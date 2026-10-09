Rusové v Cimbulovu staví dronovou pevnost, na kterou Kyjev nemá dost střel. Plošný úder by spolykal stovky ATACMS

Areál u Cimbulova zabírá několik čtverečních kilometrů a stovky dronů tu čekají na start pod zemními valy a betonovými kryty. Analýza Ukrajinské Pravdy v něm napočítala zhruba 23 odpalovacích zařízení, takže Rusko odtud může vypouštět drony z mnoha míst najednou. Napočítala také 387 garáží, kde stroje stojí odděleně a jeden zásah jich vyřadí jen málo. Dalších 26 podzemních skladů chrání zásoby před střelami, které míří na povrch. Desítky dalších objektů jsou rozestavěné. Ruské a proruské zdroje o základně mluví jako o nezničitelné a to slovo má oporu přinejmenším v tom, jak je areál rozložený.
Kapacita, která v únoru 2025 přerostla denní výrobu šáhidů
Stavbu podle OSINT analytiků zahájila v srpnu 2024 společnost Alabuga. Hlavní infrastruktura stála v únoru 2025, z provizorního polního stanoviště se tedy za necelý půlrok stala modulární základna, kterou lze opakovaně rozšiřovat. Kapacita areálu už tehdy převyšovala odhadovanou denní produkci dronů Šáhid. Rusko stavělo s rezervou na další růst a tempo, jakým základna vznikla, je samo o sobě varováním.
Satelitní snímky z konce září 2026 rozebral monitorovací kanál Strategic Aviation a citoval je Kyiv Post. Ukazují, že se dál staví. Přibyly kopulovité úkryty, další garáže podél příjezdových cest a věže, které analytici vykládají jako podpěry maskování a komunikační prvky. Část nadzemních krytů se přestavuje na podzemní.
Základna má také vlastní solární panely. Ukrajinské zdroje v nich vidí samostatné napájení naváděcích a spojovacích systémů, díky kterému areál méně závisí na vnější infrastruktuře.
Ve třech případech ze čtyř míří na Kyjev už rychlejší Geraň-5
Od července bylo během jediného měsíce dokončeno všech 16 nových odpalovacích pultů pro proudový dron Geraň-5. Výsledek se ukázal brzy. Podle Strategic Aviation vzrostl během září podíl strojů Geraň-5 mezi drony mířícími na Kyjev zhruba z desetiny na tři čtvrtiny. Ukrajinská metropole tak během jednoho měsíce začala čelit převážně novému typu.
Datová karta ukrajinské rozvědky GUR uvádí u Geraně-5 délku 6,5 metru a cestovní rychlost 450 až 600 km/h. Starší Geraň-2, ruská verze íránského Šáhidu-136, létá kolem 180 km/h, nový typ je tedy dvaapůlkrát až víc než třikrát rychlejší a hůř se zachytává. Hlavice Geraně-5 váží 90 kilogramů, u Geraně-2 je to 20 až 50 kilogramů. Levnější Geraň-2 má dál smysl tam, kde jde o zahlcení obrany velkým počtem strojů. Rozvědka navíc v Gerani-5 našla 3G/LTE tracker a mesh modem, tedy výbavu, která ukazuje na pokročilejší řízení a koordinaci rojů.
Cimbulovo není jediná taková stavba. Na bývalém doněckém letišti, necelých 50 kilometrů od frontové linie, roste podle Rádia Svoboda menší dronport se sedmi odpalovacími zařízeními a víc než 130 garážemi. Pro Kyjev a vzdálený týl je nebezpečnější Cimbulovo. Přifrontovým oblastem, kde má protivzdušná obrana na reakci jen minuty, hrozí víc Doněck.
Kolik střel ATACMS by spolykal plošný úder na celý areál
Ze západních zbraní připadají v úvahu tři typy střel. Americká balistická ATACMS má dosah kolem 300 kilometrů a z vhodných severních pozic by na Cimbulovo teoreticky doletěla. Analytici Defense Express spočítali, že plošné pokrytí hlavní části areálu kazetovou municí by vyžadovalo řádově stovky těchto střel. Na cílené ničení odpalovacích pultů by jich bylo potřeba desítky. Kolik jich Ukrajina má, není veřejně známé, neomezené zásoby to ale rozhodně nejsou.
Britsko-francouzská Storm Shadow, ve francouzské verzi SCALP, doletí přes 250 kilometrů a byla navržena proti zodolněným bunkrům. S ní už Ukrajina zaútočila: 26. prosince 2024 dopadly na zařízení mezi Cimbulovem a Rudněvem nejméně tři střely. Stavbu zpomalily, zastavit ji nedokázaly.
Německý Taurus KEPD 350 má dosah přes 500 kilometrů a mimořádnou průraznost proti hluboko uloženým cílům, veřejně potvrzené dodávky Ukrajině ovšem neexistují. Ministr zahraničí Andrij Sybiha uvádí, že Ukrajina vede až 95 procent dálkových úderů vlastními zbraněmi. Tento podíl ukazuje na posun k domácím řešením a zároveň na tenčící se zásoby západních střel. Rozptýlený a zčásti podzemní areál by bylo nutné zasahovat opakovanými koordinovanými salvami průrazných střel a Ukrajina jich na to nemá dost.
Kam doletí Long Neptune a co zatím chybí ukrajinské balistice
Neptune vznikl jako protilodní střela. Podle ukrajinského ministerstva obrany se z něj stal univerzální prostředek proti pozemním cílům. V březnu 2025 prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil bojové použití verze Long Neptune na vzdálenost 1 000 kilometrů, což je víc než trojnásobek dosahu ATACMS.
V srpnu 2026 Zelenskyj oznámil, že Ukrajina vyvíjí vlastní balistické střely a dosavadní testy ukázaly „silný potenciál“. Balistická střela s dostatečnou průrazností by mohla situaci kolem Cimbulova změnit. Slibné testy zatím neznamenají střely ve skladech a sériovou výrobu nikdo veřejně nepotvrdil.
Mezitím se Ukrajina brání i bez přímých úderů na základny. Armáda přebírá vysokorychlostní interceptory JEDI Shahed Hunter a ministerstvo obrany nakoupilo 8 000 systémů Octopus určených proti šáhidům. V červnu 2026 Ukrajina spolu s NATO spustila výzvu zaměřenou na dlouhodobé omezování provozu letištní infrastruktury, tedy na systematické ničení drah, palivových skladů a podpůrného zázemí.