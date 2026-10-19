Ruský kotel u Dobropillja nikdo kromě Moskvy nevidí. Z bojů na přístupech ho propaganda vyrobila za tři dny

Podle ruské verze obklíčily jednotky skupiny „Centr“ ukrajinské síly v prostoru Dobropillja. Obránci se prý pokoušeli probít ven směrem na Svjatohorivku a byli odraženi. Ruské síly k tomu měly převzít kontrolu nad Oleksandrivkou. Celé hlášení stálo na slově „kotel“, které v ruské vojenské tradici označuje úplné sevření nepřítele bez možnosti ústupu. Volba slova byla záměrná a měla vyvolat dojem rozhodnuté bitvy.
Kotel má přesnou definici, kterou ruská mapa nesplňuje
Šéf okupační správy Denis Pušilin 21. září hovořil o postupu směrem k Dobropillju a o bojích na jižních přístupech k městu. O uzavřeném prstenci se nezmínil. Agentura TASS už 24. září hlásila hotový „kotel“ a ministerstvo obrany přidalo mapu. Žádná z nezávislých map takový obrat za tři dny nezachytila. Změna takového rozsahu bez jediného doloženého průlomu nevypadá na vojenské hlášení, spíš na přání.
Co obklíčení skutečně obnáší, rozebíral americký Institut pro studium války (ISW) už v roce 2024 u Avdijivky, kde odlišoval operační obklíčení od pouhého obchvatného tlaku. Skutečný kotel podle tohoto rozboru vyžaduje uzavřený vnější i vnitřní prstenec, fyzicky přeťaté všechny zásobovací trasy a znemožněný ústup. U Dobropillja nedoložil nikdo ani jednu z těchto podmínek.
Infiltrace, sporné zóny, čištění: co ukazují nezávislí mapaři
DeepState, Frontline Data Lab a Critical Threats/ISW popisují boje u Dobropillja třemi kategoriemi. Infiltrací myslí malé ruské skupiny, které pronikají do okrajových částí města. Sporná zóna je území, kde se kontrola mění a obě strany bojují o jednotlivé ulice a budovy. Třetí kategorií jsou čisticí operace, při nichž ukrajinské jednotky průniky vytlačují zpět. Ani jedna z nich se nedá vyložit jako uzavřený prstenec.
Necelé dva týdny po ruském oznámení napsala Meduza, že pro obchvat města ze západu ani z východu chybějí důkazy. Frontline Data Lab ve stejné době zaznamenal, že ukrajinské jednotky čistí severovýchodní ulice města, a ruská tvrzení označil za výrazně nadsazená. Obránci, kteří si v údajně obklíčeném městě vybírají, které ulice vyčistí, nesedí v pasti.
Proč Moskvě tolik záleží na jižní čelisti
Dobropillja leží na jihozápadním přístupu k aglomeraci Slovjansk a Kramatorsk, kterou Rusko označuje za klíčový cíl v Doněcké oblasti. Širší ruský plán počítal se sevřením celého donbaského pevnostního pásma ze dvou stran. Severní čelist měla vést přes Lyman, jižní přes Dobropillja.
Na severu ruským plánům na široký obchvat zkomplikovala situaci ukrajinská operace Vivaldi u Lymanu. Critical Threats/ISW k 1. říjnu odhadl, že Rusko v září pravděpodobně nezískalo žádné čisté území, ačkoli podle ukrajinských dat přišlo o rekordních 46 320 vojáků. S takovou bilancí roste cena každé zprávy o úspěchu na jihu. Ruské zdroje samy připouštějí, že výsledek závisí na vývoji u Lymanu. Tím nepřímo uznávají, že jižní čelist sama o ničem nerozhodne.
Podobný postup už Rusko použilo. U Bachmutu i Avdijivky ruská hlášení opakovaně předbíhala skutečnost a lokální průnik nebo tlak na zásobování hned dostával nálepku „osvobození“ či „obklíčení“.
Z Doněcké oblasti za září evakuovali 18 tisíc lidí
Situace u Dobropillja je vážná. Ruské síly tlačí na přístupy k městu, infiltrační skupiny se dostávají do okrajových čtvrtí a zásobovací trasy směrem na Kramatorsk jsou pod palbou. DeepState popisuje několik těžkých dní, po kterých se situace stabilizovala.
Palebná kontrola nad částí silnic ovšem není totéž co sevřený prstenec. Ostřelovaná silnice je nebezpečná, projet se po ní ale dá. Z lokálního tlaku na logistiku Moskva vyrobila obraz úplného obklíčení.
Civilní obyvatelstvo dopady tlaku cítí naplno. Doněcká oblastní správa k 30. září uváděla, že na území oblasti pod kontrolou Kyjeva zůstává 77 500 obyvatel. Jen za září odtud bylo evakuováno 18 tisíc lidí. Analytická skupina AMK Mapping ještě v polovině října výslovně odmítla tvrzení, že by Dobropillja padla.