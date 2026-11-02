Ruský hokejový šampion urážel Čechy, Švédy i Finy. Soud vrátil Rusko na mistrovství světa a v Evropě to vře

V pátek 30. října 2026 dopoledne zveřejnil Sportovní arbitrážní soud v Lausanne verdikt, na který ruský hokej čekal přes čtyři roky. Ještě týž den se ozval Alexandr Koževnikov, olympijský vítěz ze Sarajeva 1984 a Calgary 1988 a mistr světa z roku 1982. V rozhovoru pro ruský web Championat řekl, že „všichni tihle čoklové a skunkové, Češi, Švédové, Finové, Lotyši, nám házejí a budou házet klacky pod nohy“. Deník RBC přinesl mírně odlišnou verzi: „Je tam plno neřádů, Finové, Švédové, Češi, Lotyši, takoví skunkové.“ Výrok je hrubý, ale v jednom míří přesně. Odpor proti ruskému návratu nevychází od fanoušků na tribunách, ale od svazů a pořadatelů, kteří teď musí rozhodnout, zda se dá soudní verdikt v praxi vůbec provést.
Co přesně rozhodl soud v Lausanne
Spor vedla Ruská hokejová federace proti Mezinárodní hokejové federaci pod spisovou značkou CAS/A/12753. Arbitři zrušili rozhodnutí IIHF z 30. července 2026, které po individuálním posouzení jednotlivých turnajů prodloužilo zákaz ruských týmů i na sezonu 2026/2027. Podle tiskové zprávy CAS neunesla IIHF důkazní břemeno. Její argumenty o bezpečnosti a dalších rizicích podle senátu nebyly dostatečně doložené. Pravidla IIHF přitom podle soudu připouštějí omezit právo sportovců určité národnosti startovat jen tehdy, když jsou bezpečnostní obavy skutečně prokázané.
Zatím existuje jen výrok rozhodnutí. Plné odůvodnění má teprve přijít. Účinek je ale okamžitý a týká se pěti šampionátů:
|Turnaj
|Termín
|Pořadatel
|MS juniorů do 20 let
|26. 12. 2026 až 5. 1. 2027
|Kanada (Edmonton, Red Deer)
|MS žen do 18 let
|8. až 16. 1. 2027
|Česko
|MS mužů do 18 let
|22. 4. až 2. 5. 2027
|USA
|MS mužů
|14. až 30. 5. 2027
|Německo
|MS žen
|listopad 2027
|Kanada
Zákaz přitom platil od 28. února 2022. Čtyři dny po ruské invazi na Ukrajinu tehdy IIHF suspendovala ruské a běloruské reprezentace i kluby ve všech kategoriích. Jako důvod uvedla bezpečnost hráčů, funkcionářů a diváků. Stejný argument teď před soudem neobstál.
Soud se nevyjádřil k tomu, pod jakou vlajkou by Rusové hráli, ani k tomu, jakým způsobem je do turnajů zařadit. Organizační důsledky nebyly předmětem odvolání. Nikdo zatím neví, zda by Rusko nastoupilo s hymnou a dresem, nebo jako neutrální tým.
IIHF: respekt k verdiktu, ale ne okamžitě
Mezinárodní federace reagovala ještě týž den. Ve svém stanovisku vyjádřila zklamání a trvá na tom, že původní zákaz chránil bezpečnost a integritu soutěží. Autoritu soudu ale uznává a slibuje, že bude postupovat podle verdiktu.
Hned v další větě ovšem přidala zásadní výhradu. Změny účasti podle ní nelze provést okamžitě. Musí se projednat se svazy, pořadateli i úřady hostitelských zemí a přepracovat formáty, rozpisy, cestování, ubytování a bezpečnostní opatření.
Ruská strana takové výhrady odmítá. Ruská hokejová federace označila verdikt za konečný a neodvolatelný, KHL ho oslavila jako návrat ruského hokeje na mezinárodní scénu. Valerij Kamenskij, legenda sovětské reprezentace a dnes funkcionář KHL, řekl, že „zvítězil rozum“, a dodal, že IIHF bez ruského týmu ztrácela peníze, zájem i popularitu.
Prostor pro manévrování IIHF je úzký. Verdikt nemůže ignorovat. Zbývá jí praktická realizace, tedy kde, kdy a za jakých podmínek. Podle nás by jakékoli nové bezpečnostní rozhodnutí muselo být podložené mnohem pečlivěji než to předchozí. Právě nedostatek důkazů totiž federaci v Lausanne porazil.
Evropa se brání. Od Prahy po Rigu
Koževnikov ve svém výčtu jmenoval čtyři národy. Ve skutečnosti je nesouhlasných hlasů víc a nejsou stejně silné.
- Česko: Český hokej je podle svého oficiálního stanoviska „velice nepříjemně překvapen“. Generální sekretář Jan Černý zopakoval, že svaz s účastí Ruska během války na Ukrajině nesouhlasí a že verdikt tento postoj automaticky nemění.
- Finsko: Rozhodnutí považuje za nepochopitelné. Jako člen IIHF respektuje sportovní právní systém, ale hráče ani členy realizačního týmu nebude nutit, aby nastoupili v turnaji s Ruskem nebo Běloruskem.
- Švédsko: Anders Larsson ze švédského svazu mluví o obrovském zklamání. Rusko podle Švédů za současné situace na mezinárodní šampionáty nepatří.
- Německo: Pořadatel MS 2027 je nejkonkrétnější. Šéf svazu DEB Frank H. Lutz varuje před bezpečnostními, politickými i ekonomickými důsledky.
- Lotyšsko: Generální sekretář lotyšského svazu Roberts Pļāveis podle serveru Reflect.ee uvedl, že kvůli tamnímu zákonu Lotyšsko proti Rusku ani Bělorusku hrát neplánuje. Úplnému rozkolu s IIHF se ale chce vyhnout.
- Velká Británie: Zklamání vyjádřil i britský svaz, tedy hlas mimo severskou a středoevropskou skupinu.
Přímo na Koževnikovovy výroky o „skuncích“ ale z českého hokejového prostředí nikdo nereagoval, alespoň ne veřejně. Svaz se vyjadřoval k verdiktu, nikoli k urážkám. Vzhledem k tomu, o co se teď hraje, je to možná rozumná priorita.
Pojede Česko do Düsseldorfu?
Nejostřeji se vyjádřil prezident Českého hokeje Alois Hadamczik. Pro Radiožurnál řekl, že čeští hokejisté jsou proti startu Ruska jednoznačně a že „morálka by měla být silnější než sport“. Pro Deník N doplnil, že kdyby se Finsko, Švédsko či další evropské země rozhodly nejet, Česko by nemělo být výjimkou. Zároveň připomněl, že pokud by protestovalo samo, muselo by počítat se sankcemi.
Bojkot tedy oficiálně vyhlášen není. Je podmíněný a závisí na tom, co udělají ostatní. Finská formulace o dobrovolnosti pro jednotlivé hráče přitom působí spíš jako pojistka než jako výzva k hromadnému odchodu.
Česko by mělo hodně co ztratit. Podle oficiálního rozpisu hraje skupinu B v Düsseldorfu s Kanadou, USA, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Turnaj zahajuje 14. května 2027 proti Norsku a vstupenky jsou už v prodeji. Rusko v rozpisu zatím chybí. Oficiální web šampionátu k 2. listopadu 2026 stále ukazuje původních šestnáct týmů. Jestli by Rusko někoho nahradilo, přibylo jako sedmnáctý tým, nebo by se změnil celý formát, IIHF zatím neřekla.
Situaci komplikuje i Ukrajina. Je zařazená do skupiny A v Mannheimu spolu se Švýcarskem, Finskem, Švédskem, Německem, Lotyšskem, Rakouskem a Slovinskem. Oficiální vyjádření ukrajinského svazu k verdiktu jsme nedohledali. Je ale těžké představit si, že by otázka možného zápasu Ukrajiny s Ruskem nebyla jedním z nejcitlivějších bodů celé implementace.
Svou logistiku řeší i Rusové. Podle serveru Sports.ru, který cituje slovenský web KHL.sk, končí základní část KHL 20. března 2027, ale případný sedmý zápas finále play-off připadá až na 23. května, tedy doprostřed šampionátu. Kamenskij v tom velký problém nevidí.
Ostrava jako první česká zkouška
Ještě dřív než mistrovství světa v Německu přijde turnaj, o kterém se mluví méně. Mistrovství světa žen do 18 let se od 8. do 16. ledna 2027 hraje v Česku a verdikt CAS se týká i jeho.
Tady už nerozhoduje jen svaz, ale i stát. Národní sportovní agentura od září 2023 upozorňuje pořadatele na vládní zákaz účasti ruských a běloruských reprezentantů na akcích v Česku. Ministerstvo zahraničních věcí navíc Rusům a Bělorusům poskytuje jen omezené vízové služby. Konkrétní rozhodnutí k ostravskému turnaji po verdiktu CAS jsme ale zatím nedohledali.
Mezinárodní hokej se tak může dostat do situace, kdy soud v Lausanne nařídí účast a vláda hostitelské země ji svými pravidly fakticky zablokuje. Podle nás se právě tady poprvé ukáže, jakou má verdikt skutečnou váhu. Nejde o to, jestli si Rusko „vysoudilo“ místo. Jde o to, zda mu ho někdo dokáže zajistit na ledě, v hotelu a na hranicích.
Do začátku MS juniorů v Edmontonu zbývá necelých osm týdnů a IIHF zatím nemá rozpis, formát ani odpověď na otázku vlajky. Koževnikov mluví o klacích pod nohy. Ty skutečné ale nevyrábějí národy, které jmenoval, nýbrž kalendář, vízové úřady a otázka, kdo nastoupí proti Ukrajině.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka