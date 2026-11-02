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Ruský hokejový šampion urážel Čechy, Švédy i Finy. Soud vrátil Rusko na mistrovství světa a v Evropě to vře

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Dvojnásobný olympijský vítěz Alexandr Koževnikov nazval Čechy, Švédy a Finy skunky. Sportovní soud mezitím otevřel Rusku cestu na pět šampionátů IIHF.
Ruský hokejový šampion urážel Čechy, Švédy i Finy. Soud vrátil Rusko na mistrovství světa a v Evropě to vře

Ruský hokejový šampion urážel Čechy, Švédy i Finy. Soud vrátil Rusko na mistrovství světa a v Evropě to vře

Zdroj: kremlin.ru/ Creative Commons Attribution 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.11.2026 12:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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