Rusové se nebezpečně plíží k Dobropillji. Za jediný den podle mapy DeepState zabrali přes sedm kilometrů čtverečních

Ještě 26. září pluk Azov uváděl, že frontová linie vede zhruba 5,5 kilometru od jižního okraje Dobropillji a celé město drží obránci. O tři týdny později agentura Interfax-Ukraine popsala, že prostor, kam pronikají ruské infiltrační skupiny, sahá až k průmyslovým předměstím. Fronta se tím nezhroutila, ale za necelý měsíc se ruské jednotky dostaly z venkovského okolí až k okraji města.
Kolik území DeepState přimaloval Rusům za jediný den
Aktualizaci DeepState převzaly ráno 17. října Interfax-Ukraine a regionální server Novosti Donbasu. Okupovaná plocha se podle ní za den zvětšila o 7,22 km² a šedá zóna o dalších 1,97 km². Obě obce, o které jde, tedy Matiaševe a Svitle, mapa zařadila do prostoru průniku. Tak DeepState označuje území, kde se bojuje nebo kam ruské skupiny pronikly, ale kde jejich plné obsazení nelze potvrdit.
Posun nepřišel znenadání. DeepState zaznamenal ruský postup u Matiaševe už 14. října, tehdy ovšem bez údaje o rozsahu. Data ze 17. října proto ukazují, že tlak ve stejném koridoru pokračuje už několik dní.
Pro představu o měřítku poslouží starší denní bilance z téže osy. Dne 10. srpna připsal DeepState Rusům u Suchetského 4,7 km², takže říjnových 7,22 km² je zhruba o polovinu víc. V červnu činil zisk v oblasti Rodynske a Kostjantynivka 4,74 km² za dva dny, tedy asi 2,4 km² denně. Nynější denní posun je zhruba trojnásobný.
Co by ohrožení Dobropillji znamenalo pro sever Doněcké oblasti
Dobropillja leží v Pokrovském okrese Doněcké oblasti a pro ukrajinskou obranu váží víc, než by odpovídalo velikosti města. Už v červnu 7. sbor Desantně-šturmových vojsk otevřeně uvedl, že se Rusko snaží otevřít si cestu k Dobropillji ze dvou směrů. DeepState ve stejné době upozorňoval na logistický význam prostoru mezi Bilyckým a Dobropilljou a na to, jak ruské drony zatěžují zásobovací trasy.
Ukrajinské zdroje opakovaně řadí tlak na Dobropillju do širší osy, která míří na Kramatorsk a Slovjansk. Kdyby se ruským silám podařilo město vážně ohrozit, zasáhlo by to severní manévrovací prostor celé ukrajinské obrany v Doněcké oblasti. Boj o Dobropillju je tedy samostatná kapitola s vlastními důsledky pro velká města na severu regionu.
Svitle podle staršího oficiálního materiálu místní komunity leží 18 kilometrů od administrativního centra Dobropillji. Na takovou vzdálenost se každý posun v jeho okolí přímo promítá do bezpečnosti městského zázemí.
Vztyčit vlajku, natočit video a zmizet: jak útočí ruští vlaječkáři
Klasický tankový průlom se v tomto sektoru nekoná. Vojenský web ArmyInform 9. října citoval vyjádření z dobropilského směru, podle kterého malé infiltrační skupiny pronikají do mezer v obraně, obkličují vesnice a přerušují logistické cesty. DeepState už v červnu popisoval totéž jako „prosakování“ do hloubky obrany.
Generální štáb ukrajinské armády k ránu 17. října hlásil 30 odražených ruských útoků na pokrovském směru. Část z nich mířila ke Svitle a k Dobropillji. Téhož dne ukrajinská strana odmítla ruská tvrzení, že vojáci obsadili tři sídla v okolí města. Ukrajinci zároveň popsali taktiku takzvaných „vlaječkářů“: malá skupina vztyčí vlajku, natočí video pro propagandu a stáhne se. Samotná Dobropillja zůstává pod ukrajinskou kontrolou.
Ruská hlášení o dobytých vesnicích je proto třeba číst opatrně. Opatrnost platí i pro mapu, protože DeepState u Matiaševe a Svitle zaznamenal průnik, nikoli obsazení. Každý kilometr šedé zóny blíž k městu přitom zkracuje dolet ruských dronů, zvyšuje riziko pro zásobování a zmenšuje prostor, ve kterém mohou obránci manévrovat. Malé skupiny tak postupně zužují obráncům prostor podobně jako průlom, jen pomaleji.
Evakuace rodin s dětmi platí od srpna 2025, nový příkaz chybí
Česká diplomacie v lednu 2026 při návštěvě ministra Macinky v Kyjevě zdůrazňovala, že Ukrajina prokázala vůli válku ukončit. Říjnové „energetické příměří“ podle agentury AP stabilně nefungovalo a Kyjev dál hlásil ruské útoky na energetickou infrastrukturu. Postup u Dobropillji tak přichází v době, kdy nevydrželo ani dílčí příměří.
Pro civilisty není ohrožení nové. Doněcká oblastní vojenská správa vyhlásila povinnou evakuaci rodin s dětmi z části Dobropilské komunity už v srpnu 2025 a odjezdy z regionu pokračují i v říjnu 2026. Nový příkaz určený přímo pro město se po aktualizaci ze 17. října v otevřených zdrojích zatím neobjevil.