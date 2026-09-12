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Rybář prozradil, jak v obchodě poznáte čerstvou rybu, stačí 1 pohled, ale většina Čechů to nedělá

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U chladicího pultu to většina lidí odbude během vteřiny. Popadnou zabalený filet, hodí ho do košíku a jdou dál. Přitom stáří ryby se dá odhalit dřív, než u pokladny vytáhnete...
Rybář prozradil, jak v obchodě poznáte čerstvou rybu, stačí 1 pohled, ale většina Čechů to nedělá

Rybář prozradil, jak v obchodě poznáte čerstvou rybu, stačí 1 pohled, ale většina Čechů to nedělá

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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