Rusko proti dronům oprášilo trik z bitvy o Británii. Moskevská rafinerie by potřebovala nejméně deset balonových bariér

Reportáž Alexandra Rogatkina odvysílala stanice Rossija 1 v pořadu Věsti neděli 4. října 2026. Firma NPP Spec-radio v ní vypustila dva balony do výšky zhruba sta metrů a napjala mezi nimi nosné lano. Z lana visely dolů kevlarové šňůry, kterým konstruktéři říkají „fartuk“, česky zástěra. Testovací dron do závěsu vletěl a zůstal v něm viset.
Ruská protivzdušná obrana má slabé místo pod hranicí 150 metrů
Podle agentury Reuters se počet ukrajinských útoků na ruské rafinerie od začátku roku 2026 zdvojnásobil. V červnu musela po zásahu zastavit provoz i rafinerie v Moskvě. Zprávy Reuters z května popisují odstávky v centrálním Rusku, které se dotkly kapacity přes 83 milionů tun ročně. To je zhruba čtvrtina všeho, co ruské rafinerie dokážou zpracovat, takže škody se dávno netýkají jednotlivých závodů.
Ruské zdroje samy přiznávají, že standardní systémy protivzdušné obrany pracují efektivně zhruba od výšky 150 metrů. Levné ukrajinské drony často létají níž, jsou malé a pomalé, radar je zachytí jen obtížně a útočí ve velkém počtu. Střílet na každý z nich raketu za miliony korun nedává ekonomicky smysl. Bariéra zavěšená ve výšce kolem sta metrů tak míří přesně do pásma, které klasická protivzdušná obrana nepokrývá.
Elektronický boj díru také nezacelí. Rušičky typu Dvina-100M uvádějí dosah 1,5 až 2 kilometry a k účinnosti potřebují vhodné podmínky i napojení na systém detekce.
Kevlarovou síť zkoušeli Rusové už v devadesátých letech
Zábranné balony patří k nejstarším prostředkům protivzdušné obrany. Za bitvy o Británii v roce 1940 mělo britské RAF Balloon Command ve službě přes 1 400 balonů rozmístěných kolem měst a továren. Bombardéry sestřelovaly jen výjimečně. Jejich hlavní přínos spočíval v tom, že nutily útočníky stoupat do výšek, kde je snáz zasáhla protiletadlová palba a kde klesala přesnost bombardování.
V Rusku běžel v letech 1994 až 2001 projekt Breděň. Dva sedmnáctimetrové aerostaty v něm nesly kevlarovou síť o rozměrech 100 × 50 metrů a v posledním roce projektu prošla sestava zkouškou s imitátorem střely. K nasazení nikdy nedošlo.
Myšlenka se vrátila v dubnu 2025, kdy vyšel ruský užitný vzor protidronového zařízení s aerostatem a volně visícími kevlarovými nitěmi. Ty se mají namotat na osu vrtule. Autoři v dokumentu výslovně píšou o „relativně jednoduchém a levném“ řešení.
Kolik bariér by potřebovala jediná moskevská rafinerie?
Kevlarová zástěra působí dvěma způsoby. Šňůry se namotají na vrtuli dronu a stroj zachytí nebo poškodí. Bariéra zároveň slouží jako překážka, kvůli které musí útočník změnit trasu nebo vystoupat výš, kde ho snáz zachytí radary a další obranné systémy. Jde tedy o stejný efekt, jaký měly britské balony v roce 1940.
Podle Ruslana Maximova z NPP Spec-radio by rafinerie v moskevské Kapotni potřebovala nejméně deset takových bariér, které výrobce označuje jako aerostatické komplexy. Pokud každá odpovídá dvojici předvedené v reportáži, znamená to minimálně dvacet balonů nad jedním areálem. Každá bariéra navíc kryje jen vybraný sektor obvodu a provoz komplikuje vítr, počasí i nutná údržba. Při dvojnásobném počtu útoků a odstávkách na čtvrtině kapacity je to obrana, kterou nelze rychle rozšířit na celou síť rafinerií.
Ani připravenost k výrobě není jistá. Tvrzení, že systém je připraven k sériové výrobě, se objevuje v sekundárních přepisech reportáže, samotné vysílání Věstí ho ale jednoznačně nepotvrzuje. Ukrajinská strana má navíc k dispozici řadu protitahů: může bariéru obletět, zaútočit z více směrů najednou, přiletět shora nebo nejprve zničit kotvení a obsluhu. Proti jakékoli bodové obraně zůstává nejúčinnější zahlcení velkým počtem dronů. Balonová bariéra proto obstojí jen jako jedna z vrstev obrany.
NATO chce za pět let utratit na obranu proti dronům přes bilion
Na vrstvenou obranu sází i Západ. NATO v roce 2026 oznámilo, že do protidronových schopností během pěti let investuje přes bilion korun. Alianční iniciativa vrstvené protidronové obrany klade důraz na levné, škálovatelné a vzájemně propojené senzory a efektory, protože problém dronů podle ní žádná samostatná technologie nevyřeší.
Česká armáda postupuje stejně. Cvičení Drone Shield 2026 dospělo k závěru, že účinná obrana stojí na propojení odhalení, sledování, vyhodnocení a reakce. Ministerstvo obrany buduje síť senzorů pro ochranu důležitých objektů a zkouší, jak při ochraně kritické infrastruktury spolupracuje armáda s policií a hasiči.