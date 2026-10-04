Ruský Su-35 měl nad Voroněží zničit vlastní Mi-8. Pilot si vrtulník prý spletl s dronem, zemřeli tři muži

Trosky vrtulníku Mi-8 skončily v poli v Anninském rajonu, asi osmdesát kilometrů od Voroněže. Na palubě zemřel pilot, šturman a palubní střelec. Místní zpravodajský web o pádu informoval ještě týž večer. K tomu, co stroj k zemi poslalo, neuvedl ani slovo. Během několika hodin pak telegramové kanály začaly šířit vysvětlení, se kterým by žádný ruský úřad nechtěl přijít jako první: vrtulník měl sestřelit ruský stíhací letoun Su-35.
Kolik dronů hlásili Rusové té noci, kdy vrtulník spadl
Gubernátor Voroněžské oblasti Alexandr Gusev ohlásil 62 zničených dronů jen nad svým regionem. Ruské ministerstvo obrany za celé území Ruska uvedlo 646 bezpilotních prostředků. Na Voroněžskou oblast tak připadala zhruba desetina všech dronů, které armáda za tu noc vykázala. I bez dalších údajů je jasné, že nad regionem byl hustý provoz.
Šlo o jednu z nejmasivnějších dronových nocí od začátku války. Pilot stíhačky, který má na radaru desítky cílů současně, rozhoduje o palbě během několika sekund. Podle verze z telegramu padlo právě v takovém okamžiku rozhodnutí vystřelit na stroj, který se ukázal jako vlastní.
Ministerstvo obrany mlčí, Kommersant potvrdil jen místo a oběti
Tvrzení o Su-35 se objevilo nejdřív na telegramu. Odtud ho převzala ruská investigativní redakce ASTRA a zahraniční média včetně Kyiv Independent. Deník Kommersant se odvolal na server Mash a potvrdil, kde vrtulník spadl, kolik lidí zemřelo a kdo byl v posádce. O příčině napsal jen to, že oficiální informace k ní chybí.
Ministerstvo obrany verzi o palbě do vlastních veřejně nepotvrdilo ani nevyvrátilo. Samotné mlčení o vině nic neříká. Úřad má ovšem dobrý důvod mlčet. Kdyby přiznal, že ruská stíhačka nad ruským územím zabila ruskou posádku, a to při obraně proti dronům, utrpěla by pověst armády, která o sobě tvrdí, že je druhá nejsilnější na světě.
Telegramová verze má aspoň jednu ověřitelnou oporu. Podle ukrajinského generálního štábu stojí na základně Borisoglebsk ve Voroněžské oblasti letouny Su-34, Su-35S a Su-30SM. Typ stíhačky, který měl podle telegramu vystřelit, tedy v regionu skutečně slouží.
Téměř čtvrtina amerických padlých v Pouštní bouři zemřela vlastní palbou
Armády rozlišují vlastní a nepřátelské stroje pomocí systému IFF (Identification Friend or Foe). Jeden letoun vyšle šifrovaný dotaz, transpondér na druhém stroji odpoví, a pokud je odpověď správná, systém cíl označí jako vlastní. Celé to funguje jen za několika podmínek. Transpondér musí být zapnutý a správně nastavený. Systémy obou strojů spolu musejí umět komunikovat. Operátor musí odpověď zasadit do celkového obrazu vzdušné situace. A vlastní letouny se mají pohybovat ve vymezených koridorech podle jasných pravidel. Když selže jediná z těchto podmínek, pilot vidí na radaru neidentifikovaný bod mezi stovkami dronů.
Materiály NATO i americké armády popisují předcházení palbě do vlastních jako obor, který riziko snižuje, ale nikdy ho úplně neodstraní. Americký kontrolní úřad GAO uvádí, že v operaci Pouštní bouře připadalo na vlastní palbu asi 24 procent amerických ztrát na životech, tedy téměř čtvrtina.
Chybují i nejlépe vybavené armády. V prosinci 2024 americký křižník USS Gettysburg v Rudém moři odrážel rakety a drony húsíů a přitom zaměnil vlastní stíhačku F/A-18 za hrozbu.
Stopa vede do roku 2023: radar Podlet a série ztracených strojů
Potíže ruského letectva s rozpoznáváním vlastních strojů se neobjevily poprvé. Telegramový kanál Dossier of a Spy už v roce 2023 dával sérii ruských ztrát do souvislosti s vyřazením radaru Podlet, který mimo jiné sloužil k identifikaci „svůj, cizí“. Oba případy mají stejný průběh. Vypadne jedna vrstva systému a zbytek identifikace přestane spolehlivě fungovat.
Ruská obrana týlu musí v jedné noci zničit stovky dronů a současně bez chyby poznat, který bod na radaru je její vlastní vrtulník. Pokud velení incident uzná jako palbu do vlastních, nabízí se zpřísnit pravidla střelby, pevněji vymezit koridory pro vlastní stroje a vyžadovat jednoznačnou identifikaci před každým výstřelem. Každé takové opatření ale zpomalí reakci obrany. Proti stovkám dronů za noc je přitom rychlost to hlavní, co obrana potřebuje.
Oficiálně zatím zůstává doloženo jen to, co potvrdil Kommersant: místo pádu v Anninském rajonu a tři mrtví z posádky Mi-8. Ministerstvo obrany se k příčině nevyjádřilo.