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Rusko plánuje „supervěznici“ pro 20 000 lidí na okupovaném Chersonsku. Chce trestat proukrajinsky smýšlející

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Ruský federální program počítá se sítí sedmi nových vězeňských komplexů o celkové kapacitě přes 20 000 míst. Jeden z nich má vyrůst na okupovaném Chersonsku.
Kreml v Moskvě

Kreml v Moskvě

Zdroj: Uživatel Quistnix / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 01:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

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