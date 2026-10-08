Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Rvačka v San Antoniu a kanadské pivo v Michiganu: Trumpova kampaň se rozpadá na dvou frontách

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Středeční mítink Donalda Trumpa v texaském San Antoniu měl pomoci jeho kandidátovi do Senátu, který v průzkumech ztrácí. Místo toho se zapsal do paměti hlavně kvůli násilí. Starší muž v rudé kšiltovce MAGA napadl odcházejícího demonstranta a prezident na to reagoval pochvalou atmosféry a posměšky. Ve stejný den se od jeho obchodní války s Kanadou veřejně distancoval i republikánský kandidát v klíčovém Michiganu.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 23:00

Reklama
Další články z Epeníze
Nadčlověk a jediný spasitel? Babiš na strojírenském veletrhu
Nadčlověk a jediný spasitel? Babiš na strojírenském veletrhu
Raději bez Trumpa: Republikáni mažou prezidenta ze svých webů a vyhýbají se jeho mítinkům
Raději bez Trumpa: Republikáni mažou prezidenta ze svých webů a vyhýbají se jeho mítinkům

Donald Trump svým voličům v Alabamě radil, ať si představí, že na kandidátce stojí on. Vlastní...

Neúčast prezidenta ve volbách. Další zbraň v rukou hlupáků
Neúčast prezidenta ve volbách. Další zbraň v rukou hlupáků

Prezidentovi se zkřížily termíny a nebude volit v komunálních volbách. Po oznámení této skutečnosti se...

Malá cena za válku: Trump nabídl Íránu Los Angeles a San Diego, dav v Nebrasce jásal
Malá cena za válku: Trump nabídl Íránu Los Angeles a San Diego, dav v Nebrasce jásal

Donald Trump při obhajobě války s Íránem překročil hranici, ke které se žádný americký prezident dosud ani...

To muselo bolet. Turek se omlouvá stejně jako řídí
To muselo bolet. Turek se omlouvá stejně jako řídí

Bývalý zmocněnec pro Green Deal a současný poslanec Filip Turek se musel omluvit společnosti Seznam za svá...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.