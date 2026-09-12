Rybář prozradil, jak v obchodě poznáte čerstvou rybu, stačí 1 pohled, ale většina Čechů to nedělá

U chladicího pultu to většina lidí odbude během vteřiny. Popadnou zabalený filet, hodí ho do košíku a jdou dál. Přitom stáří ryby se dá odhalit dřív, než u pokladny vytáhnete peněženku. Stačí vědět, kam se dívat. Rybáři i prodejci se shodují, že první a nejdůležitější informaci vám dá jediný pohled na správné místo. Zbytek už jen potvrdí, jestli kus stojí za vaše peníze.
Oči prozradí stáří ryby jako první
Nejrychlejší vodítko máte přímo před sebou. Čerstvá ryba má oči jasné, lesklé a lehce vyklenuté a jejich rohovka zůstává čirá. Čím déle kus leží, tím víc oko zapadá do hlavy, kalí se a ztrácí lesk. Matné, kalné a propadlé oko je jistá známka, že od usmrcení uplynulo příliš dní.
Jasné, lesklé a čiré oko je první signál, že ryba je čerstvá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Právě tohle je ten pověstný jediný pohled z titulku. Sám o sobě napoví hodně, přestože úplnou jistotu dá teprve kombinace více znaků. Na to upozorňuje i rybář Tomáš Rada, majitel rodinného rybářství, podle kterého spolehlivý verdikt vznikne až ze souhrnu znaků. Něco odhalíte zrakem, na zbytek je potřeba zapojit také hmat a čich.
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Když chcete mít jistotu, nadzvedněte skřele a podívejte se pod ně. Rozklad totiž začíná právě u žaber, takže o skutečném stáří ryby vypovědí spolehlivěji než oči nebo kůže. U čerstvého kusu mají sytě růžovou až jasně červenou barvu a jejich žaberní plátky drží zřetelný, pravidelně kreslený tvar.
Jakmile žábry zešednou, zhnědnou nebo se zbarví dozelena, dejte od ryby ruce pryč. Taková už má svůj vrchol dávno za sebou. Jedna výjimka ale existuje. Když se pod skřele dostane ledová drť, žábry se můžou lehce zbarvit došeda, i když je s rybou pořád všechno v pořádku.
Lesklá kůže a test jedním prstem
Napoví i samotný povrch ryby. Čerstvý kus má kůži napnutou, lesklou a pokrytou jen tenkou vrstvou čirého slizu. Šupiny pevně drží a odrážejí světlo. Vybledlá, matná nebo suchá kůže se sedřenými šupinami naopak prozrazuje, že ryba už nějaký čas čeká na kupce.
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Když vám obsluha u pultu dovolí se ryby dotknout, jemně do masa zatlačte bříškem prstu. U čerstvé ryby se dolík okamžitě vyrovná a povrch se vrátí do původního tvaru. Když prohlubeň zůstane nebo mizí jen pomalu, je lepší sáhnout po jiném kuse.
Čich rozhodne, co oko přehlédne
Poslední kontrolou je vůně, i když v obchodě ji uděláte hůř než doma. Čerstvá ryba voní čistě, jemně a nevtíravě. Mořská připomíná slanou vodu, sladkovodní zase čistou vodu, ve které žila. Ostrý a pronikavý pach znamená, že rozklad už postoupil daleko a takovou rybu raději nechte ležet.
U ryb z rybníka počítejte s jedním specifikem. Jejich maso může mít lehký nádech po bahně, který se stářím ryby nesouvisí a na kvalitě nic nemění. Než ho začnete připravovat, nechte kousky pár hodin ležet v mléce, kefíru nebo podmáslí a pach zmizí.
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Klíčové rozdíly mezi čerstvou a nečerstvou rybou shrnuje následující tabulka:
Znak Čerstvá ryba Nečerstvá ryba Oči jasné, lesklé, lehce vyklenuté, čirá rohovka matné, kalné, propadlé a zapadlé do hlavy Žábry sytě růžové až jasně červené, plátky se zřetelnou kresbou zešedlé, zhnědlé nebo zbarvené dozelena Kůže a šupiny napnutá, lesklá, tenká vrstva čirého slizu; šupiny pevně drží vybledlá, matná nebo suchá; šupiny sedřené Test prstem dolík se okamžitě vyrovná prohlubeň zůstane nebo mizí jen pomalu Vůně čistá, jemná, nevtíravá ostrý a pronikavý pach Proč rybu kupovat celou a zpracovat co nejdřív
Všechny tyhle triky mají jeden háček. Na zabaleném filetu oči ani žábry nezkontrolujete. Tam se musíte spolehnout čistě na maso samotné. Zdravý kus je pevný, na řezu drží přirozený odstín a nepovoluje pod prstem. Jakmile začne táhnout došeda nebo dožluta, nechte ho ležet.
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Právě proto se u pultu vyplatí zvolit nebalený kus, u kterého vidíte hlavu i žábry. Sami si tak projdete všechny znaky a nemusíte spoléhat jen na údaj na etiketě. Klíčová je délka cesty od vylovení k pultu. Čím je kratší, tím čerstvější rybu obvykle koupíte, což hraje ve prospěch prodejen s vlastním sádkovým chovem i rybáren, kam kusy míří rovnou z výlovu.
U sladkovodních druhů jako kapr nebo pstruh navíc odpadá dovoz ze zahraničí, takže se k zákazníkovi obvykle dostanou čerstvější. A ať přinesete domů cokoli, s přípravou neváhejte. Ryba patří mezi nejrychleji se kazící potraviny, takže ji zpracujte ideálně ještě týž den.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/4105-jak-poznat-cerstvou-rybu-dulezity-je-vzhled-oci-i-zaber-zkuseny-rybar-radi-ceho-si-dal-vsimat-i-proc-kupovat-rybu-radeji-vcelku/, https://www.stobklub.cz/clanek/jak-poznat-cerstvou-rybu/, https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/jak-poznat-cerstvou-rybu-zarucene-tipy-od-sefkuchare, https://www.rybychlumec.cz/rybi-magazin/jak-rozpoznat-cerstve-ryby, https://aktin.cz/jak-si-vybrat-cerstvou-rybu-a-ktere-druhy-jsou-nejzdravejsi