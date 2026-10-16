Ruský biologický Černobyl se tentokrát nekonal. Příště to už může být fatální

Osmadvacetiletá ruská laborantka Darja Šipilovová zemřela v noci z 1. na 2. října v nemocnici v Šelechově u Irkutsku. Zdravá, očkovaná žena. Do nemocnice přišla 29. září, za tři dny byla mrtvá. Deset dní poté nikdo na světě neví, co ji zabilo, protože ruský stát to neřekl. To není technický detail. To je celý příběh.
Šipilovová pracovala v Irkutském protimorovém výzkumném ústavu Sibiře a Dálného východu, instituci založené v roce 1934, která dnes zaměstnává zhruba stovku lidí a studuje nebezpečné patogeny v oblasti, kde se mor přirozeně vyskytuje u divokých zvířat. A nejspíš ještě mnohem víc.
Nezávislý sibiřský server Ljudi Bajkala napsal, že laborantka 25. září při práci rozbila zkumavku s původcem plicního moru.
Ruský federální úřad Rospotrebnadzor vydal diagnózu, kterou je potřeba si přečíst dvakrát: zápal plic neznámé etiologie. Dále sdělil, že v jejích vzorcích nebyly nalezeny žádné mikroorganismy související s její prací, že v ústavu nedošlo k žádné nehodě, a že zemřelá byla očkovaná a měla imunitu vůči infekcím, s nimiž pracovala.
Šestého října Rusko sdělilo Světové zdravotnické organizaci, že v Irkutsku nebyl zaznamenán žádný případ moru „ani u ní, ani u nikoho jiného”.
Něco podstatného v tom výčtu chybí: není tam, co mladou ženu zabilo. Je tam jen dlouhý seznam toho, co to nebylo. A ten výčet si protiřečí sám: pokud byla očkovaná a imunní, muselo ji zabít něco, proti čemu ta imunita neplatila. Úřad, který měl veřejnost uklidnit, popsal přesně ten scénář, kterého se svět bojí.
Zatímco uklidňoval, vypadalo to na místě takhle: Olga Mutovinová z irkutského nezávislého média Ljudi Bajkala popsala 7. října zpravodajskému serveru Meduza muže v ochranných oblecích, kteří přijeli ve třech autech a tvrdili, že hubí šváby. Popsala i sousedy zemřelé, které nikdo neizoloval a příslušníky FSB doprovázející lidi, kteří s ní byli v kontaktu.
V Rusku je lež státní doktrína. Ne vlastnost jednotlivých funkcionářů, ne selhání komunikace, ne kulturní zvláštnost.
Pak promluvila matka zemřelé laborantky a bylo to zase jinak. Tak vypadá další ruská disciplína: nic přímo nepopírat, jen vyrobit tolik verzí, aby se v nich pravda nedala najít. Lež se dá vyvrátit. Čtyři vzájemně se vylučující verze ne. A přesně o to jde.
Víme alespoň to, že tajná služba byla aktivní u kontaktních osob epidemiologického šetření. První zprávy o moru z anonymních telegramových kanálů byly smazány. V kontrolovaných médiích se slovo čuma (tedy mor) nevyskytlo.
Jediný ruský představitel, který ho vyslovil – šéf Burjatska Alexej Cydenov – příspěvek vzápětí upravil z „zemřela na mor“ na „možná zemřela“. Kreml odkázal vše na Rospotrebnadz. Ani jednou za deset dní stát neřekl, jaký patogen tu ženu zabil.
Tohle jsme už viděli. Dvakrát
V dubnu 1979 unikly ze sovětského vojenského zařízení ve Sverdlovsku spory antraxu. Zemřely desítky lidí. Oficiální verze zněla, že se nakazili z masa z černého trhu a Sovětský svaz na ní trval dvanáct let. Pravdu přiznal až Jelcin v roce 1992.
V dubnu 1986 vybuchl čtvrtý blok Černobylu. Moskva mlčela. Svět se to dozvěděl proto, že detektory ve švédském Forsmarku zachytily radiaci na pracovnících přicházejících ráno do práce. Ne proto, že se někdo přiznal, ne proto, že se objevil přeběhlík. Lež narazila na měřicí přístroj, který KGB nemohla ovládat.
Tohle je vzorec a stojí za to ho vyslovit nahlas: v Rusku je lež státní doktrína. Ne vlastnost jednotlivých funkcionářů, ne selhání komunikace, ne kulturní zvláštnost.
Lže se o havárii, o válce, o vlastním imperialismu vydávaném za ctnost. A lže se bez rozpaků, protože v tom systému lhaní není prohřešek, je to pracovní postup.
Co o moru jako zbrani víme
Americké CDC ve svých materiálech eviduje jako fakt, že Sovětský svaz v sedmdesátých a osmdesátých letech vyráběl antibioticky rezistentní Yersinia pestis určenou k rozprašování ze vzduchu.
Zpráva ministerstva zahraničí USA o dodržování zbrojních smluv z roku 2025 uvádí americké hodnocení, že Ruská federace udržuje ofenzivní program biologických zbraní v rozporu s Úmluvou o zákazu biologických zbraní, a že sovětský program nebyl zrušen. Rusko to popírá.
Máme výpověď Kena Alibeka, bývalého vysokého představitele sovětského Biopreparatu, který popsal práci na kmenech moru odolných vůči antibiotikům. Podle jeho líčení se pracovalo i na spojení moru s bakteriemi produkujícími toxiny tak, aby podání antibiotik spustilo uvolnění toxinu.
Schopnost navrhovat biologické struktury výpočetně se posouvá rychleji, než schopnost cokoli z toho regulovat. Zároveň klesá cena a kvalifikační práh laboratorní práce.
Marshall Billingslea, bývalý vyslanec USA pro kontrolu zbrojení, připomněl, že mu Alibek mezi laboratořemi v programu jmenoval i Irkutsk. Sám ale dodal, že si nevzpomíná, že by Alibek tvrdil, že rezistentní kmeny vznikaly přímo tam, a že nemá důkaz o dnešním zapojení ústavu.
Tento text proto netvrdí, že Irkutský ústav vyvíjí rezistentní mor. Tvrdí něco jiného: Rusko odmítá sdělit, jaký patogen zabil zaměstnankyni jeho protimorového ústavu.
A platí ještě jedna věc. V únoru 2022 Rusko mezi odůvodněními invaze na Ukrajinu uvedlo údajné tajné americké biolaboratoře, což se doneslo až na půdu Rady bezpečnosti OSN.
Materiálním základem byly ukrajinské laboratoře biologické bezpečnosti spolufinancované americkým programem na snižování hrozeb, tedy programem, jehož smyslem bylo zabezpečit postsovětské sbírky patogenů. Včetně těch, které po sovětském programu v regionu zůstaly. Jako obvykle, Rusové obvinili druhé z toho, co dělají sami. To je zavedená metoda.
Co jsme se o Irkutsku dozvěděli?
Celá odpověď na otázku z mezititulku je: nic. Víme jen to, co nám řekli. Žádné laboratorní výsledky nezveřejnili, patogen nepojmenovali, nikoho nezávislého nikam nepustili.
Jediné, co se o Irkutsku ví mimo oficiální verzi, nepochází z žádné instituce, pochází z toho, že v Irkutsku ještě existuje redakce ochotná napsat o rozbité zkumavce.
Mezinárodní zdravotnické předpisy ukládají hlásit takovou událost do čtyřiadvaceti hodin. Rusko to neudělalo a nestalo se nic. WHO musela o odpověď žádat opakovaně a veřejně, a dostala formulaci, která neříká nic.
Irkutsk je incident staré školy. Máme tu ale nové postupy a rizika. Schopnost navrhovat biologické struktury výpočetně se posouvá rychleji, než schopnost cokoli z toho regulovat. Zároveň klesá cena a kvalifikační práh laboratorní práce.
Přestává proto platit předpoklad, na kterém stojí celý systém zákazu biologických zbraní od roku 1972: že vyrobit účinnou biologickou zbraň je tak drahé a náročné, že to zvládne jen stát. A stát se dá odstrašit a přistihnout.
Vzniká tu zjevná asymetrie. Kdo umí navrhnout patogen, umí navrhnout i ochranu proti němu. Útočník může svoji skupinu ochránit a proočkovat roky předem, v klidu a beze spěchu. Všichni ostatní začínají v den nula, uprostřed epidemie.
Zbraň z umělé inteligence
Představme si dva typy možných budoucích aktérů. Prvním je entita, která osmdesát let lže o každém úniku, která už biologické zbraně vyráběla a o níž americká vláda dnes píše, že v zakázaném programu pokračuje.
Dokud nebude poražena, bude mít stejnou motivaci sestavovat nové patogeny novými nástroji, jakou měla se starými. Nic ji nezastavilo tehdy a není důvod myslet si, že ji něco zastaví teď.
Jeden starý patogen, jedna mrtvá, nic nezjištěno. Jestli takhle dopadla ta jednoduchá zkouška, pak rezistentní plicní mor bude v dějinách příštích dekád jen trapně nedokonalá úvodní epizoda.
Druhým jsou západní oligarchové, kteří mají pořád málo. Lidé, jejichž bohatství dávno překročilo jakýkoli představitelný užitek a kteří přesto nedokážou přestat a přesouvají své vize k čím dál větším fantasmagoriím o osídlování planet zatímco ta jejich právě i jejich nekonečnou hladovostí umírá.
Na hraně udržitelnosti ekosystémů bude pro takovou mysl jen otázkou času, kdy dojde k závěru, že lidí je zkrátka moc a že ohrožují pohodlný život nových všemohoucích vůdců, kteří si docela dobře vystačí s poslušnými AI roboty. Ta myšlenka není nová ani okrajová. Dosud jen neexistoval nástroj, kterým by šla provést.
Děje se to. Kupříkladu společnost Anthropic v tichosti zřídila v oblasti San Francisca fyzickou biologickou laboratoř (tzv. wet lab). Existenci laboratoře firma potvrdila v polovině září 2026 poté, co o ní exkluzivně informovala agentura Reuters.
Laboratoř je součástí rozjíždějícího se programu pro objevování léků pomocí umělé inteligence. O pár dní později Anthropic oznámil, že jeho model Claude pomohl objevit nový enzymatický systém, jehož vlastnosti připomínají mechanismy známé z technologie CRISPR.
Firma sama přitom v minulosti opakovaně varovala před riziky zneužití umělé inteligence v biologii. Teď sama staví laboratoř, kde se z výpočtů stávají reálné molekuly.
A teď si k tomu přičtěme to skóre z Irkutska. Jeden starý patogen, jedna mrtvá, nic nezjištěno. Jestli takhle dopadla ta jednoduchá zkouška, pak rezistentní plicní mor bude v dějinách příštích dekád jen trapně nedokonalá úvodní epizoda.
Proč to nikdo nezastaví
Zbývá otázka, proč nemůže nikdo Rusko donutit ani k odpovědi, natož k něčemu víc. Odpověď neleží v nejmocnějším a nejoranžovějším muži světa, který nakonec vždy skáče jak tahle zaostalá země píská, ale leží tak trochu i u nás doma.
V posledních sněmovních volbách dostaly ANO, SPD a Motoristé dohromady zhruba polovinu hlasů. Polovina země. Lidé je zvolili. Nikdo jim nepřepsal lístky. Ale volili v prostředí, které nevzniklo samo a má majitele, financování a zahraniční spojence.
Je to řetěz a dá se popsat beze zbytku. Moskva produkuje rámce a kanály, které je šíří. Evropské strany ty rámce přebírají, protože jim vyhovují. Nejbohatší muž světa jim k tomu půjčí jednu z největších informačních platforem planety – otevřeně, s podporou AfD před německými volbami a živým vysíláním s její předsedkyní. A místní oligarchické projekty si z toho vezmou, co potřebují doma. Útočí se jen na ty, co chtějí Rusku vzdorovat a být samostatní a svobodní.
Mrtvá laborantka na Sibiři, vlastník sociální sítě a politik s narcistní poruchou, který si nárokuje už osm Nobelových cen, vypadají jako tři oddělené příběhy. Nejsou.
Nikdo v tom řetězu nikoho neovládá. Každý článek dělá, co je v jeho zájmu, a výsledek je přesto jeden: AfD v Německu, Národní sdružení ve Francii, ANO, SPD a Motoristé u nás. Kdyby tyhle strany došly k moci současně, nemusí Rusko Evropskou unii rozvracet zvenčí. Rozvrátí se rozhodnutím vlastních vlád, které přestanou podporovat Ukrajinu, zablokují sankce a jednomyslnost promění v právo veta pro Moskvu.
Proto obojí platí najednou. Voliči rozhodli svobodně a rozhodli přesně tak sebedestruktivně, jak to někdo roky a za velké peníze připravoval. To druhé neruší to první. Dělá to horším.
Moskva má už v každé západní společnosti dost hlasů ochotných převzít její verzi, a dokáže svou pátou kolonu kdykoli zaktivizovat. Žádná sankce, žádná rezoluce, žádná inspekce neprojde, protože uvnitř vždycky někdo zvedne ruku proti.
Zbývá jediná síla, která ten režim zastavuje ne argumentem, ale fyzicky. Ukrajina nebojuje se sousedním státem. Bojuje s nejpravděpodobnějším budoucím katem světa a blíž k vítězství nad ním už nikdy nebudeme.
Dnes je ruský režim oslabený, izolovaný, ekonomicky vyčerpaný a postavený na technologiích, které ještě umíme dohlédnout. Každý rok, o který se to protáhne, je rokem, ve kterém zesílí a ve kterém se mu do rukou dostanou nástroje, jež dnes nemá.
Co se stane, necháme-li ten režim naživu, nevíme. Můžeme jen tušit, že se to vymkne všemu, co lidstvo ze svých dosavadních hrůz zná. Ne proto, že by byl zrůdnější než dřív – zrůdný je stejně – ale proto, že dosud byl limitován tím, co fyzicky dokázal. Ten limit mizí.
Od mrtvé laborantky k Trumpovi
Mrtvá laborantka na Sibiři, vlastník sociální sítě a politik s narcistní poruchou, který si nárokuje už osm Nobelových cen, vypadají jako tři oddělené příběhy. Nejsou. Je to jeden příběh a spojuje ho útok na schopnost odlišit pravdu od lži, kolektivnost od narcismu zabaleného do líbivého marketingu a nakonec bohužel, i život od smrti.
Demokraté neschopní vzdorovat hybridní válce, která dosazuje k diktaturám vzhlížející oligarchy k veslu, neprohrávají jen svobodu a blahobyt své civilizace. Na pozadí současných událostí prohrávají právo na život sám.
Marketingoví politici a oligarchové postupně zaklekávají na všechno, co jim oponuje. Až dostaví režim, který se rodí před našima očima – digitální fašismus vládnoucí světu –, nebude je v jejich patologii nic brzdit. A pak jednou až to bude výhodné nebudou mít problém postavit neviditelný globální koncentrák.
Jen tím ostnatým drátem a plynovou komorou v něm nakonec možná bude jen jeden jediný nádech před vaším domem. Bude to důsledek toho, jaké psychologické typy jsme dekády předtím pustili k moci.