Rybakina je třetí hráčkou od roku 2000, která v jedné sezoně ovládla Australian i US Open: New York si zamilovávám čím dál vícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rybakina je třetí hráčkou od roku 2000, která v jedné sezoně ovládla Australian i US Open: New York si zamilovávám čím dál víc
Jiří Procházka nenastoupil od jarního titulového duelu s Carlosem Ulbergem a o jeho návratu se spekuluje od...
Aryna Sabalenka odešla z New Yorku bez třetího titulu z US Open v řadě a zároveň přišla o pozici světové...
Erling Haaland přidal do své sbírky další střelecký rekord. Manchester City zvítězil na Old Trafford 1:0,...
Primož Roglič sice rekordní pátý triumf na Vueltě nepřidal, druhé místo za Enricem Masem pro něj má ale...
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- Deset, dvacet i pětadvacet odrazů. Shelton po finále kritizoval Zverevovu rutinu
- Sabalenka nenapodobila Serenu a ztratila pozici jedničky. "Jestli bude Rybakina takhle pokračovat, mám problém," říká
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