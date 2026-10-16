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Ruský vlk chytající vejce byl pouhou kopií Nintenda. Sověti ukradli čip a přidali známou pohádku

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Když se na šedém LCD displeji poprvé objevily slepice na hřadách a vlk s proutěným košíkem, zatajil se každému školákovi dech. Sovětská kapesní hra Elektronika IM-02 se v osmdesátých letech stala v Československu nedostižným technologickým zázrakem.
Sovětská kapesní digitální hra Elektronika IM-02 s vlkem chytajícím vejce z kresleného seriálu Jen počkej, zajíci!

Sovětská kapesní digitální hra Elektronika IM-02 s vlkem chytajícím vejce z kresleného seriálu Jen počkej, zajíci!

Zdroj: Wojciech Pędzich / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 16.10.2026 08:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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