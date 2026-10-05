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Rychle a zběsile 6: Režisér odmítl počítačové triky u honičky s tankem a štáb nechal zlikvidovat minimálně sto aut

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Dwayne Johnson zahnal na natáčení akčního snímku Rychle a zběsile 6 zloděje techniky a pro náročné scény s tankem zničil filmový štáb rovnou stovku aut.
Rychle a zběsile 6

Rychle a zběsile 6

Zdroj: FOTO:Universal Pictures / distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 17:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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