Rusko na frontě uvízlo, tak sáhlo po metodě Generála Armageddona. Údery na energetiku zasáhly nejméně 17 regionů i Kyjev

V lednu 2026 doporučilo ukrajinské ministerstvo vnitra domácnostem, aby měly připravenou pitnou vodu, jídlo a léky na tři až pět dní a sbalenou evakuační tašku. Teploty přitom klesaly pod minus dvacet stupňů. Když stát radí svým občanům, aby se připravili na několik dní bez pomoci, sám přiznává, že základní služby zajistit nedokáže. To doporučení popisuje ukrajinskou zimu výstižněji než kterékoli oficiální prohlášení.
Proč se ruský tlak přesunul z fronty na teplárny a rozvodny
Polský analytický institut OSW v únoru 2026 shrnul čtvrtý rok války stručně: fronta se stabilizovala a vyjednávání uvázla. Rusko si udrželo iniciativu a na několika úsecích postupovalo, strategický průlom, který by změnil charakter konfliktu, se ale nedostavil. Za územní zisky v řádu kilometrů zaplatila ruská armáda obrovskými ztrátami na lidech i technice a operační převahu jí nepřinesly.
Pozemní válka tedy Moskvě rozhodnutí nedala, a tlak se proto přesunul do ukrajinského vnitrozemí. Cílem se staly města, teplárny, rozvodny a plynová infrastruktura. Útoky mířily na zázemí, ze kterého ukrajinská armáda žije.
Generál Armageddon zmizel po vzpouře Wagnera do Alžírska
Sergeje Surovikina jmenoval Kreml v říjnu 2022 velitelem celé operace na Ukrajině. Během několika týdnů začaly koordinované vlny raket a dronů ničit ukrajinské elektrárny a rozvodny. Tehdy se poprvé ukázalo, že Moskva je ochotná cíleně rozbíjet civilní infrastrukturu a používat ji jako nástroj nátlaku. Po vzpouře Wagnerovy skupiny v červnu 2023 ho podle agentury Reuters odvolali z čela vzdušných sil. Deník Le Monde ho později zaznamenal mezi ruskými vojenskými poradci v Alžírsku.
Před zimou 2025/2026 se jeho jméno znovu začalo spojovat s Ukrajinou. Oficiální potvrzení, že se vrátil do velení ruské kampaně, ale veřejně dohledat nelze. Zprávy o jeho comebacku proto zůstávají spekulací. Ověřit se dá jiná věc: zimní údery zopakovaly postup z roku 2022, tentokrát ve větším rozsahu. Kreml s Surovikinovým postavením zachází od roku 2023 neprůhledně a jeho jméno se z organizačních struktur postupně vytratilo.
Tři cíle, kterými se zima 2025/2026 lišila od roku 2022
V zimě 2022/2023 mířily ruské střely hlavně na výrobu a rozvod elektřiny. Podle tematické zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) se tentokrát okruh cílů rozšířil. Koordinované vlny, často se stovkami střel a dronů v jediném úderu, systematicky zasahovaly plynovou infrastrukturu, která zásobuje domácnosti i teplárny. Dále ničily centralizované vytápění, na kterém závisí většina městských bytových domů. Třetím cílem byla přenosová a distribuční soustava, jejíž poškození vyřadí celé regiony najednou.
Mezinárodní agentura pro energetiku (IEA) varovala už v říjnu 2025, že Rusko podniklo největší letecký útok od začátku invaze a že nově míří i na plyn. Výpadek proudu v mrazu pod minus dvacet stupňů znamená zamrzlé radiátory, nefunkční vodovody a uzavřené nemocnice.
Monitorovací mise OSN v únoru 2026 uvedla, že lednové útoky zasáhly nejméně 17 regionů a Kyjev. Miliony lidí měly elektřinu jen několik hodin denně. Stovky tisíc domácností zůstaly celé týdny bez topení a teplé vody.
Jak velkou pomoc poslala EU a kolik generátorů přidalo Česko
Kyjev se na zimu připravoval s předstihem. Vláda schválila akční plán v říjnu 2025, dokončila údržbu jaderných bloků, vytvořila zásoby uhlí a plynu a posílila propojení s evropským trhem. V provozu bylo všech devět bloků ve třech jaderných elektrárnách, takže jádro na začátku zimy jelo naplno.
Evropská unie přispěla částkou přesahující 23 miliard korun a dodala přes 11 tisíc generátorů a 7 tisíc transformátorů. Česko poslalo v únoru 2026 ze státních hmotných rezerv 55 dieselových generátorů za 10 milionů korun, určených hlavně pro Dněpropetrovskou oblast. Vedle evropských dodávek je to symbolický příspěvek.
Soustava byla po třech letech úderů křehká. Řiditelná kapacita, kterou mohli energetici skutečně nasadit, oproti předválečnému stavu výrazně klesla a každý další zásah ukázal, jak málo rezerv zbývá. Přípravy dopady zmírnily, ale zabránit jim nemohly.
Víc než třetina ohrožených navrátilců zvažuje odchod do zahraničí
Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v únoru 2026 odhadla, že opětovné vysídlení hrozí 325 tisícům Ukrajinců, kteří se už vrátili domů. Více než třetina z nich, tedy přes 108 tisíc lidí, uvažovala o odchodu do ciziny. Každá další vlna útoků na energetiku tak zvyšuje tlak na státy, které uprchlíky přijímají.
Česko se mezi nimi dostává na přední místo. K srpnu 2026 hostilo téměř 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou a v přepočtu na obyvatele vedlo celou Evropskou unii. Nová migrační vlna by dopadla na české školy, nabídku bydlení a rozpočty obcí.