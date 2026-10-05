Rychle a zběsile 6: Režisér odmítl počítačové triky u honičky s tankem a štáb nechal zlikvidovat minimálně sto aut

Rychle a zběsile 6, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 6, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 6, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 6, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 6, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 6, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 6, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 6, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 6, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova
V akčním snímku Rychle a zběsile 6 z roku 2013 dostal herec Tyrese Gibson záchvat smíchu a Ludacris vyprskl pití zcela neplánovaně. Dwayne Johnson si totiž na place vymyslel vlastní urážku o velkém čele, se kterou scénář vůbec nepočítal. Letty se vrátila na přání publika
Dominic Toretto v podání Vina Diesela a Brian O’Conner s tváří Paula Walkera mají na kontech miliony dolarů z úspěšné loupeže, ale kvůli hrozbě vězení se musí skrývat ve světě. Zvláštní agent Luke Hobbs, kterého hraje Dwayne Johnson, mezitím pronásleduje nebezpečnou skupinu námezdných řidičů vedenou Owenem Shawem. Hobbs proto Torettovu skupinu v Londýně naverbuje s tím, že jim za dopadení Shawa zajistí úplné omilostnění a možnost návratu domů. Toretto do akce navíc vstupuje s osobní motivací, protože pro Shawa pracuje jeho životní láska Letty v podání Michelle Rodriguez.
Návrat Michelle Rodriguez do role Letty přitom původní plány tvůrců vůbec nezahrnovaly. Její postava měla po událostech ze čtvrtého dílu série zůstat definitivně mrtvá. Fanoušci si však její oživení vyžádali s takovou intenzitou, že producenti scénář nakonec upravili.
Ostrahu štábu nahradil Johnson v kostýmu FBI
Během natáčení v britské metropoli se neznámý gang pokusil odcizit filmovou techniku. Dwayne Johnson, který byl v tu chvíli oblečený jako agent FBI, se za pachateli rozběhl a svým zjevem je zahnal na útěk. Filmový štáb si po tomto incidentu dělal legraci, že nepotřebuje najímat profesionální ostrahu, protože mu na všechno stačí herec s přezdívkou The Rock.
Agent Hobbs čelí ve filmu mnoha posměškům, při kterých ho ostatní postavy přirovnávají k superhrdinům jako Hulk, Kapitán Amerika nebo Thor. Odkaz na Thora dostává v kontextu obsazení jiný rozměr. Herečka Elsa Pataky, která hraje Hobbsovu pravou ruku Elenu, je ve skutečnosti manželkou Chrise Hemswortha, filmového představitele tohoto komiksového hrdiny od Marvelu.
Agent Hobbs se postaral také o nejspontánnější moment snímku. Když radí Romanovi v podání Tyrese Gibsona, ať schová dětský olej, a hned na to dodá větu o jeho velkém čele, šlo o Johnsonovu čistou improvizaci. Ludacris hrající Teje díky tomu vyprskl svůj nápoj zcela přirozeně a bez předchozí přípravy.
Režisér odmítl počítačové triky a nechal ničit auta
Původní plány počítaly s tím, že se dálniční honička s tankem vytvoří pomocí počítačových triků. Režisér Justin Lin však trval na reálném provedení. Štáb pro potřeby filmu zlikvidoval minimálně sto aut, přičemž během natáčení na ostrově Tenerife tvůrci využili čtyři tanky a čtyři stovky komparzistů. Výhodou pro filmaře byla zcela nová, dosud nepoužívaná dálnice, kterou jim tamní úřady poskytly.
Některé závodní scény na ostrově se natáčely na severozápadní silnici v oblasti Teno, která na plátně působí jako ideální místo pro rychlou jízdu. Ve skutečnosti jde o úzkou vozovku s ostrými zatáčkami a špatným povrchem, kde lze bezpečně jet maximálně padesátikilometrovou rychlostí. Místní tunely navíc postrádají zpevnění i osvětlení a vjezd do nich je vyznačen varováním pro jízdu na vlastní nebezpečí.
Třináct minut jízdy po nereálné ranveji
Závěrečná akční scéna se odehrává na letištní ploše, po které velký nákladní letoun Antonov An-124 Ruslan a pronásledující vozidla jedou zhruba patnáct minut rychlostí přes sto osmdesát kilometrů v hodině. Diváci spočítali, že by taková rozjezdová dráha musela měřit více než pětačtyřicet kilometrů. Nejdelší skutečná ranvej na světě se přitom nachází v Číně a měří pouze necelých šest kilometrů.
Kromě fyziky nedávali filmaři pozor ani na kontinuitu záběrů. Když agent Hobbs volá Torettovu týmu cestou na základnu, má tvář dohladka oholenou. Jakmile ale na místo dorazí, naroste mu na bradě pečlivě zastřižená bradka.
Další drobný omyl se odehrál v londýnském metru. Během rvačky stojí v davu přihlížejících komparzista v roli zaměstnance podniku, který má na sobě žlutý reflexní kabát. Skuteční pracovníci londýnské podzemní dráhy však přes uniformy nosí reflexní vesty v oranžové barvě.
Akční snímek Rychle a zběsile 6 vysílá Nova Cinema 5. října ve 20:00, reprízu uvede o den později ve 13:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).