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Rusko je největší bezpečnostní hrozbou pro Česko, říká odcházející šéf BIS

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Rusko by podle ředitele BIS Michala Koudelky mohlo v řádu měsíců přistoupit k riskantnějším operacím na půdě zemí NATO. Může jít o další sabotáže, ale i útok dronem či raketou například na sklad zbraní pro Ukrajinu nebo v krajním případě i o omezenou vojenskou akci. Zároveň ale zdůraznil, že informace o přímém ohrožení Česka nyní
Koudelka a Pavel

Koudelka a Pavel

Zdroj: Ředitel BIS Michal Koudelka a český prezident Petr Pavel v sídle BIS. Foto: Robert Břešťan / HlídacíPes.org
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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