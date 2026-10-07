Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Rusko ve světovém hokeji nemá zástupce, přesto může slavit. Nový prezident IIHF je pro Moskvu vysněný kandidát

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Franz Reindl vyhrál volbu prezidenta IIHF o tři hlasy nad Petrem Břízou. Moskva jásá, přestože ruský zákaz na MS 2027 dál platí.
Rusko ve světovém hokeji nemá zástupce, přesto může slavit. Nový prezident IIHF je pro Moskvu vysněný kandidát

Rusko ve světovém hokeji nemá zástupce, přesto může slavit. Nový prezident IIHF je pro Moskvu vysněný kandidát

Zdroj: Sandro Halank/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.10.2026 04:43

Reklama
Další články z SportyŽivě
Promotér prozradil, kolik Joshua obětoval za zápas s Furym doma. Částka překvapila i americká média
Promotér prozradil, kolik Joshua obětoval za zápas s Furym doma. Částka překvapila i americká média
Karabec se zranil v dresu národního týmu a Sparta teď platí účet. Kapitán může chybět až do zimní přestávky
Karabec se zranil v dresu národního týmu a Sparta teď platí účet. Kapitán může chybět až do zimní přestávky

Adam Karabec si v zápase s Anglií poranil kotník. Sparta tak podle informací Sport.cz přijde o kapitána...

Medveděv trefil diváka míčkem a byl okamžitě vyloučen. Djokovič se po zápase obrátil na Rusa se vzkazem
Medveděv trefil diváka míčkem a byl okamžitě vyloučen. Djokovič se po zápase obrátil na Rusa se vzkazem

Daniil Medveděv v semifinále v Pekingu odpálil po ztraceném míči míček do hlediště a trefil diváka do oka....

Francouzský pár sjížděl patagonský vrchol, když se uvolnila sněhová deska. Lyžařku našli pod sněhem už mrtvou
Francouzský pár sjížděl patagonský vrchol, když se uvolnila sněhová deska. Lyžařku našli pod sněhem už mrtvou

Profesionální lyžařka Juliette Willmann zemřela na Cerro Crestón u El Chalténu. Sněhová deska ji strhla 400...

Lehečka vedl v prvním setu 3:1 i v tiebreaku, pak ztratil pět bodů v řadě. Alcaraz ho ve finále Tokia zlomil
Lehečka vedl v prvním setu 3:1 i v tiebreaku, pak ztratil pět bodů v řadě. Alcaraz ho ve finále Tokia zlomil

Jiří Lehečka byl ve finále v Tokiu tři míče od zisku prvního setu proti Carlosi Alcarazovi. Španěl pak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.