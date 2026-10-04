Rusko může přijít o poslední velkou výhodu. Japonsko jedná o tom, že by Ukrajině poslalo střely pro Patriot

Japonský politik Icunori Onodera přijel 1. října 2026 do Kyjeva a se Zelenským probíral téma, které by v japonské politice ještě před půl rokem nikdo nahlas neotevřel. Šlo o dodávku střel pro Patriot, tedy střel, které dokážou zastavit balistickou raketu v letu. Pro Ukrajinu je to citlivé místo. Zelenskyj opakovaně upozorňuje, že baterie Patriot bez nabitých střel patří k nejbolestivějším mezerám ukrajinské obrany. Japonsko přitom patří k malé skupině zemí, které tyto střely samy vyrábějí.
Do dubna 2026 směla z Japonska ven jen technika pěti nesmrtících typů
Japonský vývoz zbraní byl po desítky let svázán tak, že hotové obranné systémy směly opustit zemi jen jako technika pro záchranu, přepravu, varování, sledování nebo odminování. Cokoli smrtícího bylo vyloučené, stejně jako dodávky do zemí, kde se bojuje.
Vláda tento rámec zrušila 21. dubna 2026, kdy přijala revidované Tři principy pro transfer obranného vybavení a technologií. Pět kategorií nahradilo prosté dělení na „zbraně“ a „nezbraně“. Nová pravidla výslovně počítají s podporou států napadených v rozporu s mezinárodním právem a jako cíl uvádějí vytváření „žádoucího bezpečnostního prostředí pro Japonsko“. Tokio tím dává najevo, že válku v Evropě vnímá jako věc vlastní bezpečnosti. Čelí tlaku Číny v Tchajwanské úžině i severokorejským raketovým testům. Ukrajinský velvyslanec v Tokiu to pro agenturu Reuters shrnul větou: „Ukrajina dnes může být východní Asií zítra.“ Poprvé od války tak existuje právní cesta, po které se o zbraních pro Kyjev dá vůbec jednat.
Použít ji ale vláda hned nechtěla. Dne 1. května 2026, deset dní po revizi, japonské ministerstvo zahraničí agentuře Reuters sdělilo, že Japonsko „v tuto chvíli nemá v úmyslu převádět zbraně“. Onodera tak v Kyjevě jednal o věci, kterou vlastní ministerstvo zahraničí před pěti měsíci odložilo.
Proč na počtu střel pro Patriot závisí ruský způsob útoků
Střely rodiny PAC-3 a jejich novější verze PAC-3 MSE jsou navržené k ničení balistických raket, řízených střel s plochou dráhou letu i letadel. Podle Reuters jsou střely pro Patriot jediným prostředkem, kterým Ukrajina umí sestřelit ruské balistické rakety. Zelenskyj je 27. května 2026 označil za „poslední velkou výhodu“ Ruska na bojišti.
Moskva staví na tom, že masivní balistické salvy projdou, protože Ukrajina nemá dost střel na jejich zastavení. Každá další dávka tuhle kalkulaci narušuje. Rusko pak musí na stejný účinek odpálit víc drahých raket, měnit skladbu útoků a přizpůsobovat výběr cílů.
Když jsou balistické rakety podle Zelenského poslední velkou ruskou výhodou a jedinou obranou proti nim jsou střely pro Patriot, rozhoduje o velikosti té výhody počet střel, které má Ukrajina k dispozici.
Mitsubishi vyrábí Patriot v licenci a Tokio s USA chce výrobu rozšířit
Japonsko nemusí nic vyvíjet. Mitsubishi Heavy Industries je licenčním výrobcem systému Patriot a japonské ministerstvo obrany v květnu 2026 veřejně potvrdilo, že se Spojenými státy jedná o posílení společné výrobní kapacity PAC-3 MSE. Otázka se tím rozšiřuje. Vedle toho, jestli Tokio pošle pár kusů ze skladu, jde i o to, zda se stane druhým výrobním zdrojem vedle amerického. Takový zdroj by mohl Ukrajinu zásobovat dlouhodobě a ve střednědobém výhledu ulevit globálním zásobám.
Ty jsou dnes úzkým hrdlem. Dodávky střel pro Patriot se zpomalují a výrobní kapacity nestačí. Každý kus navíc zvyšuje šanci sestřelit balistickou raketu mířící na Kyjev, Charkov nebo energetickou infrastrukturu.
Velký jednorázový balík ze skladu je u Japonska málo pravděpodobný, protože země sama přezbrojuje na verzi MSE. Reálnější je postupné doplňování z nové výroby, pokud vůbec padne politické rozhodnutí. Japonsko má ve službě 24 palebných čet Patriot. Kolik střel by mohlo uvolnit, aniž by oslabilo vlastní obranu, je neveřejný údaj.
Než by Tokio mohlo cokoli poslat, čekají ho čtyři kroky
Dubnová revize ponechala v pravidlech zásadní brzdu. Transfer zbraní do země, kde probíhají ozbrojené boje, je v principu zakázaný a povolit ho lze jen za „zvláštních okolností souvisejících s bezpečností Japonska“. Ani to nestačí, pokud příjemce nemá s Tokiem uzavřenou transferovou dohodu. Ukrajina ji zatím nemá.
Nejdřív by musela proběhnout debata uvnitř vlády a padnout politické rozhodnutí, které Onoderova cesta zatím jen otevřela. Potom přijde právní posouzení podle revidovaných principů. Teprve poté může vzniknout transferová dohoda s Ukrajinou a na úplném konci schválení výjimky pro zemi ve válce. Takový sled se počítá na měsíce a případné dodávky se dají čekat nejdřív v roce 2027.
Ve srovnání s Jižní Koreou, dalším asijským výrobcem zbraní, je Japonsko výrazně dál, i když zatím nic neposlalo. Rozdíl je v tom, co si Tokio právně dovolilo. Soul i na podzim 2026 veřejně opakoval, že Ukrajině smrtící zbraně neposkytuje a omezuje se na humanitární pomoc.