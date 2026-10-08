Rvačka v San Antoniu a kanadské pivo v Michiganu: Trumpova kampaň se rozpadá na dvou frontách

Středeční mítink Donalda Trumpa v texaském San Antoniu měl pomoci jeho kandidátovi do Senátu, který v průzkumech ztrácí. Místo toho se zapsal do paměti hlavně kvůli násilí. Starší muž v rudé kšiltovce MAGA napadl odcházejícího demonstranta a prezident na to reagoval pochvalou atmosféry a posměšky. Ve stejný den se od jeho obchodní války s Kanadou veřejně distancoval i republikánský kandidát v klíčovém Michiganu.
Rvačka před kamerami
Kamery stanice C-SPAN zachytily chvíli, kdy jeden z prvních demonstrantů po úspěšném narušení projevu odcházel davem k východu. Zezadu ho ale popadl za tričko starší muž v rudé kšiltovce, začal ho tahat za vlasy a strhávat k zemi. Až zásah dalších Trumpových příznivců, kteří útočníka odtáhli, umožnil napadenému z haly utéct.
Wow Trump gets heckled in Texas and the protester gets assaulted by a member of the crowd. https://t.co/Wm83sXcvgG
— Acyn (@Acyn) October 7, 2026
Prezident projev během potyčky přerušil. Když se k řečnickému pultu vrátil, nenašel pro násilí ani slovo výtky. „Řekněte mi, je něco jako Trumpův mítink? Myslím, že ne,“ pronesl spokojeně a vzápětí se demonstrantovi vysmál, že teď nejspíš utíká domů k mamince.
Napadení zdaleka nebylo jediným vyrušením. Projev osmdesátiletého prezidenta přerušilo nejméně tucet dalších demonstrantů a Trump na každého z nich vytáhl urážku. Jednomu se posmíval kvůli váze, ostatní označil za „opravdu ošklivé lidi“ a dodal, že jsou za to určitě placení. Sál odpověděl skandováním „USA“.
Kandidát v potížích
Do Texasu přitom Trump přijel zachraňovat Kena Paxtona, kterého před volbami do Senátu podpořil a jehož preference v posledních týdnech klesají. Jeho demokratického soupeře Jamese Talarica opakovaně zesměšňoval, přirovnával ho k potrhlému maskotovi satirického časopisu MAD a překřtil ho na „Tala-cvoka“.
Že prezident musí objíždět i Texas, stát, kde by republikán dřív zvítězil bez jeho pomoci, však o síle jeho strany vypovídá víc než jakákoli přezdívka.
Kanada není nepřítel
Ještě bolestivější zprávu ale dostal Trump ze severu. Republikánský kandidát do Senátu za Michigan Mike Rogers zveřejnil volební spot, ve kterém sedí na baru s lahví kanadského piva Labatt a vzkazuje, že lidé v Michiganu vědí, že Kanada není nepřítel. Celní válku je podle něj potřeba okamžitě ukončit. Trumpovo jméno sice nepadne, ale komu je vzkaz určen, je jasné.
Michigan je s Kanadou ekonomicky úzce provázaný, hlavně v automobilovém průmyslu, a Trumpova obchodní válka na něj dopadá mimořádně tvrdě. Od srpna, kdy se rozpadla jednání, prezident přejmenoval jezero Ontario na jezero Amerika, uvalil na kanadské zboží padesátiprocentní cla a minulý týden začal platit i zákaz dovozu některého kanadského alkoholu, syrovátky a motocyklů. Ottawa mezitím odpověděla vlastními cly.
Rogersův demokratický soupeř Abdul El-Sayed obrat okamžitě zesměšnil. Rogers podle něj cla podporoval od začátku a mění názor jen proto, že mu padají preference, a navíc to podle něj nebyla první lahev Labattu. Na Michiganu přitom může záviset celá většina v Senátu. Stát se od roku 2008 přelévá mezi oběma stranami a demokratům ke kontrole horní komory stačí čistý zisk čtyř křesel.
Sám Trump se s obratem svého kandidáta vypořádal po svém. Rogers, kterého ještě minulý měsíc chválil na sjezdu v Texasu, prý ve spotu jen říká, že by Kanada měla uzavřít dohodu.
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Náhledové foto: Pixabay
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