Rusové se u Kupjansku kryli dětmi a seniory a odvedli je do plynovodu. Uvnitř měli ujít přes deset kilometrů

Záznam pořídil 27. září 2026 2. sbor Národní gardy Ukrajiny „Chartija“. Devět lidí, mezi nimi děti, starší lidé a člověk o berlích, šlo otevřeným terénem z kupjanské komunity přes vesnici Holubivku k jednomu ze vstupů do plynovodu Šebelynka-Ostrohožsk. Vedle nich kráčeli muži odvodového věku v civilním oblečení, které sbor identifikoval jako ruské vojáky. U potrubí čekali další ozbrojenci, kteří si celý průchod sami natáčeli.
Ruské jednotky tímhle potrubím procházely už u Avdijivky
Plynovod je dutá kovová trasa, kterou projde dospělý člověk. Ruské jednotky v kupjanském sektoru ji už dřív používaly k nenápadným přesunům útočných skupin. Podle mluvčího sboru Volodymyra Dehtiarjova měli civilisté uvnitř urazit víc než deset kilometrů. Výstup vedl nejspíš do lesa směrem k okupovanému území.
Dronovým zásahem se potrubí podle sboru zničit nedá a „zalít“ ho také nejde, takže pro ukrajinské síly zůstává trvalým taktickým problémem. Rusové jím evakuují vlastní lidi, zásobují jednotky a dopravují posily do lesních masivů kolem Kupjansku. Dehtiarjov připomněl, že podobné využití potrubí sbor zaznamenal u Avdijivky a v prostoru Sudži. Kupjanský případ označil za první, kdy se v zóně odpovědnosti sboru objevila ve dne takto velká skupina s civilisty.
Na co Rusové sázeli, když vedli civilisty otevřeným terénem
Dehtiarjov popsal bojiště u Kupjansku jako „velmi transparentní“. Drony hlídají terén nepřetržitě a každý pohyb po povrchu je pro ruské vojáky vysoce rizikový. Civilní oblečení a neozbrojení lidé kolem vojáků proto v takových podmínkách fungují jako pojistka. Z výšky se voják v civilu hůř rozpozná, a kdyby drony na skupinu zaútočily, zasáhly by nejdřív děti, seniory a člověka o berlích.
Ukrajinská strana zvolila jedinou možnost, která civilisty neohrožovala. Skupinu sledovala z dronů po celou dobu, dokumentovala ji a materiál předala vyšetřovatelům.
Dva zákazy válečného práva, se kterými se incident u Kupjansku střetává
Článek 51 odst. 7 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám zakazuje využívat přítomnost civilního obyvatelstva k tomu, aby určitá místa nebo oblasti byly uchráněny před vojenskými operacemi. Článek 49 IV. Ženevské úmluvy zakazuje nucený přesun a deportaci chráněných osob. Záběry z Kupjansku se dotýkají obou ustanovení: civilisté kryli přesun vojáků a zároveň byli odváděni ze svého území. Označení „živý štít“ tu popisuje přesně to, co drony zachytily.
Charkovská oblastní prokuratura potvrdila, že případ vyšetřuje jako válečný zločin. Spartak Borysenko, který vede příslušný útvar prokuratury, řekl stanici Suspilne Charkiv, že vyšetřovatelé spolu s armádou a dalšími orgány pracují na identifikaci lidí ze záběrů. Kde se civilisté nacházejí a v jakém jsou stavu, prokuratura nezveřejňuje. Odvolává se na jejich bezpečnost a na tajemství vyšetřování.
Dronový záznam je silný důkaz na začátek. Pro soud ale vyšetřovatelé musí doložit konkrétní pachatele, jejich vojenský status a případnou odpovědnost velitelů. Mezinárodní trestní soud už v ukrajinských věcech šel vysoko. V březnu 2023 vydal zatykač na Vladimira Putina kvůli nezákonné deportaci ukrajinských dětí a v červnu 2024 přidal zatykače na bývalého ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova.
Vlastní záznam ruských vojáků se může objevit jako „záchrana“ civilistů
„Chartija“ výslovně upozornila, že ruské záběry od vstupu do potrubí se mohou objevit v ruských médiích jako údajná „evakuace“ nebo „záchrana“ civilistů. Potvrzené zatím není, že by takové video vyšlo. Ruští vojáci si průchod skupiny natočili sami, takže materiál pro tuhle verzi už existuje.
Ukrajinská strana proto zveřejnila vlastní záznam z dronů i s kontextem dřív, než mohla ruská verze vzniknout. Dronový záběr ukazuje celou cestu skupiny přes Holubivku včetně mužů v civilu po boku civilistů a ozbrojenců u vstupu. Kde devět civilistů z potrubí vyšlo a kde jsou dnes, veřejně známo není.
VIDEO Záznam ukrajinských dronů od Kupjansku