Ryanair na poslední chvíli zrušil let z Prahy. Devět lidí zůstalo na letišti, návrat jim nabídli až za několik dní

Let FR8472 měl ve čtvrtek 10. září odstartovat z pražského Letiště Václava Havla ve 20:05 a na římském letišti Ciampino přistát ve 21:55. Pravidelný letový řád tyto časy potvrzuje a databáze sledující provoz následně zaznamenaly, že spoj byl zrušen. Podle rodin cestujících přišla informace o zrušení přibližně půl hodiny před plánovaným odletem.
Mezi cestujícími byla podle italských médií také devítičlenná skupina mladých lidí, v níž byli dva nezletilí. Matka jednoho z nich Catia Benni uvedla, že cestujícím nebyl bezprostředně sdělen důvod zrušení a že rodiny nebyly spokojeny ani s nabízeným náhradním řešením. Podle jejího vyjádření měl Ryanair některým cestujícím nabídnout další možnost návratu až 13. nebo 14. září, tedy o tři až čtyři dny později.
Tak dlouhé čekání bylo pro část rodin podle jejich slov nepřijatelné, a proto začaly hledat spojení samy. Někteří rodiče koupili nové letenky společnosti Condor s přestupem. Cena se podle výpovědi rodin dostala nad 300 eur za jednoho cestujícího. Cílem bylo dostat mladé lidi zpět do Itálie co nejrychleji, i za cenu výrazně vyšších nákladů.
Část skupiny přitom musela v Praze zůstat přes noc. Podle matky měli čtyři mladí cestující, mezi nimi jeden nezletilý, noc strávit na letišti a pokračovat náhradním letem následující ráno. Rodiny kritizují zejména krátkou dobu mezi oznámením zrušení a plánovaným odletem a skutečnost, že rychlejší návrat si podle jejich tvrzení musely zajistit samy.
Příčina zrušení letu zatím veřejně potvrzena nebyla. Dostupná data potvrzují samotné zrušení spoje FR8472, veřejné vyjádření Ryanairu vysvětlující konkrétní důvod však v době zveřejnění nebylo k dispozici. Zrušen byl ve stejný den také opačný spoj FR8471 z Říma do Prahy, který měl do české metropole přiletět před odletem FR8472.
Rodiny nyní podle italských médií připravují formální podnět příslušným úřadům a chtějí zároveň požadovat náhradu nákladů, které kvůli zrušenému letu a náhradní dopravě vznikly. Od Ryanairu požadují také vysvětlení, proč byl let zrušen krátce před odletem a proč nebylo podle jejich tvrzení možné nabídnout cestujícím dřívější náhradní spojení.
laRegione.ch, Aviability.com, Flight.info, Airportia.com.