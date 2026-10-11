Rusko staví brigádu ze zajatých Ukrajinců. Souhlas přichází po mučení, útěk domů končí vyšetřováním pro velezradu

Pavlo Olejnik byl důstojníkem ukrajinské armády, dokud nepadl do ruského zajetí. Nabídku vstoupit do ruské jednotky dostal čtyřikrát a pokaždé po výslechu. Když nakonec přikývl, vyfasoval uniformu a zbraň a musel absolvovat politické přednášky v místnostech bez oken. Na frontu ho poslali 9. března 2025 k Andrijivce v Doněcké oblasti a hned při tomto prvním nasazení přeběhl zpátky na ukrajinskou stranu. Jeho výpověď zaznamenala Deutsche Welle a doplnil ji jeho advokát. Je to nejpodrobnější veřejně dostupný popis toho, jak Rusko tyto útvary skládá.
Jak se ze zajatce stane „dobrovolník“ s ruskou zbraní v ruce
Olejnik popsal i to, co nabídkám předcházelo: bití, elektrický proud a psychický nátlak. Po souhlasu přišla fáze, které se říká „prošívání“. Zahrnovala přednášky, promítání fotografií a videí a následné přezkoušení, co si z nich dotyčný zapamatoval. Další bývalí zajatci, se kterými mluvila Deutsche Welle, popisují triky mířené na lidi vyčerpané silovými výslechy. Podle jednoho z nich se ruská strana snaží budoucí spolubojovníky hlavně přemluvit, protože jim nakonec musí svěřit zbraň.
Moskva o těchto mužích důsledně mluví jako o dobrovolnících. Periodická zpráva Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) za období od prosince 2025 do května 2026 přitom zaznamenává téměř plošné zprávy o mučení ukrajinských zajatců v ruských rukou. Souhlas získaný v takovém prostředí nemá váhu svobodného rozhodnutí a slovo „dobrovolník“ v ruských oznámeních nemá oporu ve faktech.
Ženevské úmluvy považují nucení válečného zajatce ke službě v armádě nepřítele za závažné porušení. Mezinárodní výbor Červeného kříže ho výslovně řadí mezi nejtěžší prohřešky proti mezinárodnímu humanitárnímu právu. Výjimkou by bylo jen rozhodnutí učiněné bez jakéhokoli nátlaku a to se v ruském zajetí prokazuje mimořádně těžko.
Přes třicet dohledaných jmen a jeden potvrzený padlý u Krasnohorivky
Nejlépe zmapovaný útvar nese jméno kozáckého hetmana Maxima Krivonose. Ukrajinská veřejnoprávní stanice Suspilne v něm dohledala přes třicet konkrétních lidí, což je zatím jediný ověřitelný vzorek toho, kdo v podobných jednotkách slouží. Většinou jde o vojáky ukrajinské armády zajaté v letech 2023 a 2024. Menší část tvoří dezertéři a přeběhlíci z přesvědčení.
Ruský Dobrovolčeský korpus v srpnu 2026 oznámil, že prapor Krivonose spojil s dalšími menšími útvary do Ukrajinské dobrovolnické brigády speciálního určení. Kromě krivonosovců do ní mají patřit prapor Oleksije Beresta, oddíly Alexandra Matrosova a Martyna Puškara a Slobodský oddíl Vojina Selifontova. Zprávu zveřejnil web samotného korpusu, tedy jedna ze stran války, ne nezávislý zdroj. Expert citovaný Deutsche Welle upozorňuje, že název brigáda nemusí odpovídat skutečnému počtu lidí. U praporu Krivonose se ve zdrojích objevují desítky až nižší stovky mužů, což je na brigádu řádově málo.
Kolik těchto mužů padlo, se z veřejných zdrojů zjistit nedá. Rusko ověřitelné statistiky nezveřejňuje a mezinárodní organizace pro tyto jednotky data nevedou. Suspilne ovšem prapor Krivonose spojuje se Serebrjanským lesem a s avdijivským a pokrovským směrem, tedy s aktivními úseky fronty. Nejméně jeden jeho člen, Vladyslav Krykun, zahynul při útoku u Krasnohorivky.
Kremlu jde hlavně o obraz, který zrcadlí Ruský dobrovolnický korpus
Jednotka o desítkách až nižších stovkách mužů průběh války nezmění, když obě strany nasazují statisíce vojáků. Její hodnota leží v propagandě. Na straně Kyjeva bojují Ruský dobrovolnický korpus a Legie Svoboda Ruska, složené z ruských občanů a přeběhlíků, a Moskva je dlouhodobě označuje za zrádce. S Dobrovolčeským korpusem, který ohlásil ukrajinskou brigádu, nemají nic společného, přestože název zní podobně. Brigáda Ukrajinců v ruských službách dává Kremlu možnost vyprávět zrcadlový příběh: přebíhají i Ukrajinci.
Nabízí se srovnání s vlasovskými jednotkami za druhé světové války, kdy sovětští zajatci vstupovali do německých služeb. Jejich propagandistický efekt převyšoval bojovou hodnotu a mnozí z nich hledali hlavně únik před hladověním a krutým zacházením. Německé velení jim navíc příliš nedůvěřovalo. Ani tehdy, ani dnes neobstojí zajatec v cizí uniformě jako voják. Ukáže se ovšem před kamerou.
Olejnik utekl k vlastním. Od června 2025 ho vyšetřují pro velezradu
Útěk Olejnikovi svobodu nepřinesl. Od června 2025 proti němu vede Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) předběžné vyšetřování pro možnou velezradu. Je držen v režimu ruského válečného zajatce a formální obvinění mu podle advokáta zatím doručeno nebylo.
Jeho případ není ojedinělý. SBU už v prosinci 2024 oznámila podezření z velezrady u jednoho člena praporu Krivonose a u dalších identifikovaných mužů Suspilne píše o otevřených řízeních. Každý případ se posuzuje zvlášť. Rozhoduje míra nátlaku, okolnosti vstupu a to, zda dotyčný bojoval proti ukrajinským silám.
Mezinárodní výbor Červeného kříže připomíná, že zajatce lze stíhat za válečné zločiny, nikoli za zákonné bojové jednání. Kdo se z těchto útvarů vrátí, čelí na Ukrajině stíhání za velezradu už dnes. Pokud by se prokázala jeho účast na mučení nebo popravách, mohlo by později přibýt i obvinění z konkrétního válečného zločinu.