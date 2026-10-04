Ruský dron dopadl u polské hranice a Moskva už mluví o válce. NATO ze čtyř stupňů eskalace stojí na tom nejnižším

Dne 28. září 2026 dopadl ruský proudový dron na ukrajinské straně hranice, zhruba dva kilometry od polského hraničního přechodu Dorohusk. Polsko aktivovalo protivzdušnou obranu, stíhačky přešly do pohotovosti a obyvatelé dostali varovné zprávy. Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz pak na síti X potvrdil, že polský vzdušný prostor narušen nebyl. Celá reakce proběhla podle postupu, který NATO podél svého východního křídla uplatňuje nepřetržitě.
Čtyři stupně, z nichž NATO třetí a čtvrtý odmítá už od roku 2022
„Uzavření nebe“ nad Ukrajinou se v debatách objevuje jako jediný krok. Přehlednější je rozložit ho na čtyři stupně, z nichž každý vyžaduje jiné rozhodnutí. Nejnižší stupeň je obrana vlastního nebe NATO. Radary sledují cíle, stíhačky vzlétají v pohotovosti, aktivuje se protivzdušná obrana a lidé dostávají varování. To všechno se odehrává na území Aliance nebo nad ním. Druhý stupeň by znamenal sestřelit z území NATO cíl, který ještě letí nad Ukrajinou a míří k hranici členského státu. Síla by se v takovém případě použila mimo alianční území.
Třetí stupeň představuje omezená bezletová zóna nad částí Ukrajiny, kterou by alianční letouny vynucovaly přímo v ukrajinském vzdušném prostoru. Čtvrtý stupeň je plnohodnotná vzdušná válka: potlačení ruské protivzdušné obrany, systematické ničení ruského letectva a přímá konfrontace.
Už v březnu 2022 tehdejší generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na tiskové konferenci vysvětlil, proč Aliance bezletovou zónu odmítá. Znamenala by vstup aliančních letadel do ukrajinského vzdušného prostoru a střelbu na ruské stroje, tedy rovnou třetí nebo čtvrtý stupeň. Politika integrované protivzdušné a raketové obrany NATO z února 2025 popisuje tuto obranu jako obrannou. Jejím úkolem je chránit území, obyvatelstvo a síly Aliance.
Šest dní před dopadem dronu jednali v Dorohusku dva ministři
Polsko se na pohraniční incidenty připravovalo dopředu. Dne 22. září 2026 přijeli do Dorohusku šéfové resortů obrany a vnitra a oznámili posílení protivzdušné, protiraketové a protidronové ochrany. Na stole byla dodávka radarových systémů ze Slovenska i rozšíření aliančních misí v rámci operace Eastern Sentry. Odpověď na hrozbu u hranice se tak rychle přesunula z polské úrovně do širšího aliančního rámce.
Když dron o šest dní později skutečně dopadl, vše proběhlo v mezích prvního stupně: pohotovost a sledování, bez narušení polského nebe a bez jediného výstřelu.
Podobně vypadal dubnový případ z Rumunska. V dubnu 2026 vzlétly britské Typhoony ze základny Fetești poté, co radar zachytil cíl 1,5 kilometru od ukrajinského města Reni. Podle rumunského ministerstva obrany měli piloti autorizaci k zásahu. Média pak psala o téměř sestřelu, jenže přesné okolnosti zůstaly nejasné a původní zprávy byly zpochybněny. Letouny startovaly z aliančního území a chránily aliančním vzdušný prostor, takže i Reni patří k prvnímu stupni.
Jak Kreml za šestnáct dní posunul hranici „přímé účasti“
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov 5. července 2026 prohlásil: „Jde o skutečnou válku.“ Svá slova zdůvodnil tím, že Západ pomáhá Kyjevu cílit na ruské území. O dva dny později ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že evropští a američtí vojáci se „přímo účastní“ ukrajinských úderů proti Rusku prostřednictvím zbraní, zpravodajských informací, satelitů a dat pro zaměřování. Dne 21. července Peskov označil za „absolutně nepřijatelné“ i pouze hypotetické rozmístění evropského nebo aliančního kontingentu na Ukrajině.
Za šestnáct dní tak Moskva rozšířila „přímou účast“ od dodávek zbraní a satelitních dat až po samotnou přítomnost vojáků na Ukrajině a každou z těchto věcí označila za válku Západu proti Rusku. Pro Alianci vede rozhodující čára mezi obranou vlastního území a použitím síly v ukrajinském vzdušném prostoru. Tu zatím nikdo nepřekročil.
Podle čeho se dá skutečná eskalace poznat? Pohotovostní vzlety, aktivace protivzdušné obrany, varovné SMS i přesuny systémů k hranici patří k prvnímu stupni a odehrávají se běžně. Vážnější signály jsou čtyři. Prvním je potvrzené narušení vzdušného prostoru členského státu, které by z incidentu udělalo přímé dotčení území NATO. Druhým je zásah proti cíli mimo alianční území, tedy přechod na druhý stupeň. Třetím je dopad se ztrátami na území Aliance. Čtvrtým jsou mimořádné alianční konzultace kvůli ozbrojenému útoku.
Čtyřicet tři vzletů Gripenů nad Pobaltím: kam patří česká armáda
Česká armáda působí ve stejném rámci prvního stupně. V roce 2022 drželi čeští piloti v Litvě v rámci mise enhanced Air Policing čtyři vyzbrojené Gripeny a jeden záložní stroj. Za misi provedli 43 pohotovostních vzletů a nalétali 595 hodin. Všechno probíhalo v systému NATINAMDS a sloužilo ochraně pobaltského vzdušného prostoru. Nad Ukrajinou čeští piloti nebojovali.
Incident podobný tomu u Dorohusku se může odehrát i na slovensko-ukrajinské nebo maďarsko-ukrajinské hranici. Česka by se takový incident dotkl spíš nepřímo: vyšším tlakem na alianční air policing, na logistiku a na případné další příspěvky na východním křídle.
K tomu patří i článek 5 Severoatlantické smlouvy, na který se při takových incidentech často odkazuje. Automatickou společnou vojenskou odpověď nespouští. Každý spojenec přijme „takovou akci, jakou uzná za nutnou“, a ta může, ale nemusí zahrnovat použití ozbrojené síly. O tom, zda vůbec šlo o ozbrojený útok, rozhodují spojenci případ od případu.