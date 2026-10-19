Rusko hlásí 1 700 obklíčených Ukrajinců v Reznikovském kotli. Analytici i Kyjev mu odporují ve třech bodech

Sporný prostor leží v Kupjanském rajónu, v pásu kolem obcí Čorné a Nefedivka, a ruská strana mu začala říkat Reznikovský kotel. Moskevské ministerstvo obrany k tomu přidalo formulaci „vrah padl do pasti“. Vojenský bloger Alexandr Koc 15. října napsal, že s Čorným a Nefedivkou padlo „jediné zranitelné místo“ vnějšího prstence a Ukrajincům se zavřela poslední cesta ven. Celá jeho úvaha stojí na obsazení obou obcí, které Rusko zatím jen ohlásilo.
Odkud se vzalo číslo 1 700 a proč Rusové mluví o poslední cestě ven
Ve vojenském žargonu znamená kotel kapsu sevřenou ze všech stran. Obránci v ní přicházejí o zásobovací trasy, o možnost odvézt raněné a nakonec i o prostor k ústupu. Ruský příběh o takové kapse vznikal postupně od září 2026. Ministerstvo obrany nejdřív hlásilo postup přes obce Dovženke a Bereznyky, potom mluvilo o stahování prstence a nakonec uvedlo, že uvnitř zůstává zhruba 1 700 obklíčených bojovníků. Když proruské kanály ohlásily obsazení Čorného a Nefedivky, prohlásily zároveň, že Ukrajinci ztratili poslední šanci prorazit zevnitř a jejich spolubojovníci možnost prolomit obklíčení zvenčí.
Oblast se do zpráv nedostala náhle. Ukrajinské úřady nařídily nucenou evakuaci civilistů z Nefedivky i Čorného už v březnu 2026. Obě obce byly součástí širšího balíku jedenácti obcí Vilchuvatské komunity a fronta se k nim přibližovala celé měsíce.
Tři data z podzimu, která se s hotovým kotlem nesnesou
Že ruské jednotky v okolí tlačí, potvrzují i ukrajinské svodky. Otevřená zůstává otázka, jestli je prstenec opravdu uzavřený a pevně držený, a dostupná data na ni odpovídají jinak než Moskva.
Institut pro studium války (ISW) 8. září napsal, že bez kontroly nad Nefedivkou a Čorným obklíčení „nedává smysl“. Ruský zdroj, z něhož analytici vycházeli, navíc sám připouštěl, že Ukrajinci prostor obcházejí a střídají v něm vojáky. O týden později, 15. září, ISW označil ruská tvrzení o dokončeném obklíčení za „v rozporu se všemi dostupnými důkazy“. Blahodatné, Nefedivka i Čorné byly podle jeho hodnocení stále v ukrajinských rukou.
Třetí údaj pochází přímo ze dnů, kdy Koc slavil. Ukrajinský generální štáb ve večerní svodce 14. října i v ranní svodce 15. října dál evidoval ruské útoky „směrem na Čorné“. Útočit na obec, která je dočištěná a leží uvnitř uzamčeného kotle, by nemělo smysl. Kyjev tak sektor u Čorného dál vede jako aktivní bojový směr.
Co popisoval mluvčí Trehubov pět dní před Kocovým triumfem
Mluvčí Charkovské skupiny vojsk Viktor Trehubov 10. října označil Velkoburlucký směr za aktivní a uvedl, že Rusové tam přeskupují síly. Takový popis odpovídá pohyblivé frontě, kde se o prostor stále bojuje. ISW pro tento případ opakovaně použil označení „obklíčení tvrzené bez opory v důkazech“. Ruské ministerstvo obrany má navíc za sebou v této válce dlouhou řadu předčasných oznámení o obklíčeních a dobytých místech.
Ukrajinci to v oblasti přesto nemají snadné. Tlak je reálný, prostor je pod palbou a zásobování se komplikuje. Ohnivá kontrola nad územím ale ještě neznamená uzavřený kotel. Ruské hlášení bere silný tlak a částečné sevření a vydává je za dokončenou věc.
Na Azovstalu se o uzavření prstence nikdo nepřel
Válka na Ukrajině skutečné kotle zná. Azovstal v Mariupolu byl v roce 2022 prostorově jasným obležením průmyslového areálu, které po měsících skončilo kapitulací obránců. Avdijivka v únoru 2024 byla městská bitva, v níž hrozba obklíčení přiměla Ukrajinu stáhnout část sil ještě předtím, než se prstenec definitivně zavřel. U Reznikovského kotle se nikdo nepře o to, jak skončil. Sporná je sama otázka, jestli se vůbec uzavřel.
Moskva k tomu přidává tvrzení, že třetinu obklíčených už zlikvidovala. Třetinu ovšem lze počítat jen z výchozího počtu, a ten nikdo pevně nedoložil. Jediným vodítkem je ruských 1 700 bojovníků, které nezávislé zdroje neověřily. V otevřených zdrojích se dosud neobjevily ani geolokované záběry, které by rozsahem odpovídaly tomu, co ruská strana tvrdí.