáté třetí narozeniny, před kamerou ale hrál sedmnáctiletého středoškoláka. Herečka Nathalie Kelley představující jeho vysněnou dívku Neelu získala řidičský průkaz teprve několik měsíců před první klapkou. Do té doby nikdy neřídila auto s manuální převodovkou a s rychlými koly neměla žádné zkušenosti. Před začátkem samotné produkce musela projít speciálním kurzem a pod dohledem instruktorů se naučit průjezd zatáčkou řízeným smykem.
Falešný režisér v cele a milionová auta
Získat oficiální razítko pro natáčení přímo v japonských ulicích se ukázalo jako nemožné a štáb vše vyřešil natáčením načerno. Místní policisté se k nim obvykle chovali velmi zdvořile a nechali filmaře pracovat zhruba deset minut před jejich definitivním vykázáním.
Produkce studia Universal Pictures si pro tyto nečekané případy dokonce najala speciálního obětního beránka. Kdykoliv dorazili strážci zákona někoho zatknout, tento vybraný člověk se vydával za režiséra a ochotně strávil noc v cele. Skutečný režisér Justin Lin zjistil pravdu o tomto chytrém triku až po dlouhé době.
Kvůli přísným pravidlům a limitům se některé závody nakonec přesunuly do Los Angeles. Tamní ulice filmaři doplnili asijskými rekvizitami a dodatečným digitálním pozadím. Zástupci produkce nakoupili obrovské množství vozů přímo v Japonsku kvůli pravostrannému řízení a na kalifornský plac dorazilo šest set asijských komparzistů.
O zajímavé automobily nebyla nouze ani u hlavních hvězd filmu. Oranžový vůz VeilSide pro postavu Hana byl skutečný výstavní model ověnčený cenou z tokijského autosalonu. Jeho původní hodnota činila sto padesát tisíc dolarů a štáb ho odkoupil za zhruba třetinu. Během kaskadérských kousků putovalo na vrakoviště přes sto různých aut.
Reální profesionálové a pobouření politici
Všechny nebezpečné závodní scény natočili skuteční profesionální řidiči a diváci se dočkali minima počítačových triků. Na plátně se v drobné roli rybáře objevil i bývalý slavný automobilový závodník Keiiči Cučija. Realistické ztvárnění riskantních manévrů ovšem silně rozezlilo australské politiky. Ti veřejně varovali rodiče diváků a tvrdili, že film zbytečně navádí mládež ke krádežím aut a nezodpovědné rychlé jízdě. Atmosféra nelegálních závodů v horských serpentinách navíc inspirovala vývojáře společnosti EA Games k vytvoření populární videohry Need for Speed Carbon.
Pozornému divákovi po letech neunikne ani několik drobných chyb v kontinuitě. Hlavní hrdina po úvodní havárii skončí na policejní stanici s plnou pusou krve a uraženým kouskem zubu. O chvilku později se už do kamery usmívá se zcela bezchybným a kompletním chrupem. V jedné z dalších scén zase poničené červené Mitsubishi po několika nárazech vyjíždí z tunelu úplně nepoškozené a bez jediného škrábance.
Nečekaná výměna za autorská práva
V asijském dobrodružství se původně vůbec nepočítalo s dřívějšími hlavními hvězdami celé série. Vedení studia herce Paula Walkera neoslovilo s odůvodněním, že je na roli středoškoláka příliš starý. Po špatných ohlasech z prvních testovacích projekcí se však zástupci společnosti Universal v panice obrátili na herce
. Chtěli po něm natočení krátké scény na samotný konec příběhu pro okamžité zvýšení tržeb v kinech. Vin Diesel s účastí souhlasil za jediné podmínky a tou bylo přenechání autorských práv k filmové sci-fi sérii Riddick. Diesel tak díky krátkému štěku mohl natočit další vesmírné pokračování z pozice hlavního producenta. Vina Diesela
Navzdory těmto záchranným krokům šlo o nejméně výdělečný díl celé automobilové ságy. Během úvodního víkendu ve Spojených státech utržil snímek necelých čtyřiadvacet milionů dolarů a zaostal za očekáváním. Přesto si našel velmi nečekaného slavného zastánce.
„Jsem fanouškem této úžasné akční série zcela bez pocitu viny a tento díl mám obzvlášť rád,“ svěřil se pro média britský režisér Christopher Nolan a doporučil divákům jeho zhlédnutí jako naprosto samostatného a uzavřeného příběhu.
Film Rychle a zběsile Tokijská jízda vysílá Nova Cinema 14. září ve 20:00 a reprízu uvede o den později ve 13:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).