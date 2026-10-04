Ruský voják se pokřižoval a poslal kolegu vpřed. Protidronový plášť je nezachránil, dorazily na ně dva drony

Záběry pustila ven 3. samostatná těžká mechanizovaná brigáda „Iron“ 26. května 2026 a pocházejí z kamery průzkumného dronu. Jeden z mužů svírá předmět podobný mapě nebo tabletu a gestem ukazuje druhému, kudy pokračovat. Oba se zastavili pod stromem u Krasne Perše. Aerorozvědka brigády je v tu chvíli už sleduje a o několik sekund později přichází úder.
První zásah shodil bombardér praporu Hatylo, druhý dokonal FPV dron
Ukrajinský vojenský web ArmyInform popisuje dva samostatné útoky. Prvního vojáka zasáhl náklad shozený z bombardovacího dronu praporu bezpilotních systémů „Hatylo“, který je největším dronovým pododdílem brigády. Druhého muže zabil FPV dron teritoriální obrany. Na dvojici tedy zaútočily dva různé útvary se dvěma různými typy strojů a jejich zásahy na sebe navázaly v rozmezí několika sekund až desítek sekund.
Video má jednu mezeru. Kolik času uplynulo od chvíle, kdy aerorozvědka muže zachytila, do předání souřadnic úderným operátorům, brigáda nezveřejnila. Bez tohoto údaje nelze říct, jestli pláště odhalení aspoň o něco zdržely. Známé je pořadí událostí: průzkumný dron dvojici našel, sledoval ji a útok přišel, když se zastavila pod stromem.
S protidronovým pláštěm musí granát dopadnout zhruba do metru od cíle
Protidronový plášť je pončo nebo přehoz z materiálu, který pohlcuje infračervené záření a špatně vede teplo. Má snížit tepelnou stopu vojáka, aby ho termální kamera dronu hůř rozeznala. Ukrajinské ministerstvo obrany zkouší vlastní varianty od roku 2024. Západní výrobci včetně Saabu nabízejí dražší multispektrální provedení, které se dá obrátit na denní nebo noční stranu.
Zkušenosti z fronty jsou střízlivější. Důstojník ukrajinské brigády Forpost v únoru 2026 uvedl, že Rusy v těchto pláštích, kterým vojáci přezdívají „tučňáci“, termovizní drony vidí ve dne i v noci. Levné a improvizované kusy mohou na teplejším pozadí vytvořit nápadnou studenou skvrnu, která nositele prozradí.
Plášť operátorovi ztíží práci. U granátu VOG-17 musí shoz dopadnout zhruba do jednoho metru od cíle, bez pláště stačí pět až sedm metrů. Výstroj, která protivníkovi jen zmenší rozptyl, jaký si může dovolit, je ochrana nanejvýš poloviční. U Krasne Perše nepomohla ani jednomu z mužů.
Ani tma nekryje: prapor Hatylo běžně operuje i v noci
Podle oficiálního kanálu brigády létá prapor Hatylo pravidelně i po setmění. Těžké bombardovací koptery se bez denního světla obejdou, protože jim stačí termální obraz. Před tímtéž obrazem má chránit i protidronový plášť, takže noc ruské pěchotě nedává nic, co by neměla ve dne.
Ruská pěchota se nepřetržitému dohledu z dronů přizpůsobuje. Chodí v menších skupinách, na otevřeném prostranství se zdržuje kratší dobu a drží se pod vegetací. Dvojice na videu měla dva pláště a stála pod korunou stromu. Aerorozvědka ji přesto našla, operátoři ji sledovali a udeřili, jakmile se zastavila.
Přes šest miliard korun pomoci a česká maskovací látka podle norem NATO
Česko Ukrajině pomáhá i s drony. Oficiální vojenská pomoc přesáhla šest miliard korun a vláda v říjnu 2025 oznámila vznik takzvané Dronové aliance s Ukrajinou.
Na vývoji maskování se podílejí i české firmy. Respilon s technologií InfraHex vyvíjí multispektrální maskovací materiály, které se testují podle standardů NATO. Z otevřených zdrojů nelze zjistit, jestli se při zásahu u Krasne Perše uplatnila česká technika.