Rusko se na juniorské mistrovství světa do Kanady nepodívá. Rozhodnutí přišlo krátce před turnajem

Rusko se na juniorské mistrovství světa do Kanady nepodívá. Rozhodnutí přišlo krátce před turnajemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rusko se na juniorské mistrovství světa do Kanady nepodívá. Rozhodnutí přišlo krátce před turnajemZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 16.11.2026 06:20
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