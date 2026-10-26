Růžičkovi se zbavují domu i nábytku a odcházejí z vesnice. Proč se hokejová legenda stěhuje, prozradit nechtějí

Na Instagramu Marie Růžičkové se v posledních dnech objevují fotky skříně se zrcadlem, komody, postele, jídelního stolu se židlemi i dětského kola. Nejde o běžné jarní uklízení. Rodina kapitána zlatého týmu z Nagana se stěhuje. „Do bytu do centra,“ potvrdila Marie pro ŽivotvČesku.cz, konkrétně do centra Chomutova. Starý nábytek do nového bydlení nepojede, Růžičkovi pořizují nový. Proč z domu se zahradou a bazénem odcházejí, ale neřekli. Ten krok přitom nepřichází zčistajasna. Dům byl na prodej už loni, pak z nabídky zmizel a manželé tehdy tvrdili, že zůstávají.
Od inzerátu k přesunu: rok a půl nejistoty
Současné stěhování dává smysl teprve tehdy, když si poskládáme, co se kolem domu ve Spořicích dělo od jara 2025. Prošli jsme dostupné zprávy a vychází z nich tato časová osa:
|Datum
|Co se stalo
|28. března 2025
|Dům se objevuje v realitní nabídce
|konec května 2025
|Média informují o prodeji za 8 990 000 Kč, kupec zatím není
|29. a 30. května 2025
|Marie odmítá, že by prodej souvisel s manželskou krizí
|12. června 2025
|Inzerát je stažen, Marie hlásí: „V baráku zůstáváme“
|23. října 2026
|Marie potvrzuje stěhování do bytu v centru Chomutova
Loni v červnu Marie vysvětlila, že inzerát stáhli sami. Nikdo je k tomu nenutil, kupec prostě nebyl a rodina se rozhodla zůstat. O rok a čtvrt později je situace jiná. Zda se dům tentokrát skutečně prodal, a za kolik, zatím veřejně potvrzeno není. Média píšou, že prodej „zřejmě“ nebo „evidentně“ klapl, a opírají se hlavně o to, že se rodina stěhuje a zbavuje vybavení. Jméno kupce ani konečná cena v otevřených zdrojích nejsou.
Podle nás je ta časová osa zajímavější než samotné stěhování. Ukazuje rozhodnutí, které Růžičkovi nosili v hlavě dlouho, jednou ho odložili a teď ho dotahují.
Bungalov s bazénem za necelých devět milionů
Dům, který rodina opouští, rozhodně nebyl obyčejnou vesnickou chalupou. Podle loňského inzerátu šlo o bungalov 4+kk s obytnou plochou 115 metrů čtverečních. S garáží zabíral 139 metrů čtverečních, k tomu zahrada o rozloze 715 metrů čtverečních, pergola a bazén. Uvnitř mramorová kuchyňská deska na míru, podlahové vytápění a plynový kotel. K nastěhování ihned.
Cena 8 990 000 Kč na první pohled vypadá na menší dům vysoko. Porovnali jsme ji proto s aktuální nabídkou ve Spořicích a okolí:
|Nemovitost
|Plocha
|Cena
|Cena za m²
|Dům Růžičkových (nabídka 2025)
|115 m²
|8,99 mil. Kč
|cca 78 000 Kč
|Novostavba ve Spořicích
|89 m²
|7,99 mil. Kč
|cca 90 000 Kč
|Rozestavěný dům 4+kk u Chomutova
|147,7 m²
|7,95 mil. Kč
|cca 54 000 Kč
Srovnání je jen orientační, nejde o znalecký posudek. Přesto z něj vychází překvapivý závěr: v přepočtu na metr čtvereční byl dům Růžičkových levnější než menší novostavba ve stejné obci. A to měl navíc hotový interiér, bazén a velkou zahradu. Rozestavěný dům u Chomutova je sice na metr výrazně levnější, kupce ale čeká dokončení interiéru, a tedy další statisíce. V místních poměrech šlo o vyšší segment, ne o přestřelenou cenu.
Deset let, které začaly na střídačce Pirátů
Proč vůbec Růžička skončil v obci s 1 520 obyvateli pod Krušnými horami? Odpověď vede přes hokej. Podle oficiální historie Pirátů Chomutov přišel v létě 2015 na tamní střídačku rovnou od národního týmu a podepsal desetiletou smlouvu. Hned v první sezoně dovedl Chomutov poprvé do extraligového play-off.
Pro muže, kterého Český olympijský tým řadí mezi největší postavy domácího hokeje, šlo o nový začátek i mimo led. Jako hráč nesl kapitánské céčko v Naganu 1998, jako trenér dovedl reprezentaci ke zlatu na mistrovství světa 2005 a 2010. Na Chomutovsko přicházel po osobní tragédii, smrti první manželky. Dům ve Spořicích, který si pořídil kolem roku 2015, se stal zázemím pro druhou kapitolu jeho života. V roce 2016 si vzal Marii, brzy se jim narodila dcera Lejla.
Spořice k tomu nabízely, co rodina s malým dítětem potřebuje. Podle obce Spořice tu funguje škola, školka i pošta, obec má vodovod, kanalizaci a plyn. Chomutov je za humny.
Přímou souvislost mezi stěhováním a trenérskou kariérou žádný zdroj nedokládá. V prosinci 2025 se Růžička vrátil na střídačku, tentokrát Slovanu Ústí nad Labem. Se stěhováním do Chomutova to ale nikdo nespojuje.
Z dnešního pohledu je přesun do bytu symbolický. Prostor, který Růžička po roce 2015 budoval pro novou rodinu, se zmenšuje. Zahrada a bazén mizí, přichází městské bydlení.
Co Marie prodává a co čeká Lejlu
Výprodej běží přes Mariin Instagram a její „Bazárek“. Podle dosavadních příspěvků nabízí:
- kompletní vybavení dětského pokoje,
- velkou skříň se zrcadlem a komodu ve stejném designu,
- postel a psací stůl,
- jídelní stůl se židlemi,
- nábytek z obývacího pokoje, část masivní a vyráběná na míru,
- dětské kolo.
Ceny jednotlivých kusů se ve veřejně dostupných článcích neobjevily. Zájemce je musí zjistit přímo v aktuálních příspěvcích.
Nejvíc se změna dotkne dcery. „Pokojíček pro dceru budeme dělat celý nový,“ řekla Marie. Školačka Lejla ale nemá přijít o všechno najednou. Marie zdůraznila, že ji nechtějí vytrhávat z prostředí, na které je zvyklá. Škola se tedy měnit nemá. Pro rodinu to v praxi nejspíš znamená každodenní dojíždění z centra Chomutova do Spořic, rodiče tu cenu ale zjevně platí rádi.
Důvod zůstává za dveřmi
Na otázku po důvodu Marie odpovídat nechce. Už loni k prodeji domu prohlásila, že „to je naše soukromí“, a tuto linii drží i teď. Veřejně komunikuje praktickou stránku věci, tedy kam jdou, co prodávají a co bude s dcerou. Motivace zůstává jen jejich.
Některé spekulace ale manželé sami dříve vyvrátili. Když se v květnu 2025 o prodeji domu začalo psát, objevily se úvahy o manželské krizi. Marie je odmítla pro ŽivotvČesku.cz i pro eXtra.cz, prodej podle ní s rozvodem nesouvisel. Vladimír tehdy řekl, že se s manželkou nerozvádí a že dům řeší „po vlastní ose“. Odmítl také domněnky o finančních potížích.
V lednu 2026 Marie otevřeně mluvila o tom, jak těžko shání práci. Podle svých slov narážela kvůli vzhledu a příjmení a chtěla mít vlastní příjem. Žádný zdroj ale tuto zkušenost se stěhováním nespojuje. Stejně tak se v dostupných zprávách neobjevil zdravotní důvod.
Co zbývá, je obraz rodiny ve chvíli, kdy dcera povyrostla a dům se zahradou možná přestal odpovídat tomu, jak chtějí žít. Marie v rozhovoru k devátému výročí svatby mluvila o tom, že s Vladimírem zvládli spoustu nového a důležitá rozhodnutí dělají společně. Stěhování do Chomutova je zatím posledním z nich.
Po jedenácti letech tak na zahradě ve Spořicích zůstane prázdný bazén a pergola, ze které se už nebude dívat nikdo z Růžičkových. Lejla bude dál chodit do stejné školy, jen se z ní bude vracet do jiného pokoje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta