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Ruský Drak měl odolat dronům, skončil po zásahu jednoho z nich. TOS-3 dostal ránu zezadu na silnici u Šebekina

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Dennívýzva
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Ukrajinská 57. brigáda zveřejnila video, které podle ní zachycuje vůbec první doložené zničení nejnovější ruské termobarické zbraně. Rusko přitom tenhle stroj nasazuje do boje teprve několik měsíců a nejspíš ho má jen hrstku.
Ruský Drak měl odolat dronům, skončil po zásahu jednoho z nich. TOS-3 dostal ránu zezadu na silnici u Šebekina

Ruský Drak měl odolat dronům, skončil po zásahu jednoho z nich. TOS-3 dostal ránu zezadu na silnici u Šebekina

Zdroj: Foto: Bahareh Asadi - licence Attribution
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 21:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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