Rusko mlčky přiznalo, že Su-57 nestačí. Ze vzácného stíhače dělá nosič zbraní, které zasáhnou cíl až 350 km daleko

Exportní Su-57E stál na zářijové přehlídce El Alamein International Airshow 2026 s otevřenou hlavní pumovnicí, ve které ležela stealth střela Ch-69. Sjednocená letecká korporace (UAC) ale lákala hlavně na prostředky vystavené vedle letounu, tedy S-71K Kovér a S-71M Monochrom. Su-57 s nimi má sloužit jako vzdálený nosič a koordinátor levnějších útočných zbraní pro smíšené skupiny pilotovaných a bezpilotních strojů. Moskva tím v podstatě potvrzuje, co analytici opakují roky: Su-57 je příliš drahý, příliš zranitelný a je ho příliš málo na to, aby si cestu k cíli prorážel sám.
Několik desítek strojů proti více než tisícovce amerických F-35
Program, který začínal pod označením PAK FA a T-50, provázejí potíže od samého začátku. První prototyp vzlétl v roce 2010 a sériovou výrobu pak opakovaně brzdily motory, avionika i peníze. Od prvního letu do egyptské prezentace tak uplynulo šestnáct let.
Britský bezpečnostní think-tank RUSI v roce 2024 napsal, že Su-57 sehrál ve válce na Ukrajině „extrémně malou roli“. Za slabinu programu označil pomalý vývoj klíčových systémů.
Kolik strojů Rusko skutečně provozuje, nikdo nezávisle nepotvrdil. Ruské státní podniky hlásí dodávky po „partiích“, čísla k nim ale nepřidávají. Otevřené odhady pro rok 2026 mluví o několika desítkách sériových kusů, zatímco amerických F-35 všech verzí létá přes tisíc. Ztráta jediného Su-57 tak pro ruské letectvo znamená citelný zásah do flotily, kterou nejde rychle doplnit. Ani optimistické ruské plány nepočítají s tím, že by se letoun v dohledné době vyráběl po stovkách kusů ročně.
Hlavice 250 kilogramů a vlastní oči: co umějí Kovér a Monochrom
Oba prostředky patří do rodiny S-71, kterou UAC a Rostec vyvíjejí jako výzbroj pro stíhače páté generace. Analytici z The War Zone a The Aviationist je řadí na pomezí střely s plochou dráhou letu a jednorázového útočného dronu.
Kovér je menší, vypouští se ze vzduchu, má vlastní pohon a konvenční bojovou hlavici o hmotnosti přibližně 250 kg. Výrobce mu přisuzuje dosah 300 až 350 km. Po odpálení letí k cíli samostatně a nosič mezitím zůstává mimo dosah frontové protivzdušné obrany. Monochrom je podle serveru AeroTime pokročilejší: využívá optické senzory a palubní rozpoznávání cílů postavené na patentu UAC. Blíží se tak barážující munici, protože dokáže v zadaném prostoru cíl sám vyhledat a autonomně napadnout. Dosah 350 km dovoluje Su-57 vypustit zbraň daleko za frontovou linií a nechat ji doletět bez něj. Pro stroj, kterého je jen několik desítek, je takové snížení rizika nejrozumnější využití.
Přívlastek „létající velitelství“ míří na dvousedadlovou verzi Su-57D, která má fungovat jako řídicí uzel spolupráce pilotovaných a bezpilotních prostředků. Už samotná existence druhého sedadla napovídá, že Rusko vlastní autonomii zatím nevěří natolik, aby složité řízení více platforem svěřilo jedinému pilotovi. Druhý člen posádky by podle plánu řídil vypuštěné zbraně a koordinoval útok.
Australský dron Ghost Bat má za sebou přes sto letů i odpal AIM-120
Americký F-35 Lightning II nese radar AESA AN/APG-81, distribuovaný elektrooptický systém EODAS, integrovaný elektronický boj a datalinky MADL a Link-16. K tomu může použít pumu GBU-53/B StormBreaker, semiautonomní přesně naváděnou munici o hmotnosti 113 kg s navigací GPS/INS, datalinkem a vícekanálovým senzorem. Zasáhne i pohyblivý cíl za špatného počasí. Podle dokumentace RTX/Raytheon je plně integrovaná s F-35A, tedy s verzí, kterou má objednanou i Česko.
Zbraně S-71 cílí jinam. Jsou větší, mají být levnější a vyplnit místo mezi improvizovanými klouzavými pumami a drahými plnohodnotnými střelami. Přímé srovnání se StormBreakerem proto kulhá, rozdíl v přístupu z něj ale vyčíst jde. Západ zapojuje síťové zbraně do prověřeného systému s více než tisícovkou letounů, Rusko zkouší totéž s flotilou v řádu desítek.
U bezpilotních wingmanů je náskok Západu ještě zřetelnější. Ghost Bat od Boeingu, označovaný MQ-28, absolvoval přes sto letů a má ověřenou stealth charakteristiku. V prosinci 2025 provedl bojové zapojení spolu s letounem včasné výstrahy E-7A Wedgetail a stíhačkou F/A-18F Super Hornet, jehož součástí byl i odpal střely AIM-120. O spolupráci Su-57D se zbraněmi S-71 neexistuje v otevřených zdrojích nic srovnatelného.
Kolik kusů S-71 Rusko dokáže vyrobit, zatím nikdo neověřil
Egyptský veletrh byl především prodejní akcí. UAC sama uvedla, že severní Afrika je pro propagaci jejích výrobků klíčový region, a celá prezentace mířila na zájemce o Su-57E. Kovér a Monochrom v ní sloužily jako argument, že zákazník nekupuje jen stíhač, ale celý systém.
Odbýt celou věc jako výstavní show by přesto bylo chybné. Levné zbraně odpalované z bezpečné vzdálenosti zapadají do ruské praxe zahlcování protivzdušné obrany. Na Ukrajině Rusko už čtvrtý rok kombinuje balistické střely, střely s plochou dráhou letu, íránské drony Šáhíd a improvizované klouzavé pumy. Rodina S-71 by do této směsi přidala střední vrstvu, dražší než Šáhíd a levnější než Ch-101, s dosahem, který nosiči dovolí zaútočit bez přiblížení k frontě.
Nezávisle ověřených údajů o sériové výrobě S-71 je málo. Ruská tvrzení o bojovém nasazení Monochromu jsou kusá a pocházejí převážně od jedné z válčících stran. Dokud Rusko nedoloží počty a souvislou obrazovou dokumentaci, zůstává rodina S-71 hlavně slibem, kterým se prodává Su-57E.
Odpověď NATO se testuje na polygonu v Lotyšsku
Aliance na nové vzdušné hrozby odpovídá vrstvením obrany. V Lotyšsku spustila testovací polygon pro protidronové technologie, včetně vysokorychlostních záchytných prostředků a elektronického boje. Proti zbraním typu S-71 jedna baterie nestačí, potřeba je síť radarů, elektrooptických senzorů, rušiček a rychlých prostředků k jejich ničení.
Česko se Su-57 na první linii nepotká. Ve spojeneckém zázemí by ale neslo část důsledků, kdyby se alianční protivzdušná obrana vyčerpávala náporem levných zbraní. Objednané F-35A přinášejí síťové propojení, které Rusko se Su-57D teprve zkouší. Velitelství ACT mezitím přes program LCI-X propojuje taktické protidronové buňky do širšího systému velení a řízení.