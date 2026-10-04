Rusko na Baltu ukazuje korvety, Američané sázejí na drony. Finům posílají čtyřicet elitních mariňáků

Mariňáci pocházejí z 2. průzkumného praporu (2nd Reconnaissance Battalion) se základnou v Camp Lejeune. Jde o jednotku, která patří k nejlépe vycvičeným Američanům v pobřežním sledování a taktickém průzkumu. Podle sdělení, které americká strana zveřejnila na přelomu září a října 2026, jich k Baltu zamíří zhruba čtyřicet. Doplní je specialisté z II Marine Expeditionary Force Information Group a pracovat budou bok po boku finské pobřežní brigády (Coastal Brigade). Jejich oborem je expediční průzkum, tedy průběžný přehled o tom, která plavidla se kde pohybují.
Kam poputují data z dronů Puma nasazených u finského pobřeží
Mariňáci s sebou vezou malé bezpilotní letouny RQ-20 Puma a pobřežní senzory. Co zachytí, odesílají rovnou do společného operačního přehledu, sdíleného obrazu námořní situace, se kterým pracují velitelství NATO i jednotlivé pobaltské státy. Podezřelý pohyb lodi nebo neobvyklá aktivita u podmořských kabelů se tak v přehledu objeví okamžitě a nemusí putovat přes několik štábů.
Typ pobřežních senzorů Pentagon nezveřejnil. Bez něj nelze spočítat dosah ani výdrž celé sestavy, a proto se nedá ověřit srovnání, podle kterého takto malá skupina s drony obsáhne víc prostoru než jedna fregata.
Pro Finsko jde o novou kapitolu spolupráce. Finská vláda už v únoru 2025 potvrdila, že společná aktivita s americkými mariňáky je první svého druhu od chvíle, kdy 1. září 2024 vstoupila v platnost bilaterální obranná dohoda (DCA). Členem NATO je Finsko od dubna 2023.
Dvacet ruských lodí v jednom cvičení a odpálený Kalibr
Veřejně dohledatelné ruské zdroje zaznamenaly v srpnu a září 2026 několik vln cvičení Baltické flotily. Na konci srpna vyplul do moře nejpočetnější svaz: korvety Steregušij, Bojkij a Stojkij spolu s výsadkovými loděmi Minsk a Kaliningrad, dohromady asi dvacet plavidel. Cvičily lov ponorek, protivzdušnou obranu i vylodění, tedy celé spektrum od boje pod hladinou až po přesun vojáků na břeh.
O dva týdny dřív nacvičovala úderná skupina malých raketových lodí Naro-Fominsk, Stavropol, Serpuchov, Grad a Orechovo-Zujevsk obranu proti bezpilotním letounům a námořním dronům. Rusko tím trénuje proti nástroji, na kterém NATO staví svou přítomnost v Baltu. Raketová korveta Sovětsk se pak 20. září vrátila do přístavu Baltijsk poté, co odpálila řízenou střelu Kalibr a proplula Finským zálivem.
Otevřené databáze přiřazují Baltické flotile 51 válečných lodí a dvě ponorky. Všechny současně na moři samozřejmě nejsou. Moskva celou sérii označuje za „plánovaný bojový výcvik“.
Světlice proletěla 10 až 15 metrů od dánského vrtulníku
Korveta Soobrazitelnyj se v posledních týdnech pohybovala v jihozápadní části Baltu. Dne 14. září z ní vylétly dvě světlice směrem k dánskému vojenskému vrtulníku a jedna minula stroj o 10 až 15 metrů. Dánské velení incident označilo za záměrné zastrašování v mezinárodních vodách.
Aliance na Baltu od ledna 2025 provozuje operaci Baltic Sentry, kterou řídí velitelství JFC Brunssum. Jejím základem jsou fregaty, hlídkové letouny a námořní drony. Technologická vrstva přitom roste: speciální Task Force X-Baltic mezi březnem a říjnem 2025 vyzkoušela sedmdesát vzdušných a námořních bezpilotních prostředků. Americký průzkumný kontingent na finském pobřeží do této skládačky zapadá jako další, malý, ale datově bohatý kus.
Žádný z dostupných zdrojů nedokládá, že by ruská cvičení byla odvetou za příjezd amerických mariňáků. Spíš jde o souběžné kroky obou stran v prostředí, které se zhoršuje už delší dobu. Když se ale ve stejném moři potkávají alianční drony s ruskými raketovými korvetami, roste počet situací, ve kterých může dojít ke střetu, a dánský vrtulník ukázal, jak blízko k němu už teď je.
Litva, Lotyšsko a gripeny: tudy vede česká stopa u Baltu
Česko není veřejně uvedeno mezi přímými účastníky Baltic Sentry. Na bezpečnosti Pobaltí se ale podílí jinými cestami. Česká armáda dlouhodobě působí v rámci posílené předsunuté přítomnosti (eFP) v Litvě a Lotyšsku a opakovaně posílá gripeny do mise Baltic Air Policing s mandátem až pro 95 vojáků. NATO navíc chápe východní křídlo jako jeden propojený prostor od Baltu po Černé moře.
Riziko přímé námořní bitvy je podle dostupných informací nízké. Incidenty a zastrašování jsou však reálné a záchrana dánského vrtulníku závisela na několika metrech. Pro případ eskalace počítá NATO Force Model s několika vrstvami připravenosti: nejrychlejší síly mají být k dispozici do deseti dnů, další do třiceti dnů a širší posily do šesti měsíců.