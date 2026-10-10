Rychlé a křupavé vietnamské závitky s hovězím masem a zeleninou: Naučte se balit jako profík

si člověk obvykle zapamatuje ve chvíli, kdy poprvé namočí Vietnamské závitky rýžový papír a čeká, že se bude chovat skoro jako tenká . Nebude. Vody potřebuje málo a jen na krátký okamžik. Když v ní zůstane déle, lepí se na ruce, trhá se a místo vaření přijde trochu zápas na lince. Jakmile ale člověk dostane do ruky správný pohyb, výsledek stojí za to: křupavé závitky s palačinka poctivou náplní, které se hodí k i na stůl pro návštěvu. večeři
Ve
patří Vietnamu jarní závitky k velmi oblíbeným jídlům a dělají se v mnoha podobách. Mezi známé verze patří také smažené chả giò. Tahle úprava je příjemná tím, že nestojí na žádném složitém nákupu. Spíš na několika detailech, které se nevyplatí odbýt. Základní pravidlo je jednoduché: rýžový papír jen krátce namočit, nenechat ho ve vodě příliš dlouho a pak s ním zacházet opatrně. Druhá důležitá věc je náplň. Musí být nakrájená opravdu najemno, jinak se závitek špatně balí a při smažení se může otevřít. Recept na křupavé vietnamské závitky
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme Náplň závitků 500 g jemně mletého hovězího masa 2 ks mrkve 80 g skleněných neboli průhledných nudlí 30 g sušeného jidášova ucha 2 hrsti čínské kapusty nebo čínského zelí 1 ks vejce 2 lžíce sójové omáčky 1 lžíce rybí omáčky, nemusí být 1 lžička soli Balení a smažení 12-16 ks kulatého rýžového papíru podle potřeby vlažná voda na smočení papíru asi 700 ml oleje na smažení ve vyšší vrstvě Postup přípravy domácích vietnamských závitků
1.
Jidášovo ucho nasypte do misky, zalijte horkou vodou a nechte 15 až 20 minut nabobtnat. Poté vodu slijte a houby nakrájejte na co nejtenčí nudličky.
2.
Skleněné nudle připravte podle návodu na obalu. Většinou stačí krátké namočení nebo přelití horkou vodou. Jakmile změknou, zkraťte je nůžkami nebo nožem, aby se v náplni netáhly dlouhé prameny.
3.
Mrkev oloupejte a nakrájejte na velmi jemné nudličky. Stejně nakrájejte také čínskou kapustu. Větší kusy při balení překážejí a závitky se pak hůř stáčejí. Foto: Cooky.cz, Vietnamské závitky se nezamotají, jen zmizí ze stolu: Křupavé, svěží a překvapivě snadné i pro začátečníky
4. Do větší mísy dejte
mleté hovězí maso, mrkev, nudle, jidášovo ucho, čínskou kapustu, vejce, sójovou omáčku, případně rybí omáčku a sůl. Směs pořádně promíchejte. Měla by držet pohromadě a suroviny v ní nemají zůstat v jedné hromádce.
5. Vezměte jeden
rýžový papír a jen ho krátce smočte ve vlažné vodě. Dlouhé namáčení mu nesvědčí, měkne rychleji, než se na první pokus zdá. Položte ho na pracovní plochu a pár vteřin počkejte, změkne sám.
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6. Doprostřed dejte porci náplně, zhruba 1 až 2 lžíce. Spodní část přehněte přes náplň, boky založte dovnitř a závitek pevně zarolujte. Jde to i volněji, ale pevnější balení při smažení lépe drží tvar.
7. V pánvi nebo menším hrnci rozehřejte
olej přibližně na 170-175 °C. Závitky smažte ve vyšší vrstvě oleje z obou stran asi 4 až 6 minut, dokud nezezlátnou a nejsou křupavé.
8. Hotové závitky přendejte na papírovou utěrku a nechte je krátce okapat. Podávejte je horké, ideálně hned po usmažení. Tehdy jsou nejkřupavější.
TIP: Kdo chce lehčí verzi, může závitky dělat menší a podávat je s listy salátu, okurkou a bylinkami. Na talíři pak působí svěžeji, i když mají za sebou poctivou koupel v oleji. Co když nemáte všechny suroviny a na co si dát pozor
Rybí omáčka ano, nebo ne? Bez rybí omáčky se obejdete. Náplni dá výraznější chuť, ale pokud doma není, není důvod kvůli ní recept odkládat. Sójová omáčka se solí základ zvládnou. Se solí ale raději pomalu, přesolená směs se pak těžko zachraňuje.
Hovězí, vepřové, nebo kuřecí? V různých receptech se používají všechny tři varianty. Velmi časté je vepřové, jinde se dává kuřecí. V této verzi dobře funguje jemně mleté hovězí, protože náplň má plnější chuť a nepůsobí suše. Pokud sáhnete po jiném mase, držte se stejné logiky: směs má být jemná, soudržná a dobře promíchaná.
Proč se závitky trhají? Nejčastěji bývá na vině příliš dlouho namočený rýžový papír nebo náplň nakrájená na moc velké kusy. Papír opravdu stačí jen smočit. Když po vytažení ještě působí trochu pevně, nevadí. Na lince během chvilky povolí.
Musí v náplni být jidášovo ucho? Nemusí, ale směsi dává typickou strukturu. Ve vietnamských smažených závitcích se houby objevují často a do náplně se hodí. Pokud je vynecháte, přidejte trochu víc kapusty nebo nudlí, aby náplně nebylo málo.
A co podávání? Závitky obstojí i bez složitých omáček. Dobré jsou s jednoduchým dipem ze sójové omáčky, trochy vody, limetky a špetky cukru. Kdo chce ostřejší chuť, přidá chilli. Kdo ne, ten si aspoň hned u prvního sousta nespálí pusu.
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