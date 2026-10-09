Rusové hnali na Pokrovsk útok za útokem a neprošli. Za jediný den jich Ukrajinci odrazili 23, padlo 47 útočníků

Generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny zveřejnil předběžnou bilanci pokrovského směru ve svodce k 22:00 místního času. Ruská strana podle ní přišla o 15 vozidel, jeden dělostřelecký systém a sklad munice a Ukrajinci zlikvidovali 41 jejích úkrytů. Dalších 196 dronů různých typů ukrajinská obrana zničila nebo potlačila. Jeden střet v té chvíli ještě pokračoval, k průlomu ruských jednotek nedošlo.
Trojúhelník tří měst, o který Rusko u Pokrovsku hraje
Před válkou žilo v Pokrovsku několik desítek tisíc lidí. Pro armádu je ale podstatnější jiná věc: město je logistickým uzlem, přes který vede zásobování a přesuny vojsk v západní a střední části Doněcké oblasti. 7. sbor Desantně-šturmových vojsk popisuje ruský záměr dvojím způsobem. Rusko chce přeřezat zásobovací trasy a připravit si podmínky k obklíčení celé pokrovské aglomerace.
Za tím stojí širší cíl, prostor mezi Pokrovskem, Kramatorskem a Slovjanskem. Tento trojúhelník má podle ukrajinské strany pro další průběh války klíčový význam, a proto se ruský tlak soustřeďuje právě sem.
Svodka za 6. října to ukazuje v číslech. Pokrovský směr se samotnými 23 útoky vydal přesně tolik jako kosťantynivský s 12 střety a huliajpolský s 11 dohromady. Na slovjanském, oleksandrivském a prydniprovském směru ruské jednotky téhož dne podle Generálního štábu nezaútočily ani jednou.
K 518 vyřazeným vojákům letos přispělo jediné dronové centrum
Sedmý sbor zřídil u Pokrovsku koordinační centrum bezpilotních systémů, které má co nejvíc zkrátit dobu mezi odhalením cíle a úderem na něj. Od začátku roku 2026 jeho práce podle oficiálních údajů přispěla k vyřazení 518 ruských vojáků a desítek kusů techniky. Formulace „přispěla k“ neprozrazuje, kolik z toho připadá přímo na drony. Číslo navíc pochází od samotného sboru.
Ukrajinské jednotky kromě obrany útočí i do hloubky ruského týlu kolem Pokrovsku. Míří na sklady paliva, munice a dronů a sbor o těchto úderech pravidelně informuje.
Pro civilisty je situace ve městě krajně nebezpečná. Doněcká oblastní vojenská administrativa popisuje evakuace pod neustálou hrozbou dronů. Policisté a dobrovolníci chodí za lidmi pěšky, protože každé vozidlo přitahuje ruské kamikaze drony. Na domech jsou stopy po zásazích řízenými klouzavými pumami KAB. Kolik lidí ve městě zbývá dnes, z dostupných dat zjistit nejde. Poslední ověřitelný údaj je z ledna 2026, tedy zhruba devět měsíců starý, a uvádí asi 1 250 civilistů.
Proč 172 střetů za den ještě není maximum posledních týdnů
Na celé frontě se 6. října odehrálo 172 bojových střetů. Konec září byl přesto ještě intenzivnější. Nejvíc střetů přinesl 25. září, celkem 236, a 30. září jich bylo 221. Další dny se pohybovaly nad hranicí dvou set, například 29. září se 213 střety a 26. září s 205.
Ve zveřejněných číslech je jedna nesrovnalost. Ranní svodka ze 7. října, která se vztahuje k předchozímu dni, uvádí 202 střetů. Zdroj nevysvětluje, jak se tento údaj má k počtu 172, takže denní bilance je potřeba brát s rezervou, dokud není jasné, ke kterému okamžiku se vztahují.
U kamikaze dronů ukazují čísla podobný obraz. Za 6. října Generální štáb hlásí 5 898 nasazených kusů. To je méně než 9 883 z 29. září. Méně je to i proti 8 835 o den později. I nejnižší z těch tří hodnot se blíží šesti tisícům dronů za jediný den, takže masové nasazení bezpilotních prostředků už patří k běžnému obrazu fronty.
Ukrajinský odhad: přes deset tisíc vyřazených Rusů za šest dní
Ukrajinská armáda k ránu 7. října 2026 odhaduje ruské personální ztráty od začátku invaze na přibližně 1 545 950 vojáků. K 1. říjnu uváděla 1 535 870. Za šest dní tedy přibylo 10 080 vyřazených, v průměru 1 680 denně.
Celé září 2026 vyčíslila ukrajinská strana na 46 230 vyřazených ruských vojáků, což je letošní rekord. Všechny tyto údaje jsou odhady jedné strany konfliktu a podklad k nim nenabízí nezávislé ověření. Údaje o ukrajinských ztrátách v něm chybějí také, takže skutečný poměr opotřebení z nich spočítat nejde.
Na pokrovském směru vycházely předběžné ztráty 6. října zhruba na dva padlé ruské vojáky na každý odražený útok. Rusko ztráty zatím doplňuje a v útocích pokračuje.
Kolik dělostřeleckých granátů má Česko poslat do konce října
Ministerstvo obrany ČR označuje českou muniční iniciativu za nejvýznamnějšího současného dodavatele munice pro Ukrajinu. Od roku 2022 přesáhla česká pomoc 3,7 milionu kusů. Letošní plán počítá s více než 1,4 milionu kusů velkorážové dělostřelecké munice, tedy zhruba se dvěma pětinami celkového objemu za všechny roky, pokud se plán naplní.
Vojenskou pomoc Ukrajině ministerstvo považuje za zásadní bezpečnostní zájem České republiky. Vláda kromě toho schválila pokračování programu humanitární a stabilizační asistence Ukrajině na roky 2026 až 2030. Termín pro letošní muniční dodávky přitom vyprší už na konci října 2026.