Rusko je největší bezpečnostní hrozbou pro Česko, říká odcházející šéf BIS

Rusko by podle ředitele BIS Michala Koudelky mohlo v řádu měsíců přistoupit k riskantnějším operacím na půdě zemí NATO. Může jít o další sabotáže, ale i útok dronem či raketou například na sklad zbraní pro Ukrajinu nebo v krajním případě i o omezenou vojenskou akci. Zároveň ale zdůraznil, že informace o přímém ohrožení Česka nyní BIS nemá.
Za čtyři měsíce skončí v čele civilní kontrarozvědky BIS její ředitel Michal Koudelka. V pondělí vystoupil na půdě Poslanecké sněmovny na semináři Aktuální bezpečnostní hrozby. Jak sám zmínil, velmi pravděpodobně šlo o jeho poslední veřejné vystoupení v pozici šéfa této zpravodajské služby.
„Moje dnešní vystoupení na této konferenci je do jisté míry symbolické. Právě tady jsem poprvé před několika lety veřejně mluvil o ruské hrozbě pro Českou republiku a dnes tady mluvím o ruské hrozbě nejen pro naši zemi, ale i pro celou Evropu znovu a naposled,“ řekl Koudelka.
Ujistil však, že v tuto chvíli nedisponuje žádnou konkrétní informací o přímém ohrožení bezpečnosti České republiky.
V BIS příští rok v únoru završí deset let v pozici ředitele. Jak řekl, i díky práci kontrarozvědky se podařilo „efektivně čelit snahám o větší připoutání naší země k Rusku, ale i k Číně“.
„Vzpomeňme na snahu spojit Českou republiku s ruským útokem novičokem v britském Salisbury, na zpochybňování ruského sabotážního útoku ve Vrběticích, úsilí o zapojení Rosatomu do dostavby Dukovan, vstup čínské firmy Huawei do naší 5G sítě, a tak bych mohl pokračovat,“ řekl Koudelka; byť nikoho nejmenoval, tak ve zjevné narážce na období prezidentského působení Miloše Zemana a lidí z jeho okolí.
Co dále v řeči končícího ředitele BIS zaznělo?
I když je Česká republika jednou z nejbezpečnějších zemí světa, rozhodně to podle Koudelky neznamená, že na nás nedopadá stále se zhoršující mezinárodní bezpečnostní situace.
Přímé ohrožení Česka? Nyní ne
„Rusko je největší bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku a ještě dlouho tomu tak bude, tento fakt bychom neměli zpochybňovat, ale naopak musíme ho brát v potaz při všech našich úvahách týkajících se jak naší obrany, tak i bezpečnosti,“ řekl Koudelka.
Cílem je západní demokracie, tedy i Českou republiku, vnitřně oslabit a narušit i spolupráci mezinárodních organizací, především NATO a EU. Koudelka připomněl, že Rusko v tomto smyslu doplňují další země osy zla: Čína, Írán a Severní Korea.
„Tyto nepřátelské aktivity mají různé podoby od války hybridní, které čelí Evropa, po válku skutečnou, které čelí Ukrajina a Izrael, včetně války v kyberprostoru, které čelíme všichni do jednoho. Každá z těchto válek je jiná a mohou se celkem rychle proměňovat v čase,“ upozornil ředitel BIS.
Ujistil však, že v tuto chvíli nedisponuje žádnou konkrétní informací o přímém ohrožení bezpečnosti České republiky.
Bez ohledu na to, o jaké historické nebo aktuální události se mluví, dezinformátoři se snaží přesvědčovat publikum, že Rusko je zachránce a ochránce, Západ je zrádce a za historické i současné problémy mohou Ukrajinci.
Za nejvážnější hrozbu označil ruské subverzní operace s tím, že trend se jasně zhoršuje. Zatímco na počátku byli takzvaní telegramoví agenti – žháři podpalující například skladiště (či v českém případě garáže pražského Dopravního podniku na Klíčově), postupně přibyly balíčky s výbušninami ve skladech a na palubách letadel přepravních společností a nyní, jak se to stalo nedávno na letišti v Lipsku, již jde o drony nesoucí výbušninu.
„Ty ale už neovládají primitivní telegramoví agenti, to už musí být vycvičení útočníci s jasnými cíli a plány. A co bude dál, se můžeme jen domnívat,“ podotkl Koudelka.
Útoky na prezidenta, premiéra i první dámu
I Česko (stejně jako celá demokratická Evropa) čelí podle BIS ruským špionážním a dezinformačním operacím.
BIS prý registruje útoky „vedené přímo z Ruska na některé instituce a nejvyšší politické představitele“.
„V dnešní době registrujeme na sociálních sítích dezinformační útoky s ruským pozadím namířené proti prezidentovi Pavlovi i proti premiérovi Babišovi. Ruské útoky míří také na manželky některých evropských politiků včetně naší první dámy, kde jsou hlavními používanými narativy chamtivost a papaláštví doprovázené fake fotografiemi vytvořenými AI,“ popsal Koudelka.
Připomněl, že Rusko dlouhodobě pracuje i s falešnou interpretaci moderní historie. „Obecně můžeme říci, že bez ohledu na to, o jaké historické nebo aktuální události se mluví, dezinformátoři se snaží přesvědčovat publikum, že Rusko je zachránce a ochránce, Západ je zrádce a za historické i současné problémy mohou Ukrajinci.“
Podle Koudelky jde ze strany Ruska již o kognitivní válku, tedy o „nepřetržité koordinované působení na to, jak populace myslí a rozhoduje se, nikoliv pouze na to co si myslí“.
„Útočí na odolnost jako na první linii obrany a jeho cílem je podřízení se protivníkově vůli, bez boje. Terčem kognitivního útoku nejsou naše fakta, terčem jsou vazby, které společnost drží pohromadě, důvěra; a to až na úroveň rodiny,“ vysvětlil ve svém projevu šéf BIS.
Vojensky ani ekonomicky nás Rusko neporazí
Specifickým tématem je podle Koudelky cílená podpora nelegální migrace ze strany Ruska. Příkladem je „koordinovaný dovoz migrantů“ z Blízkého východu na hranice Finska, Polska či Lotyšska ruskými nebo běloruskými orgány.
„I touto cestou chce Rusko v některých evropských zemích způsobovat napětí a rozsévat neklid,“ komentuje to Koudelka.
Jsme dostatečně silní, abychom všem těmto hrozbám dokázali úspěšně a efektivně čelit, ale musíme být na ně připraveni.
I zde je cílem snaha o destabilizaci Západu: „Rusko není dostatečně silné, aby porazilo Západ vojensky nebo ekonomicky, a proto udělá vše aby nás rozdělilo a tím i oslabilo. Rusko nepotřebuje, abychom uvěřili, že bílá je černá, stačí mu, že uvěříme, že vše je šedivé, nic nemá cenu a smysl, že nemá smysl vyznávat hodnoty, že nemá smysl se bránit a bojovat za naši svobodu.“
Podle ředitele BIS se Rusku na Ukrajině nedaří a ruští představitelé se zřejmě i proto rozhodli zvolit taktiku „eskalace pro deeskalaci“.
„A tak se nám v posledních týdnech dostávají velmi důvěryhodné informace, dle kterých by Rusko mohlo přistoupit spíše v řádu měsíců než let k výrazně rizikovější a vážnější operaci, která by mohla spočívat v sabotážních útocích na území členské země NATO proti objektu spojenému s pomocí Ukrajině, útoku dronem či raketou na sklad zbraní určených pro Ukrajinu nebo v krajním případě i v omezené vojenské akci proti některé ze sousedních členských zemí aliance,“ varoval Koudelka.
Zdůraznil, že poslední zmíněná hrozba není aktuální teď, „protože Rusko má všechny síly soustředěné na Ukrajině“, ale možná je v následujících měsících, například po vyhlášení nějaké formy mobilizace.
Podle Michala Koudelka však není třeba podléhat hysterii nebo zbytečnému strachu: „Jsme dostatečně silní, abychom všem těmto hrozbám dokázali úspěšně a efektivně čelit, ale musíme být na ně připraveni“.
Víme, že tohle je váš plán
Ředitel BIS připomněl i obvyklý postup ruské dezinformační mašinerie, která se „dává do pohybu vždy před nebo v průběhu nějaké obdobné ruské operace“. A právě to se děje i nyní.
„Z Ruska opět zaznívají hlasy, že ruské obyvatelstvo v pobaltských zemích je utiskováno a že NATO z Pobaltí ohrožuje Rusko. Tenhle scénář už známe a teď prostě nechceme a nemůžeme mlčet,“ prohlásil Koudelka.
Když tedy dojde v Evropě k sabotážnímu útoku s jasnou ruskou stopou na cíl spojený s pomocí Ukrajině, je na místě nahlas „říkat celému světu, víme, že to plánujete“.
Když dopadne ruský dron nebo raketa na sklad zbraní v nějaké evropské zemi a Rusové budou říkat, že to byl omyl, chyba navigace apod., „tak my říkáme celému světu ne, víme že právě tohle je váš plán“.
A když začnou Rusové hromadit vojska u hranic s některou z pobaltských zemí a tvrdit, že jde pouze o cvičení, „tak my říkáme celému světu, nevěříme vám a jsme připraveni se bránit a zvítězit“.
I to je prý důvod, proč ředitelé evropských zpravodajských služeb, včetně české kontrarozvědky BIS, podobně veřejně vystupují: „Zužujememe tak Rusům možnost ovlivnit část světové veřejnosti a získat ji na svoji stranu.“