Rusko ve světovém hokeji nemá zástupce, přesto může slavit. Nový prezident IIHF je pro Moskvu vysněný kandidát

Na Tenerife bylo 2. října 2026 odpoledne. Delegáti národních svazů hlasovali elektronicky už podruhé a výsledek se ukázal až po vyřazení třetího kandidáta. Franz Reindl získal 60 hlasů, Petr Bříza 57. Světový hokej tak vede Němec, kterého Rusko dlouhodobě považuje za vstřícného partnera. Generální ředitel ruské federace Dmitrij Kurbatov během dvou dnů prohlásil, že je Rusko s volbou „absolutně spokojeno“. V nové Radě IIHF přitom nesedí jediný Rus a ruské týmy zůstávají mimo všechny hlavní šampionáty sezony 2026/27. Moskva tedy neslaví návrat na led. Slaví změnu klimatu v místnosti, kde se o tom návratu bude rozhodovat.
Tři hlasy na Tenerife
Reindl je patnáctým prezidentem Mezinárodní hokejové federace. Bývalý německý reprezentant má bronz z olympiády v Innsbrucku 1976, později vedl Německý hokejový svaz a od roku 2016 sedí v Radě IIHF. Podle oficiální zprávy IIHF je prvním Němcem v čele federace od Günthera Sabetzkiho, který ji řídil v letech 1975 až 1994. Nahrazuje Francouze Luca Tardifa, jenž na jaře oznámil, že znovu kandidovat nebude.
Cesta k vítězství nebyla přímočará. V prvním kole vedl Bříza se 48 hlasy, Reindl měl 36 a Kyrgyzstánec Ajvaz Omorkanov 33. Pravidla IIHF vyžadují prostou většinu odevzdaných hlasů, a když ji nikdo nezíská, vypadává kandidát s nejnižším ziskem. Ve druhém kole si Reindl polepšil o 24 hlasů, Bříza jen o devět. Přesné rozdělení Omorkanovových voličů federace nezveřejnila, z čísel je ale zřejmé, že se jejich většina přelila k Němci.
Hlasují zástupci členských asociací, kterých má IIHF 84. Každý plnoprávný člen, který plní své povinnosti vůči federaci, má jeden hlas, svazy, jejichž mužský nebo ženský národní tým odehrál tři po sobě jdoucí mistrovství světa, mají dva. Stávající Rada nehlasuje. Tak to stojí ve volebních dokumentech IIHF. Při takové aritmetice váží hlas malého asijského svazu stejně jako hlas Finska nebo Švédska. A v těsné volbě rozhoduje právě ona.
Reindlův mandát běží do října 2030. Pokrývá tedy celou cestu k příští zimní olympiádě.
Proč Moskva slaví
Ruské sympatie k Reindlovi nevznikly letos. Už v roce 2021, kdy se o prezidentský post ucházel poprvé, psala agentura RBK s odkazem na dva zdroje blízké ruské federaci, že mu Rusko dá hlas. Připomínala přitom jeho starší výroky o „velké sympatii“ k Rusku i k jeho hokejovým lídrům Vladislavu Treťjakovi a Romanu Rotenbergovi. Ruská média v říjnu 2026 tyto citace vytáhla znovu a připomněla i Reindlovy vazby na okruh bývalého prezidenta IIHF Reného Fasela, který měl s Moskvou nadstandardní vztahy.
Po volbě se ozvali všichni podstatní. Treťjak podle agentury TASS gratuloval a označil Reindla za zasloužilého člověka, který o vedení federace dlouho usiloval. Kurbatov v rozhovoru pro Match TV, který citoval server Čempionat, řekl, že se ruská strana po vyřazení Omorkanova přiklonila k Reindlovi. Oceňuje prý jeho důraz na pravidla a nečeká privilegia, jen férové posuzování.
Rotenberg zašel dál už v červnu. Podle TASS tvrdil, že Reindl i ostatní kandidáti „udělají všechno možné“, aby Rusko vrátili, protože jeho absence poškozuje mezinárodní hokej i příjmy IIHF. Šlo o přání, ne o doložený slib. Volební pravidla IIHF ostatně kandidátům výslovně zakazují dávat závazky, které by omezovaly jejich rozhodování po zvolení.
Jiný obrázek nabídl finský funkcionář Heikki Hietanen. Pro televizi Yle dva dny před volbou řekl, že Reindl má širší podporu „na východě“ a že se Rusko snaží volby ovlivnit. Zároveň ale upozornil, že žádný z hlavních kandidátů veřejně nepodporoval okamžitý návrat Ruska a že Reindl v Radě hlasoval proti němu.
Podle nás právě tady leží jádro ruské radosti. Reindl není pro Moskvu vstupenkou zpět. Jeho vedení pro ni ale představuje přijatelnější prostředí k vyjednávání než dosavadní kurz. Kurbatovův důraz na „pravidla“ dává smysl: ruská strana nesází na gesto, ale na proces, v němž by se zákaz postupně rozpouštěl turnaj po turnaji.
Rada bez Rusa, ale s Bělorusem
Prezident IIHF není samovládce. Klíčová rozhodnutí o účasti zemí v soutěžích přijímá Rada a v té nové pro období 2026 až 2030 ruský zástupce chybí. Kromě Reindla v ní zasedají členové z USA, Koreje, Slovenska, Finska, Lotyšska, Švédska, Polska, Běloruska, Bulharska, Turecka, Nového Zélandu, Maďarska a Kyrgyzstánu.
Česko si udrželo silnou pozici. Bříza sice prezidentský souboj prohrál, ale byl znovu zvolen prvním viceprezidentem, tedy druhým nejvýše postaveným mužem federace. Kanada naopak ve vedení viditelný post nezískala.
Politicky nejcitlivějším jménem je Bělorus Sergej Gončarov. Bělorusko, jehož týmy jsou od roku 2022 vyřazeny společně s ruskými, tak má v Radě hlas, zatímco Rusko ne. Spojenec Moskvy uvnitř vedení je detail, který ruská média zatím příliš nezdůrazňují.
Proti tomu stojí blok zemí, které k Rusku zaujímají nejtvrdší postoj: Finsko, Lotyšsko, Švédsko, Polsko a přes Břízu i Česko. V takovém složení nemá Reindl jistou většinu pro žádnou výraznou změnu kurzu. Může ovlivnit tón debaty, pořadí bodů a způsob posuzování. Sám ale rozhodnutí neprosadí.
Co skutečně platí na ledě
IIHF vyřadila ruské a běloruské týmy 28. února 2022, čtyři dny po začátku invaze na Ukrajinu, ze všech soutěží ve všech věkových kategoriích „až do odvolání“. Federace argumentovala bezpečností šampionátů, hráčů, funkcionářů a fanoušků a zmínila i porušení olympijského příměří ruskou vládou.
Plošný zákaz začal letos praskat. Disciplinární komise na konci května zrušila rozhodnutí pro sezonu 2026/27, ale návrat Ruska tím automaticky neschválila. Věc vrátila Radě s pokynem posoudit každou soutěž zvlášť podle bezpečnosti, provozní proveditelnosti a sportovní integrity.
Rada pak 30. července rozhodla jasně:
|Soutěž
|Stav ruské účasti
|MS mužů 2027
|vyloučeno
|MS juniorů do 20 let 2027
|vyloučeno
|šampionáty do 18 let 2026/27
|vyloučeno
|MS žen 2027
|Rada rozhodne v listopadu 2026
|mládež do 18 let 2027/28
|IIHF zvažuje návrat, pokud klesnou bezpečnostní rizika
|olympiáda 2030
|bez stanoveného data rozhodnutí
Všechna tato rozhodnutí padla ještě za Tardifa a Reindlovým zvolením se nemění. První skutečný test nového vedení tak přijde v listopadu s ženským mistrovstvím. Dá se čekat, že právě tam bude ruská strana zkoušet, jak pružný je nový přístup „turnaj po turnaji“.
Hokej přitom v izolaci Ruska není osamocený. FIFA a UEFA vyřadily ruské kluby i reprezentace ve stejný den jako IIHF a rovněž až do odvolání. Mezinárodní olympijský výbor doporučuje připouštět jen individuální neutrální sportovce za přísných podmínek: bez týmů, vlajek a hymen, bez vazeb na armádu a bez veřejné podpory války. Pro kolektivní sport, jako je hokej, je tahle cesta prakticky neprůchodná.
Co to znamená pro Česko
Pro fanoušky české mužské reprezentace se v nejbližší sezoně nemění nic. Na mistrovství světa 2027 Rusko nebude.
Postoj českého svazu je jednoznačný. Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik pro Sport.cz koncem května řekl, že návrat Ruska nepřichází v úvahu, dokud vede válku proti Ukrajině. U Běloruska byl smířlivější: mladíkům prý Česko nemůže bránit v cestě na šampionát, chce ale po dohodě s ostatními účastníky uplatnit morální hledisko. Citlivějším místem než seniorský hokej tak mohou být mládežnické turnaje.
Delší horizont je otevřený. Debata o sezoně 2027/28 a o olympijském cyklu poběží pod Reindlovým vedením a Bříza u ní bude sedět jako jeho nejbližší zástupce. Muž, kterého Reindl porazil o tři hlasy, bude zároveň jednou z nejsilnějších brzd ruského návratu.
Na Tenerife se nerozhodlo, kdy se ruský dres vrátí na mistrovství světa. Rozhodlo se, kdo bude u stolu předsedat, až se o tom začne vážně jednat. Moskva v tom vidí svou šanci, ale hlasy k ní zatím nemá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka