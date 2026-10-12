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Rybíz stříhaný na podzim rodí bobule velké jako mince. Většina zahrádkářů ale řeže špatné větve a keř tím oslabí na roky

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Podzim je ideální dobou k prořezávání rybízových keřů. Díky tomuto kroku bude v příštím roce obsypaný velkými a šťavnatými bobulemi. Najděte si také na tuto práci čas.
Jak pěstovat rybíz

Jak pěstovat rybíz

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 13:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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