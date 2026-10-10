Rusko dostavuje u Moskvy obří hangáry pro bombardéry. Tu-160 by měl v každé sekci rezervu 21 metrů na křídla

Snímky pořízené 29. září zveřejnila na síti X analytická skupina AviVector. Ukazují centrální část letiště Ramenskoje u města Žukovskij, které leží necelých 40 kilometrů jihovýchodně od Kremlu. Uprostřed areálu tam vyrůstají dvě hangárové stavby. Rozměry odpovídají všem třem typům ruských strategických a dálkových bombardérů, tedy Tu-22M3, Tu-95MS i Tu-160.
Kolik metrů zbývá mezi křídly Tu-160 a stěnou hangáru
Hlavní hangár má podle AviVectoru půdorys přibližně 100 × 230 metrů a výšku kolem 33 metrů. Delší stranu dělí na tři sekce, z nichž každá je široká zhruba 77 metrů. Dohromady tak vyplňují prakticky celou délku stavby.
Šířka sekcí dává smysl ve srovnání s Tu-160, největším a nejtěžším nadzvukovým bombardérem na světě. Jeho rozpětí křídel dosahuje 56 metrů, takže v každé sekci zbývá 21 metrů navíc. Hloubka objektu přesahuje délku letounu asi o 46 metrů. Menší Tu-95MS a Tu-22M3 by uvnitř měly místa ještě víc. Celá stavba je zjevně dimenzovaná podle největšího stroje, který Rusko má.
K hlavnímu hangáru přiléhá úzký přístavek o rozměrech zhruba 17 × 220 metrů a vedle stojí druhá velká budova s půdorysem asi 90 × 220 metrů. Ukrajinský server United24 Media, který analýzu AviVectoru podrobně rozebral, píše o „výrazném pokroku“ stavby a o tom, že se blíží dokončení.
Jediná cesta z hangárů vede silnicí do Gromovova institutu
Ramenskoje slouží od sovětských dob jako zkušební komplex Gromovova letově-výzkumného institutu. V datech, která si Rusko a USA vyměňovaly podle smlouvy New START, figurovalo jako letové zkušební centrum pro Tu-95MS a Tu-160. Na místo jsou přímo navázané Tupolevovy programy modernizace strategických bombardérů. Od roku 2016 tu funguje i komerční letiště Žukovskij, vojensko-výzkumný provoz ale v areálu zůstal.
Existuje i civilní vysvětlení. Hangáry sousedí s areálem leteckého salonu MAKS, který se v Žukovském koná a má výstavní plochu přes 42 hektarů. Rozšíření výstavních prostor se vyloučit nedá. Stavby o šířce sekcí, která sedí na rozpětí Tu-160, ale vojensko-technickému využití odpovídají mnohem lépe.
Pojezdovou dráhu, po které by letoun dojel z hangáru na ranvej, snímky neukazují. Pohotovostní kryt, ze kterého mají bombardéry rychle vzlétnout, by bez ní postrádal smysl, takže hangáry nejspíš poslouží servisu, montáži nebo testům. Se zbytkem areálu je spojuje silnice napojená na Gromovův institut.
Po zásazích v Engelsu chce Rusko dostat bombardéry pod střechu
Základna Engels, domovská pro Tu-95MS a Tu-160, čelí ukrajinským dronovým útokům opakovaně od roku 2022. Při jednom z nich vypukl požár a po něm následovaly detonace. V červnu 2026 pak Ukrajina provedla operaci Spider's Web, při níž drony zaútočily na bombardéry na více ruských základnách najednou. Stroje, které Rusko nemá jak rychle nahradit, přitom stály na otevřených betonových plochách.
Střecha nad letounem sama o sobě ztěžuje satelitní sledování i zaměřování a chrání techniku před počasím a střepinami. Pro údržbu je krytý prostor nutností, protože jeřáby, diagnostika nebo demontáž motorů pod střechou probíhají efektivněji. Nové hangáry tak bombardérům zranitelnost sníží, i když jejich hlavní náplní bude nejspíš práce na strojích.
Ze satelitního pohledu nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o zodolněné betonové kryty, které vydrží přímý zásah. V okolí letiště stojí i lehčí kovové rámové hangáry, jež by proti dronům nebo raketám nabídly ochranu jen minimální. Nové objekty jsou masivnější, ale jak velkou odolnost skutečně mají, se bez pozemní inspekce určit nedá.
Proč se stavba u Žukovského dotýká i protivzdušné obrany NATO
Všechny tři typy bombardérů Rusko ve válce aktivně nasazuje. Tu-95 odpalují střely s plochou dráhou letu na ukrajinská města, jak koncem září 2026 připomněla agentura AP. Každé zázemí, které tyto stroje udrží v provozu a na zemi méně zranitelné, prodlužuje schopnost Ruska vést raketové údery.
Aliance na summitu v Ankaře v roce 2026 schválila posílení integrované protivzdušné a protiraketové obrany, označované zkratkou IAMD. Česká republika se do ní zapojuje a specialisté 26. pluku se účastnili aliančního cvičení IAMD. České území leží v dosahu Tu-22M3, Tu-95MS i Tu-160, aniž by je Rusko muselo přesouvat blíž k hranicím NATO.