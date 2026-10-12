Rybíz stříhaný na podzim rodí bobule velké jako mince. Většina zahrádkářů ale řeže špatné větve a keř tím oslabí na roky

Aby byla v příštím roce vaše rybízová úroda co největší a nejsladší, měli byste při jeho pěstování dodržovat tato základní pravidla. Kromě vhodných životních podmínek jako je světlo, teplo a dostatek vody a živin,
jeho růst a vývoj plodů ovlivní i správné zastřihávání. Naplánujte si tuto práci na slunečné podzimní dny a v příští sezoně se dočkáte opravdu bohaté a chutné odměny. Zjistěte, jak ideálně rybízový keř prostříhat. Jak správně o rybíz pečovat
S postupujícím podzimem je potřeba rostliny na zahradě připravit na přicházející chladné období. Kromě zazimování některých druhů
je důležité některé ovocné keře i stromy postříhat a vytvořit místo pro růst mladých výhonků v příštím roce. Tento krok vám zajistí, že v další sezoně bude rybíz plný velkých a šťavnatých bobulí plné vitamínů a dalších prospěšných látek, kterými velmi pozitivně působí na lidské zdraví. Jak správně prořezávat rybíz
Nejprve věnujte pozornost všem starých, poškozeným, nemocným a mrtvým větvím. Ty zbytečně
zabírají místo zdravým výhonkům a připravují keř o energii. V dalším kroku se zaměřte na výhonky starší pěti let, abyste keř omladili. Odstřihněte také všechny větvičky rostoucí kolmo. Tím mezi zbývající větve zajistíte dostatek vzduchu a světla. Zdroj fotografie: Pixabay Jak na podzim správně pečovat o keře rybízu Na co si dát při prořezávání pozor
Důležité je, abyste k tomuto účelu používali vhodné nástroje. Ty musí být především ostré, čisté a v nejlepším případě i vydezinfikované.
Jedině tak předejdete vzniku infekce a dalším komplikacím a místo řezu se brzy zacelí a zregeneruje. Prořezávání si naplánujte na slunečné a teplé podzimní dny, kdy je menší riziko vzniku plísní a jiných nemocí a houbových chorob. Nezapomeňte keř pohnojit
Dalším nezbytným krokem v péči o rybíz na podzim, je
doplnění zásob potřebných živin. Ideální dobou pro jeho hnojení je konec léta a začátek podzimu, kdy se růst rostlin zpomaluje a přechází do klidového stavu. V tomto období je vhodné použít minerální nebo organická hnojiva bohatá na dusík, draslík a fosfor. Tím podpoříte celkovou imunitu rostlin i jejich odolnost vůči mrazům. Čím hnojit rybíz na podzim
Skvělou volbou je hnůj, vyzrálý kompost, humus nebo rašelina. Tyto směsi zlepšují strukturu půdy i další její vlastnosti a pomáhají zadržovat vlhkost okolo rostlin.
Mladé keře mají větší nároky na fosfor a draslík pro lepší vývoj kořenového systému, zatímco starší je vhodné hnojit vyváženým složením. Po aplikaci hnojiva nezapomeňte keře důkladně zalévat.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři