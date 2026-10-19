Rusko zasypává ukrajinskou energetiku, Belgie zvedá sázku: místo tří stíhaček F-16 pošle do konce roku deset

Oznámení přišlo 16. října 2026 krátce po půlnoci bruselského času, kdy De Wever předstoupil před novináře. Ještě 29. září, po schůzce se Zelenským, se mluvilo o urychleném předání menšího balíku. Nové číslo proto zaskočilo i ty, kdo belgický harmonogram soustavně sledují. Mezi oběma oznámeními uběhlo sedmnáct dní a vysvětlení, co se za tu dobu změnilo, nezaznělo. Časově se nový slib kryje s vlnou ruských úderů na ukrajinskou energetiku.
Kolik civilistů zabily ruské útoky jen za září
Ve dnech kolem bruselského summitu zasáhly ruské rakety a drony energetickou infrastrukturu v devíti ukrajinských regionech. Agentura AP to popisuje jako koordinovaný tlak na rozvodné sítě před začátkem topné sezóny, který se opakuje každý podzim od roku 2022. Údery na energetiku před zimou tak letos přicházejí popáté. Bez elektřiny zůstaly statisíce domácností, jen ve Volyni téměř patnáct tisíc lidí.
OSN za září napočítala 328 zabitých a 2 105 zraněných civilistů. Meziročně jde o nárůst o 85 procent, tedy téměř o dvojnásobek stavu před rokem.
Zelenskyj při jednání s De Weverem 15. října zmínil zásahy energetických objektů ve dvou regionech. Dodal, že F-16 už teď „významně pomáhají“ proti proudovým verzím dronů Šáhid. Každý úder, který obranou projde, znamená pro tisíce lidí výpadek proudu, tepla nebo vody. Protivzdušná obrana přitom zvládá obrovský objem práce: v září zničila přes 4 700 vzdušných cílů a 1 935 z nich byly drony Šáhid-238, tedy zhruba dvě pětiny.
304 střetů za den a fronta, která se hýbe po stovkách metrů
Ukrajinský generální štáb hlásil 16. října 304 bojových střetů během jediného dne, o 44 víc než den předtím. Nejtvrdší nápor míří na Pokrovsk, kde Rusové za den zaútočili šedesátkrát. Těžké boje neutichají ani u Kostiantynivky a Huljajpole.
Na mapě bojů jsou přitom prázdná místa. Na kramatorském a dniprovském směru Rusové 15. října neútočili vůbec a den nato bylo klidno na oleksandrivském úseku. AP píše, že obě armády jsou z velké části zablokované na dlouhé frontě.
Počet střetů tak vypovídá hlavně o tom, kolik munice, techniky a vojáků Rusko vynakládá, o postupu skoro nic. Doložený rozhodující průlom chybí. Fronta se místy posune o stovky metrů, jinde o několik kilometrů, a pak se znovu zastaví.
Belgické stíhačky mají termín: ze služby odejdou do konce roku 2028
Belgie a Ukrajina podepsaly v květnu 2024 bezpečnostní dohodu, podle které má Kyjev do roku 2028 dostat celkem 30 letounů F-16. Jejich součástí je i munice, náhradní díly a podpora údržby. Termín odpovídá plánu belgického letectva, které přechází na F-35 a své F-16 má ve stejném roce vyřadit z operační služby.
Deset strojů slíbených do konce roku je třetina celého závazku. Belgie k tomu dodává servis: v září 2026 Ukrajinci veřejně děkovali za opravy a náhradní díly, bez kterých by nevzlétly ani F-16, které už mají.
Od ostatních dárců má Ukrajina přislíbeno nebo převzato 49 letounů. Nizozemsko dokončilo dar 24 strojů a Dánsko jich předalo 19. Šest dalších přidává Norsko. Ani tento součet nelze číst jako počet strojů ve vzduchu, protože kolik F-16 je v danou chvíli bojeschopných, Kyjev z bezpečnostních důvodů nezveřejňuje.
Lovci proudových dronů Šáhid, na které konvenční systémy stačí hůř
Nejde primárně o nástroj, který by otočil pozemní válku. F-16 posilují protivzdušnou obranu. Ukrajinské ministerstvo obrany opakovaně uvádí, že se stíhačky osvědčily právě proti proudovým dronům, které konvenční systémy protivzdušné obrany zachytávají obtížněji. S každým dalším letounem roste prostor, který Ukrajina dokáže bránit.
Deset letadel celou zemi neochrání. Jejich nasazení bude výběrové a zaměří se na prioritní uzly, tedy velká města, energetická centra a průmyslové oblasti. Rusko před letošní zimou soustavně ničí rozvodné sítě, a ochrana právě těchto uzlů proto může statisícům lidí zachovat teplo a světlo.
Kolem samotných letadel vzniká rozsáhlejší systém. Koalice pro letecké schopnosti (AFCC) popisuje program F-16 jako přestavbu celého ukrajinského letectva, od výcviku pilotů a techniků přes simulátory až po systémy údržby. Česko do tohoto rámce přispívá výcvikem pilotů na letounech L-39 a na trenažérech české výroby, což po jednání se Zelenským v květnu 2025 potvrdil premiér Fiala. V únoru 2026 navíc Praha poslala na Ukrajinu 55 generátorů. Šlo o dosud největší státní dodávku tohoto typu a byla odpovědí na škody na energetické infrastruktuře.