Rychle a zběsile 5: Vin Diesel odmítl obsadit Van Damma. Filmový trezor měl v honičce záchod pro skrytého řidiče

Rychle a zběsile 5, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 5, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 5, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 5, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 5, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 5, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 5, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 5, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova
Děj akčního snímku Rychle a zběsile 5 přivádí známé postavy do rozpálených ulic brazilského Ria. Dominic Toretto a Brian O’Conner tu plánují krádež sta milionů dolarů, v patách jim ovšem stojí neústupný federální agent. Natáčení provázelo ničení stovek aut, nebezpečné kaskadérské kousky i nečekané změny v hereckém obsazení. Útěk do Ria a stamilionový plán
Brian O’Conner, kterého hraje Paul Walker, a zločinec Dom Toretto v podání Vina Diesela utíkají před spravedlností až do Ria de Janeira. Zde plánují krádež sta milionů dolarů z trezoru policejní stanice, aby si zajistili svobodu. Do cesty se jim staví místní narkobaron Hernan Reyes, kterého ztvárnil Joaquim de Almeida, a neústupný federální agent Luke Hobbs v podání Dwayna Johnsona.
Ačkoliv se příběh odehrává v Brazílii, štáb natáčel především v Portoriku. Získal tam totiž daňovou úlevu ve výši jedenácti milionů dolarů. Místní ekonomice produkce přinesla dvacet sedm milionů dolarů, jelikož si najala více než třináct tisíc komparzistů a obsadila tisíce hotelových pokojů.
Rozpočet celého filmu dosáhl 125 milionů dolarů. Vin Diesel dostal za svou roli honorář patnáct milionů a navíc si jako producent zajistil podíl ze zisku. Celosvětové tržby nakonec přesáhly 626 milionů dolarů, čímž film téměř zdvojnásobil zisky předchozího dílu
. Rychlí a zběsilí Srážka s vlakem a trezor se zabudovaným záchodem
Režisér Justin Lin omezil počítačové triky a soustředil se na praktické efekty. Scéna, ve které nákladní automobil narazí do jedoucího vlaku, vznikla bez použití miniatur a během silného nárazu vlak skutečně málem vykolejil. Zloději v této pasáži kradou vozy DeTomaso Pantera, Ford GT40 a Chevrolet Corvette Grand Sport Sting Ray. V průběhu celého natáčení filmaři zničili více než dvě stě aut.
Nejsložitější částí produkce byla závěrečná scéna s kradeným trezorem. Obří kovová kostka, kterou auta táhnou městem, ve skutečnosti skrývala upravený vůz s řidičem uvnitř. Tento muž měl k dispozici i malou toaletu, aby se nezdržoval patnáctiminutovým vystupováním ven. Při krádeži policejních vozů štáb omylem použil nové prototypy automobilky Dodge, u kterých se neplánovaně spustily policejní majáky vlivem poruchy. Tvůrci tento neplánovaný moment ve filmu ponechali.
Paul Walker absolvoval většinu svých kaskadérských kousků sám a před natáčením trénoval s odborníkem na parkour. Zraněním se přesto nevyhnula Jordana Brewster, představitelka Mii. Během jedné scény se pořezala o střechu a v nemocnici jí ránu museli zašít.
Fanoušci změnili obsazení, Van Damme narazil
Roli agenta Hobbse tvůrci původně psali pro Tommyho Lee Jonese. Vin Diesel ale na Facebooku narazil na zprávu od fanynky, která si přála vidět na plátně po jeho boku Dwayna Johnsona. Producenti tak nakonec obsadili Johnsona, jenž před natáčením nabral patnáct kilogramů svalové hmoty, aby působil co nejpřesvědčivěji. Rvačka mezi jeho postavou a Domem Torettem se točila déle než týden za účasti dublérů a trikových koordinátorů.
Sám Diesel z pozice producenta zasahoval do scénáře a ovlivnil i výběr dalších herců. Když projevil zájem o účast
, Diesel ho jednoznačně odmítl a nedovolil mu se ve filmu objevit. Herečka Gal Gadot, hrající postavu Gisele, zase využila pro roli své reálné zkušenosti. Dva roky sloužila v izraelské armádě jako instruktorka tělesné přípravy a pro svou filmovou postavu si sama vymyslela širší životní příběh. Jean-Claude Van Damme
Tyrese Gibson si zopakoval roli Romana Pearce a natáčení musel složitě kombinovat, jelikož ve stejném čase točil i třetí díl série Transformers a opakovaně létal mezi Portorikem a Atlantou.
Skrytá čísla a otisk ze špatné ruky
Ve filmu se objevilo i několik drobných chyb a nesrovnalostí. K otevření Reyesova sejfu je nezbytný otisk jeho pravé ruky. Gisele ovšem otisk sejme z jeho plavek z místa, kam jí předtím sáhl rukou levou. K odemčení mechanismu to přesto funguje.
Pozornost poutá i scéna, ve které si Brian O’Conner prohlíží počítačový čip. Soubory v něm nesou označení 4, 8, 15, 16, 23, 42 a 108. Stejná čísla hrála klíčovou roli v mysteriózním seriálu Ztraceni. Odkaz na slavnou sérii Star Wars pro změnu přináší identita asijského řidiče. Jeho kompletní jméno zní Han Seoul-Oh, což foneticky kopíruje jméno vesmírného pašeráka.
Při postprodukci tvůrci přehlédli i nějaké ty chyby v kontinuitě a neopatrnosti štábu. Během honičky s trezorem se na předním skle Brianova vozu mění počet i umístění otvorů po kulkách a lana spojující trezor s auty se střídavě zaplétají a rozplétají. Těsně předtím, než Brian a Mia skočí ze střechy, stojí v rohu obrazu kameraman a v jiné scéně dopadá stín mikrofonu přímo na hlavu Vina Diesela.
Snímek Rychle a zběsile 5 vysílá Nova Cinema 29. září ve 12:50. Reprízu uvede stejná stanice o den později v 7:50.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).