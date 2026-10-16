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Ruský biologický Černobyl se tentokrát nekonal. Příště to už může být fatální

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Dennívýzva
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Osmadvacetiletá ruská laborantka Darja Šipilovová zemřela v noci z 1. na 2. října v nemocnici v Šelechově u Irkutsku. Zdravá, očkovaná žena. Do nemocnice přišla 29. září, za tři dny byla mrtvá. Deset dní poté nikdo na světě neví, co ji zabilo, protože ruský stát to neřekl. To není technický detail. To je celý příběh.
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Zdroj: Život v ruském Irkutsku v klidu pokračuje, mor nemor. Foto: Profimedia
Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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