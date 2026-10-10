Rusové přehlédli dron přímo nad střechou. Ukrajinská hexakoptéra na ni pustila minu TM-62 a celý úkryt se zřítil

Záznam zveřejnil 4. října 2026 server Censor.NET. Těžká ukrajinská hexakoptéra na něm doletí nad budovu, ve které se drží ruští vojáci, a po shozu z domu zbudou trosky. Podle zveřejněného materiálu vojáci uvnitř nepřežili. Tohle tvrzení ale stojí jen na samotném videu, protože původní nahrávku přímo od operátora se v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo. Samotný postup je mnohem lépe podložený než konkrétní záběr: podobné útoky se na frontě opakují nejméně od začátku roku 2025.
Patnáct kilo nákladu a cesta zpátky: co umí hexakoptéra Vampire
Video typ stroje samo neidentifikuje. Pro tenhle druh útoku je však zdokumentovaný ukrajinský Vampire, šestirotorový těžký bezpilotní systém, který ministerstvo obrany v Kyjevě vede jako bombardovací platformu. Unese až 15 kilogramů, doletí zhruba 20 kilometrů daleko a díky bispektrální kameře létá ve dne i v noci. Výrobce dále uvádí odolnost proti elektronickému boji a modulární závěs, do kterého se vejde různá munice včetně protitankových min řady TM. Odolnost proti rušení zatím stojí jen na slovu výrobce.
Většina dronů, o kterých se z fronty píše, jsou malá jednorázová FPV, která do cíle narazí a vybuchnou spolu s ním. Vampire po shozu odletí zpátky a může startovat znovu. Nad cílem dokáže viset a vyčkat na vhodnou chvíli. Ukrajinská armáda jím proto nahrazuje dělostřelectvo a minomety: zasáhne konkrétní pozici přesně a s těžkou náloží, aniž by prozradila vlastní palebné postavení nebo musela poslat dopředu pěchotu.
Mina stavěná na podvozky tanků dokáže prorazit i strop
Sovětsko-ruská mina TM-62M obsahuje 7,5 až 8,5 kilogramu trhaviny a celá váží kolem 9,5 kilogramu. Konstruktéři ji určili proti pásovým a kolovým vozidlům, takže vybuchne pod tlakem podvozku a prorazí spodní pancíř.
Do nosnosti Vampire se jeden kus vejde s rezervou přes pět kilogramů, na dva by patnáctikilový limit nestačil. Každý let tedy znamená jednu minu a jeden cíl. Na frontě takové miny dopadají na střechy lehkých staveb, nejčastěji cihlových nebo panelových domů, které bývají narušené už předchozím ostřelováním. Výbuch prorazí stropní konstrukci a tlaková vlna se šíří dovnitř. U budovy s oslabenou statikou to stačí ke zřícení celé stavby nebo její velké části.
Proč přesně se budova na videu sesypala, nelze bez znalosti její konstrukce a předchozího poškození říct. Pro jedno- až dvoupodlažní frontový úkryt je ovšem zhruba osm kilogramů trhaviny detonujících na střeše ničivá nálož. V otevřených archivech jsou záznamy podobných zásahů budov kombinací Vampire a TM-62 už z února 2025.
Proč osádka krytu neměla šanci dron včas zaslechnout
Americké Center for Army Lessons Learned vydalo studii o akustickém odhalování dronů na Ukrajině. Popisuje v ní, proč malé a středně velké stroje létající nízko opakovaně unikají běžným prostředkům detekce. Na radaru zanechávají jen slabý odraz. Akustická detekce má omezený dosah a ruší ji hluk okolí, vítr i další zvuky, které let drona přehluší. Když četa nemá vlastní specializované senzory a prostředky elektronického boje, nezbývá jí podle studie na reakci prakticky žádný čas.
K podobnému závěru došli analytici britského institutu RUSI. Ochrana proti bezpilotním systémům podle nich musí být vrstvená až do nejnižších organizačních stupňů a musí propojovat senzory, elektronický boj a střelce. Jednotka bez těchto vrstev je odhalena dřív, než sama cokoli zjistí, a pak ji nepřítel přesně zasáhne. Při útoku ze 4. října zůstala osádka krytu uvnitř až do okamžiku dopadu.
Jedno video nedokazuje neschopnost celé ruské armády, ukazuje taktické selhání jedné jednotky na jednom místě. Stejný typ selhání se ale vrací od února 2025, takže ho nelze odbýt jako ojedinělou smůlu.
Přes 800 000 zásahů od ledna dělá z videa obyčejný den
V červnu 2026 ohlásilo ukrajinské ministerstvo obrany přes 800 000 ověřených dronových zásahů od začátku roku. Na drony podle téhož resortu připadá přes 90 % všech zasažených nepřátelských cílů, takže všechny ostatní zbraně dohromady mají na kontě méně než desetinu.
Jednotky zapojené do projektu Drone Line podle ministerstva ničí čtvrtinu cílů na frontě a působí do hloubky 10 až 15 kilometrů od linie. Ruská strana létá stejně intenzivně: do září 2026 Ukrajinci hlásili přes 350 000 zneškodněných nepřátelských bezpilotních prostředků.
Ve srovnání s těmito počty je útok ze 4. října jedním z mnoha. Po sítích se šíří hlavně proto, že je na něm všechno dobře vidět, od střechy přes výbuch až po zřícení budovy.
Česko se chce od Ukrajinců učit obraně proti dronům
Zkušenosti z Ukrajiny se promítají i do české bezpečnostní politiky. Vláda zřídila Výbor pro protidronovou ochranu, dronovou regulaci a rozvoj jako stálý orgán Bezpečnostní rady státu. Ministerstvo obrany na letošní konferenci DronyX označilo bezpilotní systémy a obranu proti nim za klíčové akviziční téma. Velitelství pozemních sil AČR uvádí, že válka na Ukrajině udělala z dronů běžnou součást bojového řetězce, od vyhledání cíle až po jeho napadení.
Spolupráci s Ukrajinou v dronovém boji Praha oficiálně potvrdila. Ministr zahraničí ji výslovně zmínil při návštěvě Kyjeva v lednu 2026, včetně přenosu ukrajinských znalostí z protidronové obrany do České republiky. Veřejné zdroje nedokládají, že by s útokem ze 4. října souvisely konkrétní české dodávky.