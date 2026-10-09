Ruský Drak měl odolat dronům, skončil po zásahu jednoho z nich. TOS-3 dostal ránu zezadu na silnici u Šebekina

Záběry se objevily 6. října 2026. Pásové vozidlo jede po silnici 14K-3, dron ho sleduje shora, a když stroj zatáčí, přijde zásah do jeho zadní části. Video zveřejnila 57. samostatná motorizovaná pěší brigáda ukrajinské armády. Nezávisle ověřit typ vozidla nejde, záznam je na to příliš nekvalitní. Silueta, okolnosti i prostor, kde se vše odehrálo, ale odpovídají tomu, co analytici o TOS-3 vědí.
Proč se raketometu, který nemá plamen, říká plamenomet
Označení plamenomet zůstalo TOS-3 ze sovětské klasifikace a s proudovým plamenometem nemá nic společného. Jde o pásový salvový raketomet, který odpaluje termobarické rakety. Jejich výbuch vytvoří tlakovou vlnu, která ničí opevnění, budovy i vojáky ukryté v krytech. Ruská armáda tyto stroje vede u vojsk radiační, chemické a biologické ochrany (RChBZ), mimo běžné dělostřelectvo.
Hlavní změnou proti předchůdci je dosah. Rakety TOS-3 mají podle odhadů doletět na 15 až 24 kilometrů. Starší TOS-1A Solncepjok měl účinný dostřel kolem šesti kilometrů, a musel se proto přibližovat k frontové linii tak blízko, že tam často končil. I dolní hranice odhadu pro TOS-3 znamená dvaapůlkrát větší odstup od nepřítele.
Západní armády tuhle kombinaci těžce pancéřovaného pásového podvozku a salvy termobarických raket nemají. Podobných účinků dosahují jinou municí a na jiných platformách, takže těžký plamenomet zůstává čistě ruskou kategorií zbraní.
Z prototypu na frontu stihl Drak projít za necelé dva roky
Ruský státní koncern Rostec potvrdil existenci prvního experimentálního kusu 8. dubna 2024, jak tehdy s odkazem na agenturu TASS informoval web Defense Express. Veřejnosti se TOS-3 ukázal 3. června téhož roku na prvních fotografiích a videích.
O prvním bojovém nasazení začaly mluvit ruské zdroje v listopadu 2025. Jeden z nich uvedl, že stroj použila 29. brigáda RChBZ na pokrovském úseku fronty, a koncem roku pak ruský provojenský web psal o zahájení zkušebního provozu u jednotky RChBZ. Obě zprávy pocházejí ze sekundárních zdrojů a nikdo je nepotvrdil.
Ověřené záběry z bojiště zveřejnil Defense Express až 15. února 2026, tedy necelé dva roky po oznámení prvního kusu. Do zásahu u Šebekina pak uběhlo necelých osm měsíců. Kolik kusů Rusko vyrobilo, veřejně známo není, celá časová osa ale ukazuje na malou sérii. Ztráta jediného TOS-3 tak Rusko bolí víc než ztráta běžné techniky, které má ve skladech stovky.
Šebekino leží naproti úseku, kde 57. brigáda bojuje už dlouho
Město patří do Belgorodské oblasti a leží v ruském pohraničí přímo proti volčanskému směru, kde 57. brigáda dlouhodobě operuje. Tisková důstojnice brigády v lednu 2026 řekla stanici Suspilne Charkiv, že Rusové tam útočí bez přestávky, ať je jakékoli počasí nebo terén.
TOS-3 zde s velkou pravděpodobností sloužil k palebné podpoře pohraničního úseku. Delší dosah mu dovoloval střílet z hlubšího zázemí na ruské straně hranice, kam se starší TOS-1A dostat nemohl. Před drony ho ale ani tenhle odstup neschoval, protože ukrajinští operátoři létají hluboko za linii kontaktu. Přesun po známé silnici je chvíle, kdy vozidlo musí jet po otevřeném terénu a zatáčet, a v té chvíli ho zasáhli na silnici 14K-3.
Klece, pancéřování ani elektronický boj nepomohly při obyčejném přesunu
Konstruktéři TOS-3 stavěli s ohledem na všechno, co ničilo jeho předchůdce. Podle magazínu The War Zone měl stroj už při veřejném debutu v červnu 2024 protidronové klece, přídavné pancéřování a systémy elektronického boje. Kvůli delšímu dosahu dostal delší vodicí lišty a za to zaplatil menší salvou: nese jich 15, zatímco TOS-1A jich měl 24.
Rusko do stroje promítlo poučení ze dvou let dronové války a zranitelnost při přesunu stejně nevyřešilo. Ochrana na vozidle nic nezmění na tom, že ho ukrajinský operátor dokázal najít, sledovat a trefit ve chvíli, kdy zpomalil v zatáčce. Pro Ukrajinu je to doklad, že tempo vlastních úprav dokáže držet s ruskými.
Záznam poslouží i analytikům spojeneckých zemí. Ukazuje, jak se TOS-3 přesouvá, kde je citlivý při zásahu zezadu, a umožňuje porovnat siluetu i ochranné prvky s dosavadními fotografiemi. Kvůli nízké kvalitě z něj ale nelze s jistotou určit ani přesnou variantu vozidla, ani typ dronu, který zásah provedl.