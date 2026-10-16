Rusko táhne přes Bělorusko vojenské spojení k hranicím NATO. Centrum celé sítě podle běloruských exulantů leží v Rusku

Jde o zabezpečenou radioreléovou síť běloruského ministerstva obrany. Kdyby sloužila běloruské armádě k velení doma, vedly by její trasy z Minsku do oblastních center. Podle zprávy ale začínají u ruské hranice a míří k západní a jižní hranici Běloruska, tedy k členským státům NATO a k Ukrajině.
Trasa z Homelu do Brestu kopíruje silnici M-10 přes celý jih země
Technicky jde podle prezentace z Varšavy o pevnou páteřní linku typu bod-bod. Signál přenášejí směrové antény namontované na věžích mobilního operátora MTS. Vojenské spojení tak stojí na civilní telekomunikační infrastruktuře.
Řídicí centrum celé sítě podle BELPOL vůbec neleží v Bělorusku, nachází se v Rusku. Síť, kterou řídí cizí stát a jejíž trasy vedou z jeho hranice k hranicím sousedů, slouží řízení ruských operací přes běloruské území. Na ochranu suverénního Běloruska se nehodí.
Zpráva konkrétně popisuje jedinou trasu. Vede podél silnice M-10 z Homelu na východě až do Brestu na západě a protíná prakticky celou jižní část Běloruska. Kolik dalších tras síť má a jak daleko je její stavba, z dostupných informací nevyplývá.
V dopravním řídicím centru běloruské železnice jsou trvale vojáci
Radioreléová síť navazuje na proměnu, kterou BELPOL a železničáři sledují delší dobu. Běloruská železnice se militarizuje. Vojáci mají stálé místo v dopravním řídicím centru v Minsku, takže armáda má přímý přístup k řízení provozu. K tomu se aktivují záložní velitelská centra. Vojenské vlaky se navíc vykládají na nově zřízených uzavřených místech, nikoli na veřejných nádražích.
Rusko už Bělorusko využilo i k řízení útoků. Ve druhé polovině roku 2025 tam rozmístilo síť retranslátorů, přes kterou navádělo útočné drony Šáhid na sever Ukrajiny. Ukrajina kvůli tomu mimo jiné v únoru 2026 uvalila sankce na Lukašenka a ministr Fedorov později oznámil, že tato síť byla odstraněna.
Retranslátory obsluhovaly jeden typ zbraně. Radioreléová síť je určená pro velení a spojení celých jednotek a stojí na pevné páteři, takže je trvalejší a odolnější.
Proč se ruské spojení přes Bělorusko týká i Česka
NATO na svých oficiálních stránkách o Bělorusku píše, že umožňuje ruskou agresi, protože Rusku poskytuje své území a infrastrukturu. Analytici z Chatham House pro tento vývoj používají slovo desuverenizace: Lukašenko podle nich vyměňuje nezávislost země za udržení osobní moci. Síť s centrem v Rusku, postavená na běloruských věžích, oba popisy přesně naplňuje.
Česká obranná strategie uvádí, že pravděpodobnost vojenského napadení některého státu NATO je nejvyšší od konce studené války. Bezpečnostní strategie klade důraz na obranyschopnost východního křídla Aliance. Česko by při jeho obraně mělo hrát významnou tranzitní roli, takže každá změna na hranici NATO s Běloruskem se ho týká přímo.
České ministerstvo zahraničí má pro Bělorusko stále vydané cestovní varování. Výslovně v něm zmiňuje „vojenskou invazi Ruské federace a Běloruska na Ukrajinu“.
Tři kroky, které po Západě chtějí autoři varšavské zprávy
Rozkaz k útoku ani jeho termín se z mapy sítě vyčíst nedá. Doložená je příprava: Rusko si v Bělorusku staví velitelsko-spojovací infrastrukturu, jejíž trasy vedou ven ze země k hranicím NATO a Ukrajiny. Celý obraz zatím stojí na zjištěních dvou opozičních organizací. Nezávislé potvrzení tras ani umístění centra v dostupných informacích chybí.
BELPOL a Komunita železničářů Běloruska navrhují nejdřív rozšířit sankce na běloruský obranný průmysl a na podniky, které plní ruské vojenské zakázky. Druhé doporučení míří na dodávky komponentů pro komunikační systémy, signální zpravodajství a elektronický boj. S popsanou sítí souvisí nejpříměji, protože právě z takových součástek se staví. Třetí krok se týká samotné Aliance: pokračovat v posilování odstrašení a obrany východního křídla NATO.