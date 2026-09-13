Růžičkovou kapustu si vypěstujete i bez zahrady. Klíčem je jeden krok, který většina pěstitelů vynechá a přijde o celou úroduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Růžičkovou kapustu si vypěstujete i bez zahrady. Klíčem je jeden krok, který většina pěstitelů vynechá a přijde o celou úrodu
Leden 2026, ukončená aukce na Aukru: špinavý, ale kompletní ruční mlýnek Porkert č. 5 v původním kartonu s...
Výběžkatý bambus u plotu dokáže pod zemí překonat hranici pozemku dřív, než si toho majitel vůbec všimne. A...
SPC podlaha s minerálním jádrem dokáže v koupelně to, co laminát ani klasický vinyl nezvládnou: odolat vodě...
Aby letos úroda cibule naplnila vaše představy po všech stránkách, vyživte ji tím správným hnojivem. Stačí...
Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →