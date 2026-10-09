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Rusko mlčky přiznalo, že Su-57 nestačí. Ze vzácného stíhače dělá nosič zbraní, které zasáhnou cíl až 350 km daleko

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Na aerosalonu v egyptském El Alameinu postavilo Rusko vedle exportního Su-57E dvě zbraně, které dosud veřejně neukázalo. Mají ze stíhače, jemuž se roky vyčítá pomalý vývoj i malé počty, udělat létající velitelské stanoviště. Nezávislé doklady, že celý koncept funguje, zatím chybějí.
Rusko mlčky přiznalo, že Su-57 nestačí. Ze vzácného stíhače dělá nosič zbraní, které zasáhnou cíl až 350 km daleko

Rusko mlčky přiznalo, že Su-57 nestačí. Ze vzácného stíhače dělá nosič zbraní, které zasáhnou cíl až 350 km daleko

Zdroj: Foto: Rulexip - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 22:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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