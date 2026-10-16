Rusko oslabilo jih kvůli Pokrovsku a teď za to platí. Ukrajinci se u Novopavlivky probili až 10 km hluboko

Nejpodrobnější rozbor bojů jižně od Novopavlivky sepsal Konstantin Mašovec. Některé titulky ho představují jako ruského analytika, veřejně dostupné zdroje ho ale vedou jako ukrajinského vojenského pozorovatele, který publikuje na Facebooku a na telegramovém kanálu. Jeho texty jmenují konkrétní ruské útvary, tedy 90. tankovou divizi, 29. a 36. armádu, a sledují, kde přesně na sebe navazují ruská seskupení „Centr“ a „Vostok“. Varovný tón se podle dostupných rozborů přenesl i do ruských vojenských kanálů, kde nervozita z jižního křídla v posledních týdnech roste. Věta „Zemi bereme pomalu, ale vracíme rychle“, která celou situaci provází, nemá v dostupných textech jasně uvedeného autora.
Proč se boj točí kolem obce Komar na řece Mokri Jaly
Mašovcův rozbor z poloviny července 2026 popisuje postup na třech osách současně. První vede podél silnice z Novopavlivky do Dačného, druhá prochází prostorem Novochatske a Piddubne, třetí směřuje k Malijivce. Celé dění se odehrává na pomezí Doněcké, Dněpropetrovské a Záporožské oblasti. Místy se ukrajinské jednotky dostaly devět až deset kilometrů hluboko, a to na frontě, kde se jinak měsíce bojuje o jednotlivá stromořadí.
Plocha získaného území ale vypovídá méně než směr postupu. Obec Komar a osady na západním břehu Mokrych Jal hlídají přístup k silnici ze Záporoží do Doněcka. Kdo je ovládá, ohrožuje týl ruských jednotek, které bojují severněji.
Komar se proto v otevřených analýzách opakovaně objevuje jako uzel celé jižní sestavy.
Kvůli Pokrovsku mohla jih opustit část 90. tankové divize
Ruskou obranu na novopavlivském směru drží šev mezi seskupeními „Centr“ a „Vostok“. Rozbor Unit Observer z konce května 2026 upozornil, že tu operuje 29. armáda se slabšími liniemi. Podle téhož rozboru mohly být části 90. gardové tankové divize přesunuty k Pokrovsku, který ruské velení považuje za prioritní. Celá úvaha o oslabeném křídle tak stojí na přesunu, který zdroj uvádí jen jako možnost.
Ukrajina na tenhle úsek nasadila drobné protiútoky s podporou dronů a míří jimi na řídce obsazená místa. Ukrajinské ministerstvo obrany k 22. červnu 2026 hlásilo přes 800 tisíc ověřených zásahů drony od začátku roku. Číslo ovšem platí pro celou frontu a za půl roku, takže z něj nejde vyčíst, kolik zásahů připadlo právě na novopavlivský směr.
V létě 2023 vypadal ukrajinský pokus o průlom jinak. Šlo o velkou mechanizovanou ofenzivu proti hlubokým obranným pásmům a minovým polím. Britský institut RUSI jako příčiny neúspěchu popsal zpožděné dodávky, rozptýlení sil na více os a nedokončený původní plán. Americká CSIS tehdy spočítala průměrný postup na 90 metrů denně. S letošními devíti až deseti kilometry se to číslo srovnat nedá, protože dostupné rozbory neuvádějí, za jak dlouhou dobu Ukrajinci tuto hloubku získali.
Třináct útoků denně může Rusku zpomalit postup na Pokrovsk
Podle ukrajinského ministerstva obrany proběhlo v květnu 2026 na celé frontě přes 7 000 bojových střetů. Nejžhavější zůstával pokrovský směr se 70 útoky denně, kdežto novopavlivský jich hlásil kolem 13, tedy necelou pětinu. Malý počet útoků přitom váhu úseku nesnižuje, protože každý ukrajinský zisk na jihu staví ruské velení před volbu, jestli držet šev, nebo dál tlačit na Pokrovsk.
Zisky na tomto úseku vznikají za cenu týdnů těžkých bojů. Ztratit se ale mohou během několika dnů, stačí problém na křídle, přerušené zásobování nebo odvelení posil jinam. Deset kilometrů hloubky proto zatím nic nezaručuje.
Samotný novopavlivský úsek válku nerozhodne. Pokud ale Rusko bude muset stáhnout zálohy z pokrovského nebo dobropilského směru, aby jižní křídlo stabilizovalo, zpomalí právě tam, kde chce postupovat nejrychleji.
Miliarda korun ročně a muniční iniciativa: co z bojů na jihu plyne pro Česko
Každý doklad, že Ukrajina umí lokálně tlačit i bez drtivé převahy v živé síle, nahrává argumentům pro pokračování pomoci. Válka, která se nepřesune k jednacímu stolu, zůstává vysoce intenzivním opotřebovacím konfliktem se spotřebou munice, která tomu odpovídá. Když ukrajinský protiútok donutí Rusko přeskupovat síly, prodlužuje se i doba, po kterou bude střední Evropa pod tlakem zvyšovat výrobu, udržovat odstrašení a držet solidaritu.
Bezpečnostní rada státu v lednu 2026 potvrdila, že česká muniční iniciativa pokračuje. Česko v ní zůstává koordinátorem a peníze dávají partnerské státy. Vedle toho vláda schválila civilní program pomoci Ukrajině na roky 2026 až 2030 s miliardou korun ročně, tedy dohromady s pěti miliardami korun.