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Rusko testuje NATO pod prahem války. Když se řeší článek 5, odstrašení nevyšlo

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Dennívýzva
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Česko sice není na východní hranici NATO, ale z aliančních plánů už vypadlo staré dělení na týl a bojovou zónu. Přes české území by v krizi jely spojenecké posily na Slovensko, do Polska a Pobaltí a opatření, která k tomu NATO může spustit ještě v míru, by vázala většinu české armády. „Česko sice není nikde
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profimedia-1114979776

Zdroj: Ministr obrany Jaromír Zůna a premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci před odletem na summit NATO do Ankary. Foto: Petr Topič / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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